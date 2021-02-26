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Еда

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«Это отвратительно»: NYT обвинили в издевательстве над итальянцами

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Итальянцев возмутил рецепт пасты карбонара из New York Times

Знатоки итальянской кухни жестко раскритиковали рецепт пасты карбонара, предложенный газетой New York Times. Жителей Италии и ценителей ее гастрономической традиции возмутила идея изменить оригинальный набор ингредиентов, добавив туда томаты и заменив сыровяленые свиные щеки — беконом. В Twitter американцев обвинили в издевательстве над чужой кухней и предложили им не называть получившееся блюдо карбонарой.

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Газета New York Times невольно оскорбила всех итальянцев. После того, как издание опубликовало рецепт пасты под названием «Томатная карбонара с дымком», знатоки итальянской кухни обрушились на него с резкой критикой – они обвинили NYT в издевательстве нал кулинарными традициями Апеннинского полуострова, поскольку опубликованный рецепт никак нельзя называть карбонарой.

Дело в том, что классическая паста карбонара готовится с яйцами, твердым овечьим сыром пекорино и гуанчале, то есть сыровялеными свиными щеками – однако автор рецепта NYT Кей Чун предложила набор ингредиентов, далекий от оригинального. Для приготовления «томатной карбонары с дымком» читателю потребовались бы бекон вместо гуанчале, поскольку «он широко доступен и придает приятную копченую нотку», томаты, которые как признает автор, традиционно не используются, но «дадут яркую кислинку» и пармезан, который делается из коровьего молока, вместо пекорино, и этот выбор в издании объяснять не стали.

В итоге должна получиться паста с яично-томатным соусом и беконом, которая привела в ужас пользователей Twitter, хорошо знакомых с традициями итальянской кухни, в том числе, и жителей самой Италии.

В предложенной «карбонаре» итальянцы не узнали традиционное блюдо, происходящее, как считается, из региона Лацио. Некоторые предположили, что NYT просто ошиблись и дали рецепт пасты аматричиана – в соус для нее идут томаты, гуанчале и пекорино. Однако стройность этой концепции разбивалась о присутствие в рецепте и томатов, и яиц.

«Это аматричиана, а не карбонара. Американцы – как обычно…» — написал, в частности, пользователь Twitter под ником MDP. «В аматричиане нет яиц, так что это и не она. Почему они не могут просто написать, что это вдохновлено карбонарой, вместо того чтобы портить итальянское блюдо и прикидываться, будто это то же самое, что и оригинал», — ответил ему Dr. Johnny.

Знатоков итальянской кухни возмутило, главным образом, наличие в карбонаре томатов. Некоторые сочли, что добавлять их -— значит сделать блюдо просто неудобоваримым. «Не понимаю, почему американцы едят так, будто у них безупречное здоровье, — написала пользовательница Isabella Angelina. – Класть томатный соус во взболтанные яйца – это отвратительно и неудобоваримо». Остальные люди, критиковавшие наличие томатов в пасте, отмечали, что если хочется получить соус с «яркой кислинкой», то нужно просто выбрать классический рецепт соуса с томатами.

Один из вариантов был даже приведен: пользователь Brick of Democracy посоветовал запечь томаты, лук и чеснок в духовке, пока они не карамелизуются, еще горячими взбить в блендере, добавить свежий базилик и процедить смесь в кастрюльку. В получившейся жидкости можно потомить до готовности нарезанные кусочками грибы и болгарский перец, соль и сахар добавить по вкусу.

В целом же критики сочли, что американцы из NYT проявили неуважение к национальным традициям других стран.

«Если это не традиционная карбонара, не нужно называть это карбонарой. Почему неитальянцы всегда это делают? У итальянской кухни есть правила. Их не надо менять на свое усмотрение», — написали в Twitter с аккаунта Yummy Italy, который ведут кулинарные эксперты и сомелье из итальянского региона Эмилия-Романья.

Газету даже заподозрили в издевательстве над итальянцами. «Отлично, нас троллит даже кулинарная секция New York Times», — обиделся пользователь по имени Neal Ungerleider. Тем временем, обитатель Twitter Andrea Moro потребовал: «Руки прочь от наших традиционных блюд. Мы пережили пиццу с ананасами, но, извините, тут никаких шансов». «Вы делаете это, просто чтобы поддразнить нас, итальянцев?» — задался Alessandro Santacroce. «Варвары», — с таким комментарием отрепостил статью NYT профессор экономики из Университета Вашингтона Фабио Гирони. И, наконец, за итальянское блюдо вступился шеф-повар из Чикаго под именем Chef Michaek Tsonton: «Пожалуйста. Остановитесь. Вы позорите сами себя».