Еще теплее: какими будут тренды осени 2021

На минувшей неделе в Париже закончилась Неделя моды сезона «Осень-зима 2021». Она завершила череду больших модных событий сезона — перед этим Недели прошли, по традиции, в Нью-Йорке, Лондоне и Милане. Подавляющее большинство показов из-за пандемии коронавирусной инфекции были организованы в цифровом формате: вот уже второй сезон главные главные события мира моды обходятся без без многолюдных вечеринок, презентаций и скандалов. Это позволяет, не отвлекаясь на посторонние впечатления, оценить идеи дизайнеров и тренды, которые, по их мнению, будут доминировать в конце года. И осознать: через полгода мы, скорее всего, будем носить вещи большие, теплые, уютные и разноцветные.

Больше объема

Тренд на объемные рукава, широкие плечи и одежду-оверсайз будущей осенью никуда не уйдет, обещают нам в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. Британские модные дома Roksanda, Temperley London, Simone Rocha продемонстрировали традиционную любовь пышным рукавам-баллонам и фонарикам, в которых абсолютно невозможно работать — зато вполне удобно красиво позировать. Модельеры как будто уверены, что после волны карантинов мир не придет в форму, поэтому фигуру лучше всего просто замаскировать просторными слоями одежды.

Доведенные до максимума пропорции пальто и жакетов с широкими плечами можно было увидеть на миланских показах Brunello Cucinelli, Max Mara, Zanini и Tod's, и отлакировать впечатление коллекцией Louis Vuitton, показанной в Париже — креативный директор женской линии марки Николя Гескьер предложил женщинам укутаться в уютный кокон бомбера, косухи или пальто с гипертрофированно огромной линией плеч.

Уютная шерсть

Свитер — конечно, необходимая часть осенне-зимнего гардероба, но в конце 2021 года он будет выглядеть полумерой. Потому что дизайнеры предлагают одеваться в вязаные вещи с ног до головы — манекенщицы в пончо, жилетах, костюмах, платьях, юбках и даже топах из шерсти выходили на подиумы всех четырех модных столиц.

Вязаные вещи не обязательно должны быть уютными, как плед, чтобы в них можно было укутаться с головой: Fendi, например, предложили в Милане комплект цвета кофе с молоком из кроп-топа с длинным рукавом и юбки, а Salvatore Ferragamo — белое платье с открытыми плечами и разрезом для середины бедра. Маленькое вязаное — и вовсе не черное платье — обнаруживается даже у Chanel. Остается понять, связан ли тренд с тем фактом, что падчерица вице-президента США Элла Эмхофф, студентка школы дизайна, а также отныне модель, увлеченно вяжет сумки, топы и шорты.

Старый костюм на новый лад

Брючный костюм считается «одеждой силы», признаком свободомыслия, приверженности демократическим ценностям и идеям феминизма, так что без него теперь обойтись нельзя. Желательно только, чтобы это был не тот брючный костюм, что сделает из женщины начальницу отдела в министерстве путей сообщения — эксперименты с фасонами и элементами никто не запрещает.

Bevza и Gabriela Hearst предложили в Нью-Йорке заменить традиционный пиджак плотной рубашкой в тон брюкам, Proenza Schouler разделяет эту идею и предлагает добавить в гардероб костюм в стиле 30-х — приталенный жакет и широкие брюки.

Основанный китаянкой Анной Янг бренд Annakiki показал в Милане своей вариант брючного костюма, который и вовсе не наденешь ни в министерство, ни в Конгресс — серебряного цвета расклешенные брюки и жакет-оверсайз. А креативный директор Prada Раф Симмонс укоротил у мужских серых пиджаков в тонкую полоску рукава — менее брутально, впрочем, не стало.