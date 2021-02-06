Возродить бренд Америки: чего мир моды в США ждет от Байдена

Политики всегда определяли курс модной индустрии в США: первые леди и сенаторы предпочитали вещи определенных дизайнеров, которые становились знаменитыми и модными благодаря им, а президенты заключали торговые соглашения, выгодные или, напротив, неудобные для продвижения американских брендов. Ухудшение отношений США и Китая при Дональде Трампе, как и его политика, направленная против иммигрантов, негативно сказались на американской модной индустрии, отмечают в издании The Business of Fashion.

От правления Джо Байдена и Камалы Харрис представители фэшн-сегмента ждут перемен, способных, по их мнению, возродить бренд Америки и снова сделать желанной знаменитую американскую мечту.

Во время правления Трампа с 2017 года большинство крупных американских дизайнеров старались дистанцироваться от администрации президента и его родственников, так как не соглашались с его политическими взглядами. Некоторые из них даже открыто выразили свое неодобрение, а другие опасались негативной реакции потребителей, если Мелания Трамп будет замечена на светском приеме в наряде их производства.

Камала Харрис, первая женщина, занявшая пост вице-президента, напротив, является желанным клиентом для американских дизайнеров, которых она выделяет среди других. Хотя и ее уже успели упрекнуть в том, что она в последнее время полюбила костюмы от Dolce&Gabbana, замешанных в расистском скандале. С энтузиазмом американские дизайнеры стремятся одевать и первую леди Джилл Байден. То, что на официальных приемах ее муж надевает вещи от нью-йоркского независимого дизайнера Джонатана Коэна, модные эксперты считают знаком того, что отношения между американскими дизайнерами и администрацией Байдена уже начали налаживаться.

«Я дружен со многими дизайнерами, и мы все так взволнованы — мы почувствовали, как с наших плеч свалился груз, — заявил американский дизайнер непальского происхождения Прабал Гурунг, который одевал Мишель Обама и Камалу Харрис, в интервью The Business of Fashion. — Для меня было бы огромным удовольствием и честью одевать вице-президента, первую леди и членов первой семьи.»

Аналитики модной индустрии предполагают, что правление Байдена будет более благотворным для продвижения молодых американских брендов, в том числе темнокожих дизайнеров, а также для известных брендов, которые сделали репутацию американской моде — таких, как Ralph Lauren и Levi's.

Дизайнер Ральф Лорен, рожденный в семье еврейских иммигрантов в Бронксе, стал олицетворением американской мечты, добившись положения в обществе и богатства, став для мира моды сродни Уолту Диснею для кинематографа. Именно этот дизайнер одевал Джо Байдена для церемонии инаугурации.

Пионер производства джинсов бренд Levi's, который стал модным среди самых широких слоев населения — от шахтеров, ковбоев и железнодорожников до рокеров и хиппи, — был также неразрывно связан с демократической культурой, проникнутой духом бунтарства. Его очарование распространилось далеко за пределы США и оказывало культурное влияние даже на жителей идеологического врага — СССР — где джинсами торговали из-под полы фарцовщики, рискуя быть задержанными. Американский стиль жизни стал модным во многом благодаря дизайнерам.

«Годы правления Трампа нанесли огромный ущерб престижу Америки в мире, — пишет автор The Business of Fashion в статье «Сможет ли Америка снова вдохновлять?».

— Кульминацией его правления стал захват Капитолия толпой ряженых ультраправых, штурмующих оплот демократии. Это зрелище некоторые зарубежные СМИ сравнили с разграблением Рима вестготами».

По мнению экспертов, Трамп не давал потребителям американских брендов повода восхищаться противоречивой повесткой дня в духе «Америка прежде всего». Не пошли на пользу славе американских дизайнеров ни его высказывания в поддержку «белого национализма», ни то реалити-шоу, которое сопровождало его политику с перепалками в Twitter. Немалый урон нанес американской моде и конфликт с Китаем, ведь многие бренды США сейчас опираются именно на китайскую аудиторию, а также владеют производствами в Китае.

Однако восстановление позиций Америки как лидера в мировой модной индустрии потребует времени, отмечают модные аналитики. Это связано с политическим и социальным контекстом текущей ситуации.

«Америка остается глубоко разделенной по социально-экономическим и политическим причинам, — отмечает журналистка The Business of Fashion. — Согласно недавнему опросу CNN, 32% жителей страны не верят, что Байден победил на выборах честно.

И нация, которая когда-то выступала за свободу и равенство, по-прежнему погрязла в широко распространенной нищете, укоренившемся расизме и неизбежном осознании того, что всеми желанная американская мечта — доступна не всем».

Большинство европейцев считают, что политическая система США дала трещину и вряд ли восстановится, а Китай, напротив, метит в мировые лидеры, и что Байден не сможет обратить вспять упадок Америки. К такому выводу приводит опрос 15 тыс. человек в 11 европейских странах, проведенный в конце прошлого года Европейским советом по международным отношениям.

Тем временем в Китае, на крупнейшем в мире рынке моды, лидеры Компартии ссылаются на разногласия в Америке как на доказательство того, что китайская система лучше подходит для обеспечения стабильности и процветания. А некоторые американские бренды даже убрали предметы, украшенные флагом страны, из витрин своих магазинов в китайских городах, опасаясь негативной реакции потребителей.

Американские дизайнеры, бренды и ритейлеры, истощенные кризисом и пандемией, ищут поддержки и перемен после года, отмеченного банкротствами, закрытиями магазинов и локдауном. Некоторые меры будут приняты быстро: Байден заявил, что Америка присоединится к Парижскому климатическому соглашению, ожидается, что он быстро примет стимулирующие экономические меры. Другие изменения, включая торговую политику, займут больше времени. Президентство Байдена — далеко не панацея от действий предыдущей администрации, и культурные проблемы, обострившиеся в эпоху Трампа, будет гораздо труднее решать, полагают эксперты.

Однако пока живы сами ценности, которые придают силы идее американской мечте — свобода, равенство, возможности, оптимизм — она будет востребована, как и раньше, полагают эксперты. Даже несмотря на экономические проблемы.