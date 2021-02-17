«Комичные инициативы»: почему женщин Непала не выпускают за границу

Жительницы Непала взбунтовались против планов правительства законодательно запретить женщинам в возрасте до 40 лет выезжать в страны Африки и Ближнего Востока, не получив официального разрешения членов своей семьи. В центре Катманду у монумента Майтигхар собрались сотни протестующих, требовавших уважения женских прав, сообщает The Guardian.

Возмущение вызвал законопроект, который, как предполагалось, защитит непальских женщин от попадания в сексуальное рабство в Африке и на Ближнем Востоке: он предполагал, что перед первой поездкой в государство этого региона женщина моложе 40 должна заручиться согласием родных. После того как женщины выразили протест, в министерстве подчеркнули, что запрет направлен на защиту уязвимой части женского населения и еще требует доработки. Однако возмущение женщин распространилось за пределы одной темы: для них планы ведомства означают, что попираются их базовые права. На марше они говорили, в частности, о проблеме сексуального насилия.

«Страшную опасность представляет мыслительный процесс, который за этим стоит, — заявила на митинге представительница организации «Женское лидерство Непала» Хима Биста. — Сам по себе факт того, что законодатели думают о введении закона, ограничивающего право на передвижение взрослых девушек и женщин, говорит о том, насколько глубоко укоренено патриархальное мышление».

Она добавила, что тактика покровительства по отношению к женщинам не работает.

По мнению же бывшей главы избирательной комиссии Непала Илы Шармы, сотрудники министерства просто не видят в женщинах полноценных взрослых людей. «Вместе того, чтобы давать больше возможностей женщинам, равно как и другим представителям группы населения, работающей за рубежом, они предлагают регрессивные, антиконституционные и просто комичные инициативы», — заявила она.

Дискриминационным такой проект считают и в международной организации Human Rights Watch. На своем сайте она процитировала высказывание Моны Ансари, главы Национальной комиссии по правам человека Непала, которая считает, что инициатива нарушает «конституционные нормы, которые гарантируют равное и справедливое отношение ко всем гражданам» и противоречит «призывам покончить с дискриминацией по гендерному признаку». Кроме того, Human Rights Watch предполагают, что запрет на выезд из страны для молодых женщин приведет к тому, что они будут устраиваться на работу за рубеж нелегальным путем, что весьма рискованно и создает еще большую опасность попадания в сексуальное рабство.

Это действительно серьезная проблема для уроженцев страны. По оценке Комиссии по правам человека Непала, только за 2018 год, жертвами работорговли стали 35 тыс. человек, из них 15 тыс. женщин и 5 тыс. девочек. Как подчеркивают комиссии, в сексуальное рабство могут попасть не только женщины, так что законодательные инициативы в области миграции должны распространяться также на мужчин.

В течение многих лет правительство пытается решить эту проблему при помощи разнообразных ограничений. Так, в 2012 году оно запретило женщинам моложе 30 лет работать в странах Персидского залива, и в течение последующих лет география и возрастные рамки этого запрета постоянно менялись.

Сейчас непальские женщины не имеют права устраиваться на работу в качестве домашней прислуги (а это основной род деятельности, которым занимаются те, кто уезжает работать за границу) в нескольких странах, большая часть которых находится на Ближнем Востоке. По данным Human Rights Watch, официально за пределами Непала трудоустроены лишь 10% от работающих мигрантов, однако на практике нередки случаи, когда девушек вывозили за границу нелегально, и они оказывались в странах Персидского залива, где подвергались опасности стать жертвой торговцев людьми.