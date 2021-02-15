«Мечта сбывается»: принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

Принц Гарри и Меган Маркл, проживающие сейчас в Калифорнии, ждут второго ребенка. О беременности герцогини сообщили накануне, 14 февраля, представители пары — а в Instagram фотографа Мисана Гарримана появилось черно-белое фото, на котором видно, что Меган Маркл находится на вполне заметном сроке.

«Мы можем подтвердить, что Арчи станет старшим братом, — говорится в заявлении представителей принца Гарри и Меган Маркл, распространенном в американских СМИ. — Герцог и герцогиня Сассекские переполнены счастьем в ожидании второго ребенка».

Тем временем, источник издания US Weekly сообщил, что бывшая актриса не жалуется на здоровье. «Меган чувствует себя великолепно, она счастлива и здорова, — сказал он. — Меган и Гарри с воодушевлением готовятся подарить Арчи брата или сестру и находятся на седьмом небе от счастья о того, что в их семье грядет пополнение».

Пол ребенка и срок, когда он должен появиться на свет, официально не разглашаются. Однако собеседник US Weekly рассказал, что рождение второго малыша ожидается поздней весной. «Мечта сбывается… Меган забеременела ближе к концу прошлого года. Ребенок должен появиться в конце весны», — сообщил он. Королева Великобритании Елизавета II станет прабабушкой в десятый раз.

О вероятном пополнении семьи герцогов Сассекских начали говорить вскоре после рождения их первенца Арчи Харрисона 6 мая 2019 года. Уже в июле 2019 года королевский биограф Кэти Николл заговорила о том, что принц Гарри и Меган Маркл наверняка захотят завести второго ребенка. «Источники, близкие к паре, сказали мне, что они действительно хотели бы иметь большую семью», — заявила Николл изданию IBT.

Уже в ноябре 2019-го букмекеры в Великобритании начали принимать ставки на то, что герцоги вот-вот объявят о второй беременности Меган, а наблюдатели искали подтверждения этому факту в жестах и словах пары. Так, они обратили внимание, что 8 ноября во время мероприятия, посвященного памяти героев войны, в Вестминстерском аббатстве звезда сериала «Форс-мажоры» держала руки на животе, а 9 ноября во время встречи герцогов Сассекских с женами солдат британской армии в Виндзоре принц Гарри, выяснял, что происходит, когда в семье появляется второй ребенок. «Гарри было очень, очень интересно, как начинают идти дела со вторым ребенком. И мы подбадривали их, чтобы они завели второго», — призналась одна из присутствовавших на встрече мам изданию Forces Network.

Более того — источники таблоидов даже предсказали, что второго ребенка Меган Маркл наверняка предпочтет родить на родине, в американской Калифорнии. «Меган уже сказала друзьям, что когда придет время рожать во второй раз, она бы хотела сделать это в Лос-Анджелесе, где родилась и выросла, — говорил собеседник издания News! — Она сказала, что во время беременности в Великобритании без друзей и родных ей было очень одиноко и неприятно, так что она склонна поступить в следующий раз по-другому и нарушить традицию ради собственного блага — хотя это может кое-кого и взбесить».

И действительно, в начале 2020 года пара объявила о том, что отказывается от королевских обязанностей и покидает Великобританию — поселившись поначалу в Канаде, принц Гарри и Меган Маркл весной 2020-го переехали в Калифорнию.

В ноябре прошлого года герцогиня призналась, что летом у нее случился выкидыш.

В своей колонке для The New York Times Меган Маркл рассказала, что почувствовала, как теряет второго ребенка, когда на руках у нее был сын Арчи. «Я сползла на пол, держа его на руках, мыча колыбельную, чтобы мы оба оставались спокойными — бодрящая интонация резко контрастировала с чувством, будто со мной что-то не так», — написала она. Герцогиня призналась, что выкидыш — это «невыносимая потеря», о которой большинство переживших этот опыт женщин предпочитают не говорить.