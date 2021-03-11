Не та раса, не тот пол: кому запретили переводить стихи Аманды Горман

После того как 23-летняя поэтесса Аманда Горман выступила на инаугурации Джо Байдена, ее книги попали на первое место в списке бестселлеров Amazon, а издательства других стран решили перевести их на иностранные языки. Однако не все переводчики оказались достойными кандидатурами для этой миссии.

Сначала критике подверглась голландская писательница Марике Лукас Рийневельд, которой пришлось отказаться от заказа на перевод стихотворения, потому что она белая. Потом от уже проделанной работы отстранили каталонского переводчика, который далек от образа молодой темнокожей активистки.

«Они сказали мне, что я не подхожу для этой работы, — заявил переводчик с каталонского языка Виктор Обиолс французским журналистам. — Они не подвергли сомнению мой талант переводчика, но сказали, что ищут специалиста с другим опытом, а именно — молодую женщину-активистку, желательно темнокожую».

Именно такой образ конструирует Аманда Горман, прославившаяся выступлением на инаугурации президента США в конце января этого года. Сразу после эффектного появления на церемонии, где она зачитала стихотворение собственного сочинения «Холм, на который мы взбираемся», ее пригласили стать моделью в известном агентстве IMG Models, а публика признала в ней не только талантливую поэтессу, но и будущую икону стиля, раскупив желтые пальто и красные ленты, в которых девушка выступала на инаугурации.

«Мы — свидетели страны и времени, когда худенькая темнокожая девушка, потомок рабов, воспитанная матерью-одиночкой, может мечтать стать президентом, а также выступать с речью в его честь, — говорилось в стихотворении Аманды Горман. — Мы стремимся создать страну, приверженную всем культурам, цветам кожи, характерам и условиям жизни человека». Однако отбор на роль переводчика, которому позволено работать с ее текстами, оказался строг к вопросам цвета кожи.

Виктор Обиолс, переводивший с английского языка стихи Уильяма Шекспира и Оскара Уайльда, три недели назад получил заказ от барселонского издательства Univers на каталонский перевод поэмы Горман с предисловием американской телеведущей Опры Уинфри. Когда Обиолс уже закончил его, издатель сообщил, что правообладатели пересмотрели его кандидатуру. Однако за проделанную работу ему все же обещали заплатить.

«Это очень сложная тема, к которой нельзя относиться легкомысленно, — считает Виктор Обиолс. — Но если я не могу перевести поэта, потому что она молодая темнокожая американка, то я не могу перевести и Гомера, потому что я не грек восьмого века до нашей эры. Или не мог перевести Шекспира, потому что я не англичанин XVIII века».

В Нидерландах переводить тексты Горман вызвалась 29-летняя писательница и самый молодой лауреат премии «Букер» Марике Лукас Рейневелд, которая определяет себя как небинарную персону.

Генеральный директор нидерландского издательства Meulenhoff Мааике ле Нобль считала, что Рейневелд — идеальный переводчик для текстов Горман. Голландская писательница выросла в строгой религиозной общине, а ее десятилетний брат умер, когда Рейневелд было три года. «В детстве я чувствовала себя мальчиком, одевалась и вела себя как мальчик, — говорила писательница в интервью. — В подростковом возрасте, когда разделение стало очевидным, я одевалась как девочка и стала девочкой, но в 20 лет снова стала мальчиком. Моим родителям сложно понять, что я не та девочка, которую они вырастили. Этого нет в Библии».

Несмотря на литературную карьеру, она продолжает работать на молочной ферме. «Фермерство поддерживает меня. Коровы — мои лучшие друзья. Мне нравится убирать конюшни», — признавалась писательница.

Однако журналистка и активистка Дженис Дьюл раскритиковала выбор Марике на роль переводчика Горман — она заявила в соцсетях, что следовало бы выбрать поэта, выступающего в устном жанре, а главное, темнокожего. «Непонятный выбор для меня и тех, кто выражал свою боль, разочарование и гнев в соцсетях, — написала Дьюл. — Не является ли решение нанять Марике, мягко говоря, упущенной возможностью? Она белая, небинарная, не имеет опыта в этой области, но, по мнению издателя, почему-то считается переводчиком мечты».

Из-за критики Рейневелд отказалась от участия в проекте, хотя до этого с энтузиазмом согласилась на предложение, заявив, что «во время растущей поляризации Аманда Горман демонстрирует в своем молодом голосе силу произнесенного слова, силу примирения, силу человека, который смотрит в будущее с оптимизмом».

Давление в соцсетях Марике Лукас Рейневелд расстроило, но она отнеслась к нему с пониманием. «Я потрясена шумихой вокруг моего участия в переводе стихов Аманды Горман, но я понимаю людей, которые чувствуют себя задетыми этим выбором, — написала она в соцсетях. — Я с радостью бы посвятила себя переводу работ Аманды, поставив себе задачу сохранить ее силу, тон и стиль. Однако я понимаю, что у меня есть выбор, в то время как у многих его нет. Я бы хотела, чтобы идеи Аманды все-таки достигли как можно большего числа читателей и примирили их между собой».

Директор издательства обещала, что подыщет команду переводчиков, которая подготовит издание стихов Аманды Горман «как можно лучше и в ее духе».