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Опасные связи: как не стать жертвой брачного афериста в интернете

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Одиноких людей предостерегли от аферистов накануне Дня святого Валентина

Пользовательниц интернета накануне Дня всех влюбленных предупредили об опасности поиска любви на сайтах знакомств. За время пандемии выросло число жертв мошенников, под видом влюбленных или женихов выманивающих деньги у романтически настроенных женщин. В преддверии 14 февраля ФБР в США даже выпустило памятку о том, как не стать жертвой афериста.

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В преддверии Дня святого Валентина одиноких людей, ищущих любви в интернете предупреждают о том, что на сайтах знакомств во время режима самоизоляции активизировались мошенники, выманивающие деньги у доверчивых романтиков.

Как сообщает «Би-би-си», только в Великобритании в 2020 году число пострадавших от аферистов, выдающих себя за пылких влюбленных и выпрашивающих деньги под разными поводами, выросло на 20% по сравнению с 2019-м. Издание приводит данные организации Action Fraud, отслеживающие интернет-мошенничество в Великобритании, согласно которым в прошлом году жертвы преступников потеряли 68 млн фунтов стерлингов в погоне за счастьем в любви.

«Национальные локдауны и другие ограничения в нашей социальной жизни, введенные из-за вспышки коронавирусной инфекции, привели к тому, что больше людей стали искать встреч онлайн, что повлияло на число случаев, которые мы отследили», — объяснила «Би-би-си» Полин Смит, глава Action Fraud.

Жертвы мошенников переводили им деньги, отправляли подарочные карты и дорогие презенты вроде ноутбуков и других гаджетов, а некоторые даже предоставляли доступ к своим банковским картам и счетам.

О том, что перед 14 февраля нужно быть бдительнее, предупреждает и ФБР в США — здесь в 2020 году тоже выросло число жертв брачных интернет-аферистов. Газета Providence Today, в частности, приводит статистику по штатам Массачусетс, Род-Айленд, Мэн и Нью-Гемпшир, где ущерб пострадавших искателей любви составил за прошлый год в общей сложности $11,7 млн, а в Орегоне, по данным местного отделения ФБР, жертвы лишились $600 тыс. (в 2019-м году эта сумма составила $475 тыс.).

По информации ФБР, интернет-мошенники, наживающиеся на потребности одиноких пользователей в любви, находят своих жертв в приложениях и на сайтах знакомств, в чатах и социальных сетях, используя отрепетированные сценарии эмоционального манипулирования. Часто они ведут дневники, в которых записывают, что именно любит жертва — чтобы потом оказалось, что и им нравятся те же книги, фильмы, сериалы или исполнители.

Накануне празднования Дня святого Валентина 14 февраля ФБР на своем сайте предупреждает о схемах, по которым действуют такие аферисты. Как правило, при общении с ними оказывается, что они живут далеко — постепенно, завоевав доверие, они начинают выманивать деньги у жертвы на срочные медицинские процедуры, решение неожиданных юридических проблем, транспортные расходы и так далее.

Распознать любовного афериста бюро предлагает по следующим признакам: он быстро предлагает вам перейти к общению не через приложение или сайт, а в почте или мессенджере, отправляет фото, которое выглядит как постановочный снимок из журнала, стремительно признается в любви, старается ограничить ваше общение с друзьями или членами семьи, заявляет, что живет или работает вдали от вас, обещает приехать, но все время, отменяет поездку из-за внезапных проблем, просит прислать интимные фото и спрашивает о материальном положении и, наконец, просит денег на что-то серьезное.

Защититься от мошенников ФБР предлагает, не позволяя событиям стремительно развиваться и не стесняясь задавать вопросы. Бюро также рекомендует пользоваться только приложениями или сайтами с устойчивой репутацией, проверять в сетях полученные фотографии на случай, если они многократно использовались разными людьми и никогда не отправлять деньги людям, которых вы в жизни не видели.

Жертвами мошенников, заставляющих отдавать свои деньги и даже брать кредиты ради любви, чаще всего становятся женщины. В том числе — и россиянки.

Так, в конце ноября стало известно, что 75-летняя жительница Енисейска Красноярского края перевела 1 млн рублей мужчине, с которым познакомилась на сайте знакомств, сообщала «МК». Аферист представился хирургом из Канады, который работает в море на нефтяной станции — в течение полугода он присылал женщине фальшивые снимки, обещал жениться, но жаловался, что находясь в море, пока не имеет доступа к своим денежным средствам на счету. Для того, чтобы их «активировать», когда он выйдет на сушу, «канадский хирург» просил перечислить деньги своим работодателям. В результате было возбуждено уголовное дело.

А в январе 2020 года «Комсомольская Правда» рассказала историю москвички, познакомившейся в интернете с мужчиной, якобы родившимся в Греции, но уже 20 лет жившим в России — женщина взяла кредитов на общую сумму 15 млн рублей и перевела новому знакомому.

Он признался женщине, работавшей врачом в клинике, что нашел в ней свою единственную, вскоре после начала переписки. Сказал, что мечтает на ней жениться, как только вернется из Сочи. Но вслед за этим ввел ее в заблуждение, рассказав о некой финансовой системе, которая якобы должна проверить женщину, прежде чем она вступит в брак. «Система» требовала вложений — в результате за две недели жертва мошенника набрала кредитов на 15 млн рублей, прежде чем поняла, что ее обманули. Злоумышленника удалось поймать при помощи полиции — «грек» оказался мошенником-рецидивистом, который вступил в переписку с женщиной, еще находясь в колонии за мошенничество и вымогательство.