Лучше молчать: почему опасно обвинять женщин в болтливости

Глава Олимпийского комитета Токио, 83-летний Ёсиро Мори, спровоцировал громкий скандал своими высказываниями по поводу женщин, расцененными обществом как сексистские. В среду, 3 февраля, японский сегмент Twitter начал требовать его отставки, поскольку чиновник допустил пренебрежение по отношению к коллегам женского пола.

На заседании комитета 3 февраля Ёсиро Мори обсуждал требования по увеличению числа женщин в этой структуре и заявил: «Совещания с участием большого количества женщин будут затягиваться», — цитировала его газета Asahi. Вслед за этим он поделился опытом своей работы в качестве президента Японского союза игроков в регби и сообщил: «У женщин есть сильная склонность к соперничеству. Если одна участница поднимает руку, чтобы высказаться, все остальные начинают тоже хотеть что-то сказать. В результате все что-то говорят». После этого Ёсиро Мори предложил и решение этой проблемы на случай, если число женщин в Олимпийском комитете, которое сейчас составляет 20%, вырастет до 40%, как того требует Олимпийский комитет Японии.

«Кто-то мне сказал, что если мы увеличим количество женщин, нужно будет ограничить время для их выступления. В противном случае, они никогда не остановятся, а это проблема», — заключил Ёсиро Мори.

Глава Олимпийского комитета Токио попытался смягчить свой выпад, положительно отозвавшись о работе семи женщин из 35 человек, заседающих сейчас там. «Их замечания нам очень помогают», — заметил он. Однако это не помогло ему избежать резкой критики со стороны даже членов своей семьи и призывов к отставке в Twitter.

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После скандала, разыгравшегося из-за этих ремарок относительно женщин, был созван специальный пресс-брифинг, на котором Ёсиро Мори извинился, однако заявил, что он не думал, будто обсуждение числа женщин на высоких постах вызовет столь значительный резонанс. При этом досталось ему, как сообщает газета Mainichi, даже от собственной жены. «Прошлым вечером жена меня отругала, — цитирует его издание. – Она говорит: «Ты опять сказал что-то плохое? И я снова будут страдать, потому что ты выступил против женщин». Мори добавил, что на следующий день выбранили его также дочь и внучка.

Подавать в отставку, несмотря на рост популярности в Twitter хэштега «Мори, пожалуйста, уходи», глава Олимпийского комитета Токио не стал. В отличие от члена Совета директоров Uber Давида Бондермана, который в 2017 году покинул свой пост из-за аналогичных заявлений о женщинах.

В июне 2017-го в прессу попала аудиозапись одного из заседаний Совета директоров – речь также шла о том, чтобы увеличить число высокопоставленных женщин. Выступала Арианна Хаффингтон – она доказывала, что, как показывают исследования, если в Совете директоров какой-то компании уже есть одна женщина, туда охотнее принимают и вторую. В этот момент Давд Бондерман прервал предпринимательницу и заявил: «Вообще-то они показывают, что это приводит к большему количеству болтовни».

Вскоре после этого Бондерман разослал сотрудникам Uber электронные письма, в которых назвал свой комментарий «необдуманным, неуместным и непростительным».

«Я не хочу, чтобы мои комментарии мешали создавать в Uber культуру, которой мы все будем гордиться», — написал он. После этого он объявил о том, что уходит из Совета директором. «Я должен придерживаться тех же стандартов, которые мы устанавливаем в Uber. Таким образом, я принял решение уйти с поста члена Совета директоров Uber с завтрашнего дня», — заявил Давид Бондерман.

В компании его просьбу об отставке одобрили. Вслед за этим в Совет директоров компании вошла вторая женщина после Арианны Хаффингтон, Ван Линг Мартелло, до этого занимавшая пост исполнительного директора компании Nestle.