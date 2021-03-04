Меган против Букингемского дворца: кто кого травил

Букингемский дворец объявил, что будет расследовать случаи травли и жестокого обращения с сотрудниками со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл в то время, когда она была «работающим» членом королевской семьи. Об этом сообщает «Би-би-си».

В заявлении Букингемского дворца, который подбирает сотрудников в штат всех «работающих» членов королевской семьи, говорится, что расследование будет запущено по следам публикации в The Times, согласно которой Меган Маркл в 2018 году создала в штате своих сотрудников токсичную атмосферу, затравив двух личных ассистенток.

«Мы, безусловно, очень озабочены предположениями, высказанными в The Times по следам заявлений бывших сотрудников герцога и герцогини Сассекских, — говорится в сообщении дворца. – В соответствии с этим, наш отдел по подбору персонала исследует обстоятельства, описанные в статье. Сотрудники штата, работавшие в то время, включая тех, что покинули двор, будут приглашены для участия, чтобы можно было извлечь уроки».

В заявлении Букингемского дворца также говорится, что в отношении сотрудников он проводит политику «достоинства на работе» в течение уже нескольких лет и «не потерпит травли или притеснений на рабочем месте».

Материал, обеспокоивший администрацию резиденции Елизаветы II, был опубликован в The Times 2 марта — в нем говорится о жестокости Меган Маркл по отношению к персоналу Кенсингтонского дворца, которую она проявляла, пока жила там после свадьбы с принцем Гарри, состоявшейся в мае 2018 года.

Две опытные сотрудницы заявили изданию, что были вынуждены уволиться под давлением герцогини Сассекской, а третья пожаловалась, что бывшая актриса лично ее унижала. В частности, одна из собеседниц считает, что в обращении герцогини с сотрудниками проявлялись «скорее эмоциональная жестокость и манипулирование», — по ее мнению, это можно считать травлей.

The Times приводит эпизод, когда одна из работниц после конфликта с Меган Маркл жаловалась коллегам: «Меня до сих пор трясет».

Сотрудники пытались защитить свое достоинство – ассистент по коммуникациям Кенсингтонского дворца Джейсон Кнауф подавал жалобу в отдел кадров в октябре 2018 года после увольнения двух личных ассистенток жены принца Гарри.

«Я очень озабочен, что герцогине удалось выдавить двух персональных помощниц из дворца за последний год, — говорилось в его заявлении. – Обращение с X было абсолютно неприемлемым». Что же касается второй сотрудницы, то, по словам Кнауфа, Меган Маркл намеренно старалась подорвать ее уверенность в себе. «Мы стали свидетелями того, что от людей, ставших свидетелями неприемлемого поведения в отношении Y, поступала одна служебная записка за другой».

Один из собеседников The Times признался, что жалобы на поведение Меган Маркл не имели никакого действия на Букингемский дворец. «Старшие сотрудники двора знали о ситуации, в которой работники штата, особенно молодые женщины, доводились до слез, — сказал источник. – Институция просто постоянно защищала Меган Маркл. Всем эти люди в серых костюмах, которых она ненавидит, должны ответить, потому что они не сделали абсолютно ничего, чтобы защитить людей».

На появление публикации представители герцогини Сассекской отреагировали ответным выпадом. «Давайте будем называть это своими именами – это просчитанная кампания с целью опорочить имя, основанная на ложной и наносящей вред дезинформации», — заявил представитель Меган Маркл The Times of London. Он добавил, что тот факт, что статья появилась за несколько дней до того, как в программе Опры Уинфри выйдет интервью принца Гарри и Меган Маркл, в которой они будут «открыто и честно говорить о своем опыте последних нескольких лет», — это не совпадение.

«Герцогиня опечалена недавними атаками на нее, особенно будучи сама объектом травли, и глубоко привержена поддержке тех, кто пережил боль и травму», — заключил представитель Меган Маркл.

Тем временем телекомпания CBS обнародовала еще один тизер интервью Опры Уинфри с Гарри и Меган, которое выйдет 7 марта, — в нем делается намек на откровения герцогини по поводу того, что с ней жестоко обращались в Букингемском дворце. «Что вы почувствуете по отношению ко дворцу, когда он услышит, что вы говорите всю правду сегодня?» — спрашивает в ролике телеведущая.

«Я не знаю, почему они ожидали, что после всего этого мы по-прежнему будем молчать, — отвечает Меган. – Учитывая, что Фирма играет активную роль в сохранении фальшивой информации о нас». «Фирмой» бывшая актриса называет королевскую семью, у которой действительно есть такое прозвище – поскольку большинство родственников Елизаветы II работают официальными представителями британской монархии.