Неловкие деньги: Елизавете II грозит разоблачение

В Великобритании назревает скандал, связанный с состоянием королевы Елизаветы II и ее успешной попыткой его скрыть при помощи вмешательства в работу правительства. Газета The Guardian рассказала об обнаруженных ей в Национальном архиве документах, подтверждающих, что в 70-е годы юристы Виндзоров добились того, чтобы закон, регулирующий прозрачность инвестиционной деятельности компаний, не касался сделок, совершаемых в интересах Елизаветы II – то есть чтобы общественность не могла отследить, сколько на самом деле зарабатывает королева Великобритании.

Бумаги, найденные в архивах, свидетельствуют: адвокат королевы оказал влияние на правительственных чиновников – и в итоге те внесли в законопроект пункт, не позволяющий обнаружить Елизавету II в числе инвесторов в любых сделках.

В итоге в конце 70-х в Великобритании была создана фиктивная компания, которая до 2011 года тайно пополняла личное состояние официальной главы государства.

Юристы британской королевы смогли надавить на правительственных чиновников, благодаря закону, предусматривающему для них возможность обратиться к Короне в случае, если законодательные акты, которые готовятся к принятию в парламенте, могут повлиять на прерогативы или личные интересы королевской особы. Именно поэтому в 1973 году, когда правительство премьер-министра Эдварда Хита готовило закон о прозрачности инвестиционной деятельности, адвокат Елизаветы II Мэтью Фаррер отправился на переговоры в министерство торговли и промышленности, чтобы обсудить некоторые деликатные моменты.

Его вмешательство в работу правительстве специалист по конституционному праву Оксфордского университета Томас Адамс назвал в разговоре с The Guardian «влиянием на законодательную деятельность, о которой лоббисты могут только мечтать».

Как выяснило издание, в 1973 году Елизавета II забеспокоилась, что из-за принятия нового закона, регулирующего инвестиционную деятельность, общественность сможет получить доступ к информации о том, какими пакетами акций владеет лично она. Законопроект был направлен на то, чтобы предотвратить тайное наращивание доли в компаниях, выставляющих свои акции на бирже — это делалось путем приобретения акций через подставные компании и лица. Он предполагал, что контролирующие органы могут потребовать от любой компании, торгующей акциями, имя клиента, в интересах которого это делается.

Чтобы этого не случилось, Мэтью Фаррер провел переговоры с чиновниками министерства торговли и промышленности и дал им понять озабоченность королевы – по записям одного из правительственных служащих можно сделать вывод, что клиент адвоката испытает неловкость, если его инвестиционная деятельность станет известна народу.

«Господин Фаррер обеспокоен, что информация об акционерном капитале королевы и связанных с ним транзакциях может стать достоянием общественности (поскольку она будет в регистрационных документах компаний), и таким образом создаст почву для возможных противоречий», — говорится в служебной записке одного из сотрудников министерства.

В результате в законопроект внесли пункт, согласно которому компании, действующие в интересах глав государств, правительства, органов денежно-кредитного регулирования и международных правительственных организаций, освобождались от обязанности называть имена своих благоприобретателей.

На деле же закон, принятый уже в 1976 году, направлен был только на защиту интересов Елизаветы II. А для того, чтобы торговать для нее акциями, была создана фиктивная компания Bank of England Nominees Limited. Как сообщает The Guardian, она прекратила свое существование четыре года назад. Где сейчас находившиеся в ее распоряжении активы – неизвестно.