Отпрыски американских лидеров набирают популярность в TikTok

Дети и другие младшие родственники американских политиков стали звездами TikTok после того, как в 2020 году произошел всплеск популярности платформы с короткими видео от пользователей. Фамилия, известная по новостям из Белого дома, становится залогом того, что у вас наберется более миллиона подписчиков.

Если раньше дети и внуки президентов и вице-президентов предпочитали держаться в тени родителей, то сейчас они выкладывают посты и набирают лайки, как и простые пользователи. С той лишь разницей, что подписчиков им набрать легче, а ответственности за свои действия — несколько больше, чем у обычных людей.

Дочь бывшего президента США Барака Обамы, 19-летняя Саша Обама, в конце прошлого года, скорее всего, поняла, что нельзя просто так взять и выложить видео, на котором ты пляшешь с друзьями под популярную песню.

Sasha Obama and friends living life large. pic.twitter.com/egeAcMWYNR — Mark (@cloudx2o) December 2, 2020

В начале декабря 2020 года в TikTok появился ролик с участием младшей дочери экс-президента, на котором она танцует под популярный трек рэпера Popp Hunna «Adderall (Corvette, Corvette)» в компании семи молодых людей и девушек. Видео выложил один из друзей Саши Обамы, и оно стремительно стало вирусным, однако на Сашу Обаму обрушились критики — за то, что она вместе с другими участниками танцует без маски и не соблюдает социальную дистанцию. «Так, я ношу маску, но Саша Обама нет?», «Если Саше Обаме не нужно носить маску или держать дистанцию со своими друзьями, то и моим детям не нужно? Правильно?», «Распространяют ковид, как идиоты. Из-за них у нас до сих пор пандемия, а не из-за Трампа», — писали пользователи Twitter, поскольку из TikTok пост был быстро удален.

С тех пор Саша Обама в TikTok активно не присутствует — хотя там есть целый ряд страниц, созданных от ее имени, они либо закрыты, либо пусты, есть там и откровенно фейковые аккаунты.

А вот внучки Джо Байдена в соцсетях весьма активны, и две из них — 16-летняя дочь покойного Бо Байдена Натали и 19-летняя дочь Хантера Байдена Мэйзи — пользуются популярностью именно в TikTok. Аккаунт Натали Байден @natbiden закрыт для публики, но смотреть ее танцевальные видео с участием других членов семьи 46-го президента США могут 1,5 млн человек.

Мэйзи Байден — более откровенна, и увидеть, что она выкладывает, может любой желающий. Возможно, поэтому число подписчиков ее аккаунта @scoobeydoobey не достигло тех цифр, которыми может похвастаться двоюродная сестра — их всего лишь 191 тыс. Зато любой пользователь интернета может оценить ее забавные видео, на которых она пародирует обычный для TikTok контент — отрепетированные танцевальные ролики: Мэйзи Байден спокойно пользуется возможностью выглядеть смешной или неуклюжей.

Кстати, Мэйзи Байден училась в той же частной школе, что и Саша Обама в Вашингтоне и выпустилась оттуда одновременно с ней, однако на видео внучки 46-го президента США дочери Барака Обамы нет.

В TikTok активна и племянница вице-президента США Камалы Харрис — несмотря на то, что 36-летняя Мина Харрис давно вышла из возраста большинства пользователей платформы, она усердно выкладывает видеоролики.

Впрочем, они носят не только развлекательный характер, но и политический — Мина Харрис, юрист и автор книжек для детей, призывала голосовать на выборах за Джо Байдена.

@meena Ella Emhoff is the main character (who just tried Filet-O-Fish for the first time EVER) ##biden2020 positions - Ariana Grande

Многие из выложенных Миной Харрис видео показывают, как праздновали победу Байдена в ноябре 2020 года на президентских выборах — да и в целом во всех видео считывается гордость за тетушку. В роликах часто можно увидеть Камалу Харрис, есть там и Элла Эмхофф, новая модель агентства IMG Models, а также дочери самой Мины. Видео, на котором Камала Харри рассказывает одной из внучатых племянниц, что она сможет стать президентом, но сначала ей придется вырасти из пятилетнего возраста, стал в свое время вирусным. Кстати, несмотря на открытость аккаунта, у Мины Харрис 2,4 млн подписчиков.