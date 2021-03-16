Волосы — черные, белье — белое: что школы Японии требуют от учеников

Жительница Японии, страдавшая в школьные годы из-за того, что ее волосы были недостаточно черными, одержала победу в суде над обидчиками — суд Осаки постановил выплатить ей компенсацию в размере, эквивалентном $3000, за моральный ущерб, нанесенный ей в школе, сообщает The Washington Post.

По словам адвоката 21-летней японки Йошиюку Хаяши, детство его клиентки было погублено, когда она поступила в старшую школу префектуры Кайфукан, где предъявлялись строгие требования к цвету волос учеников — они должны быть черными и прямыми. Однако девочка от природы была шатенкой – поэтому администрация школы заставляла ее каждые четыре дня красить волосы в более темный цвет. При этом, по словам адвоката, ее все равно выгоняли из класса и не брали в ученические поездки, поскольку учителям казалось, что «волосы все равно недостаточно черные».

Когда же жительница Японии отказалась портить волосы краской, ей и вовсе запретили ходить в школу — ее родители, пришедшие в учебное заведение, чтобы уладить проблему, обнаружили, что парта дочери выставлена из класса, а ученический идентификационный номер уже присвоен другому ученику.

«Ей был нанесен сильный психологический удар, — сказал адвокат Йошиюку Хаяши. — В какой-то момент ей стало так плохо, что она не могла смотреть на себя в зеркало, а взгляд на собственные волосы приводил к гипервентиляции».

По словам юриста, девушка, которая мечтала поступить в университет, «стала с исключительной недоверчивостью относиться к людям». В итоге она не могла общаться ни с кем, кроме членов своей семьи. «Сейчас она начала работать на полставки, но по-прежнему страдает», — заключил адвокат в беседе с The Washington Post.

После заключительного заседания суда в конце февраля в Осаке состоялась пресс-конференция, на которой директор школы заявил, что правило относительно цвета волос учеников сохранится, но руководство будет более внимательным.

Требования к цвету и фактуре волос учеников предъявляются во многих школах Японии. Так, в Токио почти в половине учебных заведений для старшеклассников ученики в случае, если волосы у них не черные или кудрявые, должны предоставлять справку о том, что это у них от природы. Это составляет проблему для людей смешанной расы или иммигрантов, которые не обязательно обладают свойственными народам Азии прямыми черными волосами. Это подтвердила Washington Post 32-летняя Миюки Нозу, работающая с беженцами. Отправившись в частную школу, где у шатенов и людей с вьющимися волосами требуют документальное подтверждение их натуральности, она обнаружила, что носить такую справку нужно постоянно. Кстати, в том же учебном заведении проверяют и брови учеников, чтобы убедиться, что их не выщипывали.

«Школы просто предполагают, не допуская сомнений, что у всех жителей Японии — прямые черные волосы, а девочки должны себя вести определенным образом, — заявила Нозу изданию. — Но Япония больше не моноэтничная страна. В школах не осознают, что общество изменилось и что там фокусируются на устаревших представлениях об идеальных студентах. Это доказывает, что там нет желания и возможности рассказывать ученикам о разнообразии».

Цель подобных требований к волосам в японских школах — добиться того, чтобы учеников ничто не отвлекало от учебы. Однако прическа — это далеко не все. Так, в Нагасаки около 60% учебных заведений заставляют учеников носить только белое нижнее белье, а в Фукуоке такому правилу следуют в 57 школах из 69.