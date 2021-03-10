Главный критик Меган Маркл лишился работы

Самый последовательный критик Меган Маркл в Великобритании, телеведущий Пирс Морган, покидает программу «Good Morning Britain» («Доброе утро, Британия») на фоне скандала, связанного с его нападками на герцогиню Сассекскую после воскресного интервью Опре Уинфри. «После обсуждения с ITV Пирс Морган решил, что пришло время покинуть «Good Morning Britain», — говорится в заявлении телеканала ITV, в эфире которого выходит программа. — ITV приняли его решение и больше могут ничего добавить».

Пирс Морган уволился 9 марта — на следующий день после того, как вспылил в эфире своей передачи и покинул студию в прямом эфире. Причиной стали высказывания его со-ведущего Алекса Бересфорда, осудившего коллегу за постоянную критику Меган Маркл. Перед этим Морган назвал интервью Меган и Гарри «абсолютно постыдным» и заявил, что не верит в то, что герцогиню посещали суицидальные мысли. «Я не верю ни единому ее слову. Я бы не поверил ей, даже если бы она зачитывала прогноз погоды», — сказал он.

Морган продолжил стыдить герцогов Сассекских за то, как они поступают с семьей принца Гарри. «Они уничтожили его отца. Они уничтожили его брата. Они уничтожили его невестку. Они уничтожили то, над чем королева так много трудилась, монархию. И мы должны думать, что они способны испытывать сочувствие?» — отметил ведущий.

В ответ на это Алекс Бересфорд заявил, что коллега явно испытывает к герцогине Сассекской какие-то личные чувства и именно поэтому критикует все ее действия. «Я понимаю, что ты не любишь Меган Маркл, ты дал это ясно понять во множестве программ, — подчеркнул Бересфорд в эфире «Good Morning Britain». — И я понимаю, что у тебя есть личные отношения с Меган Маркл, или были, и она их разорвала».

Он добавил, что герцогиня не говорила ничего о Пирсе Моргане, а тот тем временем продолжает «уничтожать ее» — и в этот момент Морган, бормоча «все, довольно, простите, нет, простите, увидимся позже, я не могу», вышел из студии. Алекс Бересфорд после его ухода продолжил жаловаться на его «дьявольское поведение» и тот факт, что со-ведущим приходится регулярно выслушивать, как Пирс Морган ругает Меган Маркл.

Piers Morgan just walked off the Good Morning Britain set (!!!) after co-presenter Alex Beresford defended Harry and Meghan and condemned Piers' treatment of them in yesterday's programming pic.twitter.com/mH75J8ND4O — Chris Rickett (@chrisrickett) March 9, 2021

В среду, 10 марта, журналист прокомментировал произошедшее в Twitter. «У меня было время подвергнуть оценке свое мнение, и я до сих пор [не верю ей], — написал Пирс Морган. — Если вы поверили, окей. Свобода слова — тот курган, на котором я буду рад умереть. Спасибо за всю любовь и ненависть. Я ухожу, чтобы проводить больше времени со своими мнениями».

Конфликт Пирса Моргана и Алекса Бересфорда, который ведет в «Good Morning Britain» прогноз погоды, начался еще в Twitter — до того, как в воскресенье, 7 марта, в эфир вышло знаменитое интервью герцогов Опре Уинфри. После того как противник Меган написал «Я думаю, пора запретить принцам жениться на американках», Алекс Бересфорд попытался пристыдить его. «А ты никогда не останавливаешься и не думаешь, что, может быть, этой женщине, которая ждет ребенка, нужно дать передышку?» На что Пирс Морган спросил: «Это как она дает передышку 94-летней женщине, у которой муж лежит в больнице?»

Однако публика в соцсети оказалась в итоге, по большей части, не на стороне Пирса Моргана. Посмотрев интервью Гарри и Меган, он написал своим 8 млн подписчиков, что принц хочет уничтожить собственную семью — однако большинство с ним не согласились, ответив, что «Гарри спас свою жену и сына», а сам Пирс Морган, по всей видимости, одержим Меган Маркл (в общей сложности ему оставили более 2 тыс. комментариев).

После скандальной программы 9 марта Пирс Морган не только уволился с телеканала, но и стал фигурантом расследования британского медиарегулятора Ofcom, который получил более 40 тыс. жалоб на его неуважительное поведение по отношению к герцогам Сассекским. «По данным на 14:00 вторника, 9 марта, мы получили 41 015 жалоб относительно программы», — сообщили Ofcom в Twitter. Собственно, после заявления регулятора телекомпания ITV и объявила об уходе Моргана.

Пирс Морган был постоянным ведущим «Good Morning Britain» с 2015 года. В 2016-м он весьма тепло приветствовал тот факт, что принц Гарри начал встречаться с американской актрисой. Как рассказывал Морган в колонке для Daily Mail, со звездой сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл сам он заочно знаком с 2015-го — тогда он подписался на всех актеров телешоу, и актриса прислала ему личное сообщение. После этого они регулярно переписывались — и в 2016-м журналист предложил актрисе встретиться и выпить, когда она была в Лондоне. Как вспоминал Пирс Морган, после встречи он посадил ее на такси, и она поехала на званый ужин — он предполагал, что именно на том приеме Меган Маркл впервые встретила принца Гарри.

В 2016 году Пирс Морган был убежден: Меган — идеальная невеста для принца и прекрасно впишется в королевскую семью.

«Да, она амбициозна в своей актерской карьере. Но в этом нет ничего плохого. Она по-настоящему талантлива, что могут оценить фанаты ее телешоу «Форс-мажоры», — писал Морган в Daily Mail. И продолжал: «Что важнее, она показалась человеком, трогательно и по-настоящему беспокоящимся о будущем планеты и ее более обездоленных и уязвимых обитателях.<…>Что же до того, насколько Меган подходит, подумайте вот о чем: она уже пожила на свете, и в профессиональном, и в сексуальном смысле, и не настолько наивна, как 19-летняя девственница Диана».

Пирс Морган защищал Меган Маркл в своих колонках вплоть до мая 2018 года, когда состоялась ее свадьба с принцем Гарри. Он осуждал ее отца Томаса Маркла, устроившего фотосессию с фальшивыми папарацци (что стало причиной скандала, разрушившего его отношения с дочерью), ограждал Меган от критики сводных брата и сестры, рассказывавших о ней некрасивые истории и обижавшихся, что их не позвали на свадьбу.

Однако после мая 2018 года тон Пирса Моргана резко изменился: Томас Маркл стал «любящим отцом», а Меган Маркл журналист предупредил, что ей придется нелегко, если она начнет «читать лекции о равноправии, пока твои слуги взбивают тебе подушки с золотыми монограммами, а шофер прогревает двигатель винтажного Rolls Royce».

В одной из колонок Пирса Моргана — она касалась отца Меган, с которым та перестала общаться после свадьбы, — действительно просквозила обида на герцогиню.

«Если вы незнакомы с термином «игнорирование», то это когда кто-то, кого вы считали своим другом, внезапно обрывает все коммуникации с вами, без всякого предупреждения, и больше вы никогда не слышите от этого человека ни единого слова. Я помню это очень хорошо, потому что со мной такого никогда не случалось», — написал Морган в одной из колонок. Сам он никогда больше не писал о Меган Маркл ничего хорошего.