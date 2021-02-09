Правильные вместо красивых: как меняется модельный бизнес

Супермодель Жизель Бундхен покидает модельное агентство IMG Models после 22 лет сотрудничества, сообщает издание Page Six. Теперь ее интересы будет представлять сестра-близнец Патришия, когорая станет агентом и менеджером знаменитой бразильской манекенщицы.

О том, что Жизель покидает агентство, с которым впервые подписала контракт в 1999-м, стало известно на следующий день после того, как ее муж Том Брэди, известный игрок в американский футбол, в возрасте 44 лет победил в седьмой раз в главном матче сезона, Супербоуле, в составе команды «Тампа-Бэй Баканирс». Такое событие несколько затмило тот факт, что его жена сделала новый шаг в своей карьере, однако пока пара праздновала победу, пользователи соцсетей обсудили, что означает уход Жизель из одного из крупнейших агентств мира.

Дело в том, что в конце января IMG Models подписали контракты с двумя новым моделями – темнокожей поэтессой Амандой Горман, выступавшей на инаугурации президента США Джо Байдена, и падчерицей нового вице-президента США Камалы Харрис Эллой Эмхофф, студенткой школы дизайна. В агентстве этим гордятся. «Январь выдался жарким, поскольку в модельный бизнес вступают новые лица и вливается новая кровь», — сказал об этом источник Fox News.

Однако читатели издания отреагировали на уход Жизель и приход Эллы Эмхофф и Аманды Горман не совсем однозначно. Если перспективы Аманды Горман некоторые, хотя и не все, оценили положительно, называя ее симпатичной девушкой, то по поводу 21-летней Эллы Эмхофф они уверены: IMG Models приняли ее лишь из-за родства с вице-президентом.

«Жизель получала контракт, потому что этого заслуживает. Горман и Эмхофф – только благодаря принцессе Камале», — написал один из комментаторов Fox News.

Ему, однако, возразили, что поэтесса – «хотя бы симпатичная», в отличие от Эллы Эмхофф. «Они точно подскочили к Элле, потому что Харрис – в кабинете. Она была бы никем без вице-президента», — написал еще один читатель издания. Также в комментариях иронизировали по поводу того, что контракт с IMG Models должны подписать Нэнси Пелоси, Челси Клинтон или Хантер Байден.

«Я думаю, IMG низко пали… Кто-то правда думает, что две девушки, связанные с «королевой Харрис», могут сравниться с прекрасной Жизель?» — задается вопросом одна из читательниц. В ответ высказываются предположения, что агентство отказывается от женщин с модельной внешностью в пользу тех, кто будет полезен с политической точки зрения.

«IMG Models отходят от репрезентации привлекательных моделей и инвестирует в несимпатичных политически корректных женщин – чтобы молодые девушки ориентировались теперь на них», — уверен один из комментаторов на сайте Fox News.

Между тем, IMG Models приняли в свои ряды еще одну девушку – старшую дочь погибшего в прошлом году баскетболиста Коби Брайанта, 18-летнюю Наталию Брайант. Об этом она сообщила в своем Instagram в понедельник, 8 февраля. «Я с самого раннего возрасте интересовалась модой, — написала Наталия. – Я очень люблю эту индустрию и, сколько себя помню, всегда хотела стать моделью. Мне еще многому предстоит научиться, но я уверена, что для меня это отличная возможность учиться и творчески выражать себя».