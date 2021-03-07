В тени власти: что известно о супругах женщин-политиков

Камала Харрис и Дуг Эмхофф

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В январе 2021 года 56-летний американский юрист Дуг Эмхофф стал первым в истории США вице-джентльменом. И самым медийным мужем политического лидера страны: Эмхофф активно поддерживал свою жену Камалу Харрис во время избирательной кампании, а незадолго до инаугурации завел отдельный аккаунт в Twitter — @SecondGentleman (@ВторойДжентльмен), в котором рассказывает о своей деятельности в этой роли, выкладывает фото с супругой и пишет об инициативах новой президентской администрации.

Прежде чем стать супругом вице-президента США, Дуг Эмхофф был юристом по административным делам, который вел судебные разбирательства крупных компаний, в том числе в индустрии развлечений.

Выходец из бруклинской еврейской семьи, он закончил юридическую школу Университета Южной Калифорнии и до последнего времени был партнером в фирме DLA Piper Law. Женат он во второй раз — первой его супругой стала Керстин Эмхофф, с которой он прожил в браке 16 лет и воспитал сына и дочь. Теперь Керстин Эмхофф и ее дети весьма близки со второй женой Эмхоффа Камалой Харрис.

С Харрис, служившей тогда генеральным прокурором Калифорнии, Эмхофф познакомился на свидании вслепую через несколько лет после развода — встречу устроила их общая знакомая. «Наутро после нашего первого свидания Дуглас Эмхофф отправил мне список дат, когда он свободен, на пару месяцев вперед со словами: «Я хочу посмотреть, сработает ли это у нас». И это сработало», — написала Камала Харрис в Twitter, поздравляя мужа с днем рождения 13 октября прошлого года. Поженились они в 2014 году, брак официально скрепила сестра Камалы Харрис Майя.

Ангела Меркель и Иоахим Зауэр

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Официально Ангела Меркель замужем за квантовым химиком, профессором Берлинского университета имени Гумбольдта Иоахимом Зауэром с 1998 года, хотя съехалась пара за 10 лет до заключения брака. С тех пор, как его супруга заняла пост канцлера Германии, ученый-исследователь старательно избегает внимания публики.

Еще во время предвыборной кампании в бундестаг 2005 года, в результате которой его жена возглавила правительство, он отказывался давать интервью и комментарии, не связанные с его научной деятельностью, а за инаугурацией и принятием присяги наблюдал по телевизору из своей лаборатории.

Когда в 2012 году агентство Reuters попыталось взять интервью у Иоахима Зауэра, тот ответил отказом. «Спасибо за проявленный интерес», — написал он в электронным письмом. В результате агентство опросило его друзей, которые рассказали, что пресса рисует мужа канцлера Германии мрачным человеком, но это неправда. «Он остроумный, глубокий, он может быть безумно веселым, и он невероятно яркий человек», — сообщил Рейнхольд Месснер, совместно с Меркель и Зауэром совершавший пешеходный поход в Альпах. — Он идеально дополняет канцлера».

Джасинда Ардерн и Кларк Гейфорд

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Телерадиоведущий Кларк Гейфорд и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн — пока что жених и невеста: в 2018 году у пары родилась дочь, а в 2019-м было объявлено о помолвке. Гейфорд знаменит в своей стране как ведущий телешоу о рыбалке «Fish of the Day» («Рыба дня»). В качестве телезвезды он впервые попробовал себя в 1999 году в студенческом шоу, которое сумел вывести на один из местных телеканалов. Вслед за этим Гейфорд снимался в реалити-шоу «Treasure Island» («Остров сокровищ»), вел музыкальную программу, документальный сериал о знаменитых новозеландцах и несколько радиопрограмм.

Сейчас 44-летний Кларк Гейфорд — скорее, муж премьер-министра: он занимается воспитанием дочери и иногда сопровождает Джасинду Ардерн во время международных поездок — в частности, в 2018-м он побывал с ней на встрече глав стран Британского Содружества в Лондоне.

Санна Марин и Маркус Райкконен

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Свадьба премьер-министра Финляндии Санны Марин и Маркуса Райкконена состоялась в августе прошлого года — в разгар пандемии коронавирусной инфекции.

Официально браком премьер-министр и ее многолетний партнер сочетались после 16 лет совместной жизни, уже будучи родителями маленькой дочери.

Публике про Маркуса Райкконена, однако, известно немного — главным образом то, что он бывший футболист. А еще некоторые источники утверждают, что познакомились Санна Марин и ее муж еще в школе.

Метте Фредериксен и Бо Тенберг

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За Бо Тенберга премьер-министр Дании Метте Фредериксен вышла замуж в июле прошлого года — с четвертой попытки (впервые свадьба была отложена в 2019-м из-за парламентских выборов, сообщал Tatler). Церемония бракосочетания состоялась на острове Зеландии, где у пары есть домик.

56-летний Бо Тенберг — оператор и режиссер, в частности, он снимал знаменитый датский сериал «Убийство». С Метте Фредериксен он познакомился в 2014 году, а впервые на публике пара появилась в 2016-м — на похоронах бывшего премьер-министра Анкера Йоргенсена.

Керсти Кальюлайд и Георг-Рене Михайловский

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О супруге президента Эстонии Керсти Кальюлайд в 2016 году, в преддверии президентских выборов, «Парламентская газета» писала, что он либо работает, либо работал в Департаменте информации Эстонии.

Сообщалось также, что Георг-Рене Максимовский — по образованию инженер-электронщик и ранее трудился в Тарту в институте кибернетики.

Официально, однако, известно, что Керсти Кальюлайд вышла за Георга-Рене Максимовсокго в 2004 году, когда он работал в Целевом учреждении государственных инфокоммуникаций. В 2009 году он оставил службу — после того, как у пары родился второй сын. Кстати, у Керсти Кальюлайд есть еще двое детей от первого брага — дочь Силья и сын Сийим.

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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич в 2017 году стала первой женщиной на этом посту — и первой лесбиянкой. Ее партнерша — Милица Джурич, по профессии она врач. В 2019 году Джурич стала матерью, так что теперь пара воспитывает сына Игора.

Кстати, Ана Брнабич подвергается критике ЛГБТ-сообщества в Сербии за то, что недостаточно отстаивает права геев.

Однако в 2017-м году во время гей-прайда она заявила, что этой проблемой займется тогда, когда будут решены другие — в частности, когда инфляция снизится, а пенсии и общий уровень жизни в стране значительно вырастут.