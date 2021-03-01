Против правил: почему «Мисс Германии» не станет «Мисс мира»

Конкурс красоты «Мисс Германия» пошел против правил: в 2021 году корону завоевала 33-летняя Аня Калленбах из Тюрингии – мама двоих детей. Уже второй год подряд жюри германского национального конкурса выбирает победительниц, основываясь не на внешних данных, а на силе сообщения, которое участница несет в мир.

Лозунгом «Мисс Германии» стала в этом году фраза «Поддержим настоящих женщин». С Аней Калленбах соревновались активистка, которая борется с дискриминацией полных людей, бывшая член запрещенной в России секты «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России) и женщина с илеостомой – состоянием, при котором отверстие кишечника выведено на поверхность тела.

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Согласно профилю на сайте конкурса «Мисс Германия», Аня Калленбах хотела бы стать примером для других, благодаря своему «аккумулированному опыту в жизни, профессии, материнстве, дружеских отношениях, в самореализации как женщина и как личность». Известно, что она закончила школу в 17 лет – и после этого начала изучать бизнес-администрирование. В 27 Аня Калленбах стала моделью – к тому времени у нее уже родились двое детей, — а сейчас живет вместе с партнером и ведет совместный бизнес по торговле велосипедами.

Сообщение, которое несла победительница конкурса другим женщинам, прозвучало следующим образом: «Делайте то, отчего вам хорошо, неважно, сколько вам лет, как вы выглядите и что о вас думают другие».

Победа на конкурсе, однако, не позволит воспитывающей двоих детей женщине принять участие в международном конкурсе «Мисс мира». Дело в том, что в нем действуют жесткие правила для конкурсанток – они не должны быть матерями и быть замужем.

Бороться с правилами «Мисс мира» уже пыталась Вероника Дидусенко – «Мисс Украина 2018», лишенная короны и права участвовать в международном конкурсе красоты после того, как организаторы узнали, что у нее есть маленький сын. В 2019 году Дидусенко заявила, что подала в суд на организаторов «Мисс мира» в Лондоне. «Речь идет о запрете участницам быть мамами и женами. Закон о равенстве запрещает дискриминацию по этим признакам. Мне запретили участвовать в конкурсе «Мисс мира» после победы в конкурсе «Мисс Украина», потому что я была замужем и у меня ребенок», — уточнила Вероника.

К тому моменту она уже лишилась титула «Мисс Украина» — но написала, что не ставит своей целью вернуть корону – ее возмутил запрет участницам иметь ребенка. «Моя цель — изменить правила, которые приводят к широкомасштабной дискриминации по всему миру», — заявила она.

Однако цели своей Вероника Дидусенко не достигла. В марте 2020 года адвокатская контора Thompson&Co Solicitors сообщила на своем сайте, что она проиграла судебный процесс.

Комиссия по равенству и правам человека в Лондоне сочла, что запрет иметь детей затрагивает «очень небольшое количество женщин», и правила под них менять не нужно. В решении Комиссии было сказано, что «эти правила устанавливают строгие входные ограничения по семейному положению и наличию детей у участниц». «Удовлетворение требований [Вероники Дидусенко] не соответствовало бы приоритетным стратегическим целям организаторов», — говорилось в итоговом документе.

В защиту этих правил Джулия Морли, исполнительный директор конкурса «Мисс Мира», подчеркивала, что они были установлены ради благополучия детей, поскольку расписание победительниц – весьма насыщенное. В ответ на это Вероника Дидусенко утверждала: «Выполнять роль матери и иметь успешную профессиональную карьеру – возможно».

После того, как решение Комиссии было вынесено в пользу сохранения правил, молодая женщина заявила, что очень разочарована, поскольку хотела их изменить, «чтобы все женщины, которые хотят принять участие в конкурсе красоты, могли сделать это».