Алкоголь — не извинение: родственник Елизаветы II осужден за попытку изнасилования

Родственник британской королевы Елизаветы II отправится в тюрьму на 10 месяцев за попытку изнасилования. 34-летний Саймон Боуз-Лайон, 19-й граф Стратмор и Кингхорн 12 января 2021 года признал себя виновным в нападении на 26-летнюю женщину в собственном замке Гламис в Шотландии, о котором она заявила в прошлом году. Во вторник, 23 февраля, суд огласил приговор, сообщает The Independent.

Нападение на 26-летнюю женщину, имя которой не называется, произошло в феврале 2020 года во время трехдневного рекламного мероприятия в замке. Ночью изрядно выпивший граф вломился в комнату одной из гостий замка, убедив ее отпереть ему дверь – после этого в течение 20 минут женщина оказывала сопротивление его домогательствам, отталкивая и повторяя, что у нее есть молодой человек. Когда ей все же удалось выставить Саймона Боуз-Лайона, он еще некоторое время стучался и требовал открыть – однако возбудившая его интерес женщина подперла изнутри дверь стулом и сидела в комнате, расстроенная и напуганная.

Как заявил в суде шериф Алистер Кармайкл, хотя с момента инцидента прошел уже год, жертва домогательств до сих пор страдает от ночных кошмаров и панических атак.

Отягчающими обстоятельствами проступка Саймона Боуз-Лайона суд счел несколько факторов – он был принимающей стороной и воспользовался преимуществами, которые дает такое положение, вломился в комнату против воли женщины, домогался ее, несмотря на внятно высказанные протесты и требования остановиться, и не давал ей сбежать из спальни – и его «нежелательных знаков внимания».

«Уровень применения силы, агрессии и настойчивость, проявленные вами, вызывают беспокойство», — заявил графу суд.

При этом были найдены и смягчающие обстоятельства – Саймон Боуз-Лайон впоследствии принес свои извинения, выразил сожаление из-за своего поведения и готовность принять на себя ответственность. Кроме того, суд учел, что у ответчика не было судимостей и положительные личностные характеристики.

Те не менее, графу Стратмору и Кингхорну назначили в качестве наказания 10 месяцев лишения свободы, а не домашний арест или общественные работы – такие меры, по мнению шерифа Кармайкла не соответствуют серьезности преступления. «Они бы выразили адекватно осуждение общественностью подобного поведения и остановили бы других, которые тоже могут поддаться искушению поступить так же», — заявил шериф.

Саймон Боуз-Лайон принес публичные извинения женщине, на которую напал, в январе 2021 года. Он заявил, что ему «невероятно стыдно». «Очевидно, что я выпил лишнего в тот вечер, — объяснял он в суде, признавая вину. – Нужно было лучше соображать. В любом случае, я признаю, что алкоголь – не извинение за мое поведение».

Во время январских слушаний граф также сказал, что не думал, будто способен на что-то подобное – и готов взять на себя всю ответственность. Он также извинился перед членами своей семьи и коллегами за то, что доставил им столько неприятностей.

Замок Гламис в Шотландии, где граф напал на гостью – одно из старейших сооружений Соединенного Королевства. С XIV века здесь жили представители шотландского клана Лайон, а свой нынешний вид здание обрело в XVII веке. Сейчас замок – открыт для посещения, а в 2017 году Саймон Боуз-Лайон совместно с одним из туристических агентств начал предлагать в аренду помещения замка для проведения мероприятий.

Известен замок Гламис как место, где провела детские годы мать королевы Елизаветы II – королева-мать Елизавета, происходившая из рода Боуз-Лайон.

Один из старших братьев королевы-матери (всего у нее было девять братьев и сестер) – лейтенант-полковник Майкл Клод Гамильтон Боуз-Лайон – приходится графу, приговоренному к тюрьме, прадедом.

Хотя судимостей у Саймона Боуз-Лайона еще не было, он дважды официально признавался нарушителем закона. В 2010 году он был лишен водительских прав на девять месяцев за превышение скорости на мотоцикле. А в июне 2020-го полиция зафиксировала, что он нарушил ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции – граф уехал от места проживания более, чем на 300 км, что в тот момент было запрещено.