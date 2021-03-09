«Родственники не очень счастливы»: сестра Кейт Мосс продает интимные фото

Сводная сестра супермодели Кейт Мосс Шарлотт, известная больше как Лотти Мосс, делает карьеру в качестве модели в жанре ню в закрытой соцсети для любителей фотографий и видеороликов обнаженных девушек Glow, сообщает Mirror. Теперь подписчикам доступны изображения модели без одежды — в случае, если они согласны заплатить довольно крупную сумму. Поскольку Glow позиционируется как элитарная версия сайта OnlyFans, за видео Лотти Мосс просит выложить 1000 фунтов стерлингов. Впрочем, фотографию можно получить за 14. Подписчикам модель предлагает также открыть доступ к еще более откровенным эротическим снимкам за дополнительные 70 фунтов.

Лотти Мосс, которая приходится Кейт Мосс сестрой по отцу, делает карьеру в качестве манекенщицы и фотомодели в агентстве Storm, которое сейчас, как рассказали источники издания Daily Mail, «отчаянно работает» над тем, чтобы защитить девушку и «спасти от самой себя».

«Эти фотографии и путь, который она выбрала, повлияют на ее будущее и как модели, и как женщины, — высказал опасения источник газеты. — Вдруг однажды она захочет нормальную работу? Storm не может позволить Лотти стать еще одной жертвы этой безумной культуры, в которой инфлюэнсеры превращаются в знаменитостей и все одержимы их снимками. Ее душевное здоровье нужно защитить».

Члены семьи модели тоже не рады ее выбору — об этом она сама рассказала Daily Mail. «Есть некоторые родственники, которые из-за этого не очень счастливы, но если честно, я далеко от них и прекрасно живу в Лос-Анджелесе. Здесь я чувствую себя такой счастливой, какой не была уже долгое время. Я просто хочу чувствовать, что я собой довольна, потому что если ты себя не любишь, никто не полюбит», — прокомментировала Лотти Мосс.

Свой аккаунт в Glow модель также рекламирует в Instagram, выкладывая откровенные для этой сети фото с обещанием, что желающие могут увидеть больше.

Модельная карьера Лотти Мосс при этом складывалась вполне успешно — она уже успела поработать на Calvin Klein и Chanel, принять участие в фотосессиях для многих журналов и появиться на обложках Numero, Vogue (вместе с моделью Лаки Блу Смитом), L'Officiel, а русский читатель мог видеть младшую сестру Кейт Мосс на обложке отечественного Harper's Bazaar.

Однако в последнее время на ее странице в Instagram доминируют откровенные позы и образы. Сама девушка в конце прошлого года подчеркнула собственную сексуальность, объявив себя пансексуалкой — человеком, испытывающий влечение к людям любого пола, не разделяющим женщин и мужчин. В декабре издание Sun рассказало, что в ответ на вопрос, завела бы она роман с женщиной, модель ответила: «Ну, я пансексуалка, так что я не против никакого пола. Это вроде как меняется каждый день и зависит от человека, с которым я встретилась».

В декабре 2020 года Лотти Мосс стала участницей скандала, когда выложила в сеть видео, на котором она веселится и целуется с двумя другими девушками. Тогда комментаторы осудили подруг за то, что они, возможно, распространяют COVID-19, не соблюдая положенных коронавирусных ограничений. «Мы суперраспространяем ковид», — ответила на это девушка. Кроме того, она заявила: «Не позволяйте никому говорить вам, как поступать. Вы молоды, веселы и можете проводить время лучше всех и делать все, что хотите».