«Перестают бояться»: мужчины полюбили салоны красоты

В России растет число мужчин, для которых отдельной статьей расходов стало посещение салонов красоты и барбер-шопов. Бьюти-индустрия подстраивается под запрос от новой аудитории и изобретает процедуры и средства специально для мужчин.

Выбор средств для ухода за собой, которые мужчины получают на 23 февраля, вышел за пределы подарочного набора из геля для душа и пены для бритья.

Так, по данным Lamoda, спрос на масло для бороды накануне праздников вырос в три раза, а на наборы для ухода за бородой –– в девять раз.

При этом, по данным сервиса СберУслуги, мужчины стали на 17% активнее пользоваться услугами барберов. Подарок для ухода за бородой, состоящий из услуг мастера и косметического набора, в среднем обходится в 2500 рублей. Самой востребованной процедурой перед 23 февраля оказалась мужская стрижка — расходы на нее выросли на 60%, а спрос на мужской шампунь и средства для укладки волос увеличился в два и три раза. Мужская стрижка у барбера, шампунь и средство для укладки волос также стоят в среднем 2500 рублей. Накануне праздника в пять раз вырос и интерес к мужскому парфюму, на треть повысился спрос на массаж.

По данным Авито.Услуги, спрос на СПА-процедуры, среди которых массаж лица и шоколадное обертывание, увеличился перед 23 февраля более чем на 25% по сравнению с январем. На 33% повысилась популярность косметологических услуг, а также тату-мастеров, парикмахеров и специалистов ногтевого сервиса.

Мужчины охотно осваивают рынок бьюти-услуг, которому есть что предложить новым клиентам, отмечает косметолог клиники Remedy Lab Надежда Склярова. «В последнее время вопрос ухода и ухоженности стоит у мужчин не менее остро, чем проблема при выборе средства для бритья или одеколона, — рассказала она «Газете.Ru». — Они охотно пользуются профессиональной мужской косметикой и ходят на косметологические процедуры».

По словам Скляровой, к бьюти-процедурам обращается и молодежь от 20 лет, и более возрастные, статусные мужчины — бизнесмены, руководители, для которых внешний вид имеет важное значение. Для многих особенно важно состояние кожи, поэтому в подарок им чаще всего предлагают сертификаты на консультацию с косметологом, где и определяется ряд необходимых процедур, среди которых могут быть очищение кожи ультразвуком или вакуумный гидропилинг, пришедший в Россию из США. «Процедура так и называется «голливудская чистка»: она прекрасно чистит поры, устраняет жирный блеск, увлажняет и стирает следы усталости, — поясняет косметолог. — Эта процедура пользуется спросом среди мужчин, живущих в мегаполисе».

Раньше самой распространенной процедурой у мужчин были инъекции ботулотоксина в подмышечную область для предотвращения повышенного потоотделения, добавляет Склярова. Однако в последнее время эта процедура утратила популярность, зато стало больше желающих сделать омолаживающую чистку лица. «Я объясняю это смещением акцента на уход:

глядя на женщин, мужчины видят, как их кожа после процедур становится более свежей и молодой, и тоже обращаются к лазерным процедурам, которые позволяют выровнять текстуру кожу, омолаживают ее, улучшая визуально, — говорит эксперт. — Раньше процедура была востребована у женщин, которые хотели устранить следы старения. Теперь на нее идут мужчины в возрасте 30-35, которые в детстве страдали от акне».

Популярность также приобрела процедура ультразвукового лифтинга, аналога хирургической подтяжки. «Для мужчины, который неохотно шел к хирургам, это настоящее спасение, — обращает внимание косметолог. — Процедура внешне не оставляет никаких следов, но делает лицо более юным и свежим. Контуры лица становятся более четкими, возвращаются на прежнее место, как в молодости, что значительно повышает мужскую самооценку».

Лет 20 назад инъекции ботокса и регулярные курсы биоревитализации не имели ничего общего с мужественностью, но сейчас все изменилось, считает Полина Михайлова, директор клиники инъекционной косметологии Different Lab. «Раньше считалось, что косметологические манипуляции могут сделать мужчину только более женственным, но сейчас мы наблюдаем медленный разворот в обратную сторону, — уточняет эксперт. — Стереотипное мышление о «ботоксных губах» медленно уступает представлению о косметологии как об универсальном способе решения эстетических проблем для мужчин и женщин».

Косметолог отмечает, что современные мужчины обращаются к моделированию лица, чтобы выглядеть более мужественно, избавиться от признаков усталости и возрастных изменений. «Процедура, которую выбирают многие мужчины — увеличение и моделирование волевого подбородка и углов нижней челюсти, — добавляет Михайлова. — С помощью простой процедуры врач может создать брутальную трапециевидную четкую линию».

По словам косметолога, за такой процедурой часто приходят по рекомендации друзей, тогда как на антивозрастные инъекции мужчин чаще направляют их жены. «Наблюдая за эффектом от процедур на супруге, мужчины перестают бояться», — заключает эксперт.

Спектр процедур в парикмахерских для мужчин также расширяется. Мужчины выбирают не только стрижки, но и окрашивание, в том числе бороды — для этого существуют специальные мужские красители, которые камуфлируют седину, говорит Дмитрий Оськин, топ-стилист, сооснователь студии First Hairservice. «С каждым годом все больше процедур не только на волосах, но и на коже, на ногтях делают жители крупных городов-миллионников, в регионах это пока не так распространено, — отмечает Оськин. — Мои клиенты ходят и на маникюр, и к косметологам — поддерживают свой внешний вид в рамках разумного. Это вполне брутальные мужчины, не только люди творческие. Однажды зашел мужчина перед совещанием в Министерстве финансов, сделал легкий макияж, потому что не выспался. Бывает и такое».

По словам стилиста, некоторые мужчины приходят в салон по собственной инициативе, кого-то приводят жены — сначала просто попробовать, но мужчинам так нравится результат, что они втягиваются в процесс и впоследствии приходят сами. Мужская стрижка для мастера в исполнении порой оказывается сложнее, чем женская, поскольку с короткими волосами работать сложнее, чем с длинными. Профессиональная стрижка по времени может занимать до часа, но по стоимости все равно оказывается дешевле женской из-за того, что в парикмахерских существует тариф, который рассчитывается исходя из длины волос.