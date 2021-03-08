Месяц истории: как в США учат ценить женщин

Каждый март в США — это Месяц женской истории, когда в стране отмечают вклад американок в развитие своей страны. Официально празднование растягивается на месяц с 1987 года, когда Конгресс принял соответствующий акт, но сама идея назначить именно март женским месяцем восходит к 1911 году. Тогда вслед за предложением германских коммунисток Клары Цеткин, Кете Дункер и Паулы Тиде организовать специальный женский день, который будет отмечаться ежегодно, высказанном на Международной женской конференции в Копенгагене в 1910-м, день 8 марта впервые был отпразднован в Германии, Австрии, Швейцарии и Дании.

Международный женский день, который после 1917 года станет праздником в Советской России, а позже и в СССР, ООН признает только в 1975 году, провозгласив своей целью «признать тот факт, что для того, чтобы сохранить мир, социальный прогресс и в полной мере испытать радость от уважения прав человека и соблюдения базовых свобод, необходимы активное участие, равноправие и развитие женщин». Еще одной задачей ООН назвала «признание вклада женщин в укрепление международного мира и безопасности».

С самого начала женский день был праздником борьбы суфражисток, а позже феминисток, за равноправие с мужчинами — равные оплату и условия труда и избирательные права.

В США в конце 70-х решили не ограничиваться одним днем. В Калифорнии Образовательная комиссия округа Сонома в 1978 году выразила озабоченность тем, что в программах обучения роль женщин в истории недостаточно отражена — и комиссия организовала в марте Неделю женской истории, начинавшуюся с 8 марта, в рамках которой были проведены лекции и семинары, посвященные деятельности известных американок. Уже на следующий год в Нью-Йорке историк Герда Лернер созвала в марте 15-дневную конференция по женской истории, участницы которой, узнав об инициативе жительниц Калифорнии, решили поддержать идею Недели женской истории.

В результате в 1980 году президент США Джимми Картер провозгласил 8 марта первым днем такой Недели. «От первых поселенцев, которые прибыли к нашим берегам, от первых семей американских индейцев, которые приняли их, мужчины и женщины работали вместе, чтобы создать эту нацию. Слишком часто женщины не были оценены, и иногда их вклад оставался незамеченным. Но достижения, лидерские качества, смелость, сила и любовь женщин, которые построили Америку, были настолько же важны, как и мужчин, чьи имена мы все хорошо знаем», — отмечалось в заявлении Картера.

После этого, как говорится на сайте Национального альянса женской истории, отдельные штаты начали провозглашать у себя не Недели, а Месяцы женской истории — с лекциями, семинарами и выставками, посвященными вкладу женщин в развитие США. В 1987 году идея официально была подтверждена законодательным актом Конгресса.

С 1988-го ежегодно альянс выбирает тему Месяца, а на сайте Белого дома появляется обращение президента. Формулировки тем, впрочем, довольно размытые: например, в 2004 году это звучало как «Женщины, вселяющие надежду и дающие возможности», в 2007-м — «Поколения женщин, двигающих историю вперед», а в 2011-м — «Наша история — наша сила». В последние два года, однако, празднуется нечто конкретное — столетие с того момента, как в 1920 году женщины в США получили избирательные права, а 19-я поправка к Конституции отменила ограничение избирательных прав по половому признаку.

«Доблестные женские голоса: отказываясь сохранять молчание» — эта тема была объявлена в прошлом году и перешла в нынешний из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как и в прежние годы, по случаю Месяца женской истории в США организуются лекции и выставки — правда, сейчас во многих из них можно принять участие виртуально.

Смитсоновский институт и Национальный музей американской истории в марте организовали выставку «Быть девушкой (это сложно)» по случаю столетия движения суфражисток в США. 200 работ отражают 200-летнюю историю женского визуального самовыражения, показывают, каково быть девушкой в США, и демонстрируют, как юные женщины меняли страну в пяти разных аспектах: политике, образовании, трудовых правах, здравоохранении и моде.

Ежегодный кинофестиваль женщин-кинематографисток в этом году проходит при поддержке Смитсоновского института онлайн — с 3 марта можно не только смотреть кино, но и принимать участие в дискуссиях с женщинами-режиссерами. А библиотеке Конгресса 9 марта можно обсудить книгу историка Кимберли А. Хэмлин об истории движения суфражисток и жизни одной из них, Хелен Гамильтон Гарденер, которая боролась за равные избирательные права для женщин и мужчин — и победила.

18 марта в Facebook и YouTube будет представлена первая биография Элеаноры Рузвельт — книга Дэвида Микаэлиса «Элеонора». В тот же день в YouTube-канале Национального архива актриса Американского исторического театра Тейлор Уильямс воплотит образ еще одной суфражистки — Элис Пол.

Отдельно отмечает Месяц женской истории и телевидение, запускающее специальные программы. Так, на CBS в передаче «This Morning» телеведущая Гейл Кинг принимает 8 марта активистку Малалу Юзафай, юристку Стейси Абрамс и актрису Жанель Моннэ, на канале Discovery+ Опра Уинфри весь месяц будет разговаривать с известными актрисами (Андрой Дэй, Шэрон Стоун, Приянкой Чопрой и Джулианой Маргулис), на Fox будут выходить документальные сериалы о женщинах в различных областях (например, о комедиантках или исследовательницах подводного мира), а на MSG Networks расскажут об известных спортсменках.