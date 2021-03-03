«Мужчинам нравятся»: как тиктокерши издеваются над республиканками

В американском сегменте TikTok набирает популярность тренд, в рамках которого сторонницы и сторонники Демократической партии насмехаются над республиканцами. Точнее, над республиканками — потому что инструментом насмешки стал макияж, который, как считается, им свойственен.

Под хэштегом #republicansona девушки и некоторые юноши выкладывают видео, на которых красятся «под республиканку» под песню кантри-исполнительницы RaeLynn «God Made Girls» («Бог создал девушек»), в которой транслируется консервативное восприятие женщины как симпатичного объекта, выполняющего функцию поддержки мужчин и борющегося за его внимание.

Превратиться в республиканку тиктокершам помогают тонирующие средства с оранжевым оттенком загара, консилер, скрывающий недостатки и позволяющий визуально уменьшить губы, светло-коричневые и нежно-розовые тени для век, большое количество пудры и туши для ресниц и бежевая помада. В тоге выходит макияж, напоминающий образ Меланьи Трамп.

Одна из участниц с своем ролике объясняет разницу между макияжем сторонницы Демократической партии и республиканки.

Последняя никогда не выберет слишком яркие оттенки теней или помады, не будет использовать жидкую подводку для глаз, поскольку «это слишком страшно» и нанесет несколько слоев туши — «мужчинам нравятся флиртующие ресницы». Потешным считают авторы роликов, в которых они превращаются в «свое республиканское эго» тот факт, что женщины консервативных взглядов наносят много тонирующих средств, скрывая под слоем праймера, тонального крема и пудры недостатки кожи.

Отдельным жанром таких видео стали те, в которых девушки смешанного происхождения — наполовину азиатки или темнокожие —демонстрируют, как красились бы, если бы не принимали свое этническое происхождение и хотели бы казаться белыми.

В противовес этому тренду в TikTok появился и другой — в рамках которого участницы демонстрируют, как красятся сторонницы либеральных взглядов (как правило, это не республиканки, а девушки, которые в реальной жизни красятся подобным образом). Демократическим макияжем можно считать жирные стрелки, яркую помаду (можно выбрать черную), затемненный тонирующим средством кончик носа.

Образ часто завершают волосы, выкрашенные в яркий неестественный цвет, например, зеленый или синий.

То, что у женщин определенных политических взглядов существует определенный дресс-код, отмечалось и раньше. Еще в 2017 году читатель газеты The Guardian обратился в редакцию с вопросом: «Почему так много американок правого крыла носят волосы цвета блонд, часто по-девичьи длинные?» Тогда модный критик подтвердила, что дочь Дональда Трампа Иванка, ведущая программы «The Ingraham Angle» Лора Ингрэм, консервативная колумнистка Энн Коултер и другие сторонницы республиканцев предпочитают носить длинные светлые волосы, в то время как визуальные решения женщин-демократок — несколько разнообразнее.

В том же 2017 году колумнистка издания Refinery29 Мария Дель Руссо определила, к какому образу апеллируют светловолосые сторонницы Трампа — это королева красоты. «Вы знаете этот образ: волосы длинные, вытянуты, уложенные до салонного совершенства, макияж, который покрывает все лицо тональной основой, глаза, окрашенные с легкой тенью «смоки», и сюда добавляются слой за слоем туши», — пишет автор. Губы, по ее словам, должны быть с розовым блеском, а наряд — «то, что ваша мама назвала бы «умным» платьем», платье с юбкой А-силуэта и шпильки, которые в масс-маркете приписывают «женщинам, которые работают». Образ, который нарисовала Мария Дель Руссо, соответствует тому, в котором выходит обычно Иванка Трамп. И иногда — ее мачеха Меланья.

По мнению колумнистки, такой стиль одежды женщины-республиканки выбирали, исходя из вкусов Дональда Трампа, бывшего владельца конкурса «Мисс Вселенная», который окружал себя женщинами одного типажа — даже жены его сыновей Ванесса Трамп (она развелась с Дональдом Трампом-младшим в 2018 году) и Лора Трамп оказались блондинками с длинными волосами.

Автор The New York Magazine журналистка Эми Ларокка писала, что быть блондинкой всегда означало в США «быть хорошей американской женщиной, чистой сердцем и помыслами» — она выражала уверенность, что именно при Дональде Трампе этот образ стал отличительным признаком республиканки. Получается, что сейчас тиктокерши, высмеивая его, продолжают смеяться над бывшим президентом.