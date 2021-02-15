Расизм и увольнение: зачем американский профессор притворялся афроамериканкой

Профессор университета Нью-Гемпшира в США был вынужден уйти в отставку после скандала из-за его постов в соцсетях. Как сообщает AP, преподаватель-химик, будучи белым мужчиной, в течение долгого времени притворялся темнокожей женщиной-иммигранткой в Twitter и оставлял оскорбительные комментарии — расистские и сексистские.

Об увольнении профессора, ставшем итогом четырехмесячных разбирательств, сообщил президент университета Джеймс Дин-младший. В своем письме он не раскрыл имя провинившегося сотрудника и детали расследования, однако заявил, что поведение педагога не соответствует высоким стандартам и ценностям, проповедуемым в учебном заведении.

«Хотя мы ограничены в том, что можем рассказать, чтобы защитить право вовлеченных в это людей на частную жизнь, можем сообщить, что сотрудник факультета предпочел отправиться в отставку, когда в университете пришли к выводу, что его поведение не соответствует университетским ценностям и нашим ожиданиям того, что каждый сотрудник факультета будет делать свой вклад в создание атмосферы, свободной от запугиваний и домогательств», — говорится в заявлении президента учебного заведения.

Еще в октябре прошлого года в распоряжении AP оказалось электронное письмо, в котором глава факультета химии Глен Миллер, называя имя профессора, утверждал, что тот создал фейковый Twitter-аккаунт от чужого имени, в котором публиковались посты — «от неудачных до болезненных и глубоко оскорбительных».

Люди, которые видели то, что выкладывается на странице, на данный момент уже заблокированной, свидетельствовали, что она полна расистских, сексистских, трансфобных записей и фотографий.

От имени темнокожей женщины-иммигрантки автор постов критиковал тех, кто выступал за то, чтобы в науке, математике, технологиях и инженерии были шире представлены люди разного происхождения. Атакам подвергались, как правило, темнокожие женщины, которые выражали несогласие с идеями обладателя аккаунта.

Преподавателя также обвинили в преследовании бывшей конгрессвуман от Калифорнии Кейти Хилл — в аккаунте были опубликованы ее обнаженные фото, после чего ей пришлось подать в отставку, сообщает The Insider.

Это не первый скандал, разгоревшийся из-за попыток пользователей соцсетей скрыться под фальшивыми аккаунтами, чтобы транслировать сексистские, гомофобные или расистские взгляды. Летом прошлого года телекомпания Fox уволила автора текстов для популярного телеведущего Такера Карлсона – как оказалось, райтер по имени Блейк Неф был зарегистрирован на форуме, где регулярно оскорблял темнокожих. Так, в разгар расовых протестов он написал: «Если честно, учитывая, что черные все время жалуются на усталость, можно сделать вывод, что главная причина кризиса — их недостаток сна».

Как выяснилось, Блейк Нефф в течение пяти лет скрывался под ником CharlesXII (он назвал себя так в честь шведского короля Карла XII). Обнаружить, что Блейк Нефф и CharlesXII — одно и то же лицо, помогла экспертиза, в рамках которой были сопоставлены факты биографии автора текстов для популярного телеведущего и отрывочные сведения, которые предоставлял о себе «Карл XII».

Похожая история произошла в прошлом году и в Швеции, когда оказалось, что обладатель титула «Швед 2018» выходец из Афганистана Хамид Зафар, признанный в стране талантливый педагог, сумевший добиться дисциплины и улучшить успеваемость детей в школе неблагополучного района Гетеборга, оказался автором антисемитских постов, который высмеивал также женщин и геев. Несмотря на то что грубые высказывания он делал с 2010 по 2016 год, и с тех пор, по его словам, изменил свои представления, он был уволен из школы и муниципалитета, а выпуски телешоу, в котором он снимался, были удалены из доступа.