«Золотые» стены: как Борис Джонсон ищет деньги на ремонт

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно пытается создать благотворительный фонд, в который, как ожидается, будут делать пожертвования обеспеченные члены Консервативной партии, сообщает Daily Mail. Официально целью его будет поддержка в хорошем состоянии зданий по адресу Даунинг-стрит, 10, и Даунинг-стрит, 11, выполняющих функцию резиденции и офиса премьер-министра. Однако журналисты считают, что на самом деле Борис Джонсон надеется средствами фонда покрыть расходы на дорогостоящий ремонт, который сделала его подруга Кэрри Симондс.

По информации издания, Борис Джонсон попросил возглавить будущий фонд мультимиллионера лорда Бронлоу, близкого к королевской семье Великобритании, и сейчас готовится подать в Комиссию по благотворительности документы на регистрацию организации.

Источники издания уверяют: Борис Джонсон не готов платить за уже сделанный ремонт.

Впервые он выразил озабоченность его дороговизной в прошлом году, когда в администрации заявили, что из бюджета на оплату можно выделить только 30 тыс. фунтов стерлингов. Джонсон, согласно Daily Mail, заявил, что «ни за что» не заплатит. После этого на Даунинг-стрит, 10, состоялось несколько встреч, на которых обсуждалась возможность напрямую попросить заплатить за ремонт жертвователей из Консервативной партии.

Однако Бориса Джонсона и его советников предупредили, что это будет неэтично. Поэтому был выдвинут альтернативный вариант – создать благотворительный фонд, задачей которого будет поддерживать и сохранять для потомков два здания, Даунинг-Стрит, 10, которое официально считается резиденцией и офисом главы британского правительства, и Даунинг-Стрит, 11, где фактически находятся апартаменты премьера. (Дело в том, что дом №11 просторнее, и с недавнего времени главы кабинета министров предпочитают селиться там – до Джонсона в здании проживали семьи Тони Блэра, Дэвида Кэмерона, Терезы Мэй).

Один из сторонников идеи создать фонд для обеспечения ремонта двух резиденций уже заявил, что деньги жертвователей необходимы. «Даунинг-стрит – такая же достопримечательность, как Виндзорский замок, однако есть опасность, что здания обветшают, поскольку Гражданская служба все делает задешево, — цитирует его Daily Mail. – Новая благотворительная организация, которая соберет деньги на поддержание их в хорошем состоянии на все времена – это огромный дар налогоплательщикам и прекрасная идея».

Источники таблоида при этом утверждают, что Борис Джонсон уже не раз жаловался на расточительность Кэрри Симондс в том, что касается ремонта апартаментов: он говорил, что работы «вышли из-под контроля», стоимость ремонта исчисляется «десятками и десятками тысяч», а однажды заявил и о том, что она «перевалила за сотню».

Утверждают также, что его особенно обеспокоили обои, выбранные его подругой – Джонсон говорил, что она заказала «золотое покрытие для стен».

Когда в июле 2019 года Кэри Симондс въехала на Даунинг-стрит в качестве подруги нового премьер-министра, сообщалось, что деньги налогоплательщиков на обустройство пары в жилище потрачены не будут – в Daily Mail утверждали, что Джонсон и его подруга привезли с собой старую мебель.

По поводу же нынешнего ремонта источники из окружения Кэрри Симонд заявили изданию, что ничего экстравагантного она на Даунинг-стрит не сделала. «Обновление соответствует уровню зданий такого важного значения, — заявил один из друзей партнерши Джонсона. — У Кэрри изысканный вкус. Это классика, восхитительная, стильная и шикарная. Ее нужно поздравить, а не критиковать».