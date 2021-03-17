Не надо шоколада: что покупают британцы в пандемию

В Великобритании пересмотрели потребительскую корзину и привели ее в соответствие с новыми реалиями пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Sky News. В начале недели информацию об изменениях обнародовала Национальная статистическая служба страны. «Пандемия повлияла на наше потребительское поведение, и это отражено в потребительской корзине за 2021 год», — заявил Сэм Бекетт, глава отделения экономической статистики. В результате в число товаров, которые постоянно приобретают жители Соединенного Королевства, добавили 17 пунктов, а 10 — исключили.

В 2021 году из потребительской корзины британцев исчезли, к примеру, плитки из белого шоколада — их заменили шоколадными драже с начинкой. Также британцам оказались больше не нужны готовые сэндвичи, поскольку теперь они работают из дома. Исключили и молотый кофе — его заменил растворимый кофе в пакетиках. Кроме того, из числа товаров, отражавших структуру потребления британцев до пандемии, удалили ковровые покрытия, которые используются в офисах — по ним сейчас мало кто ходит.

Товары, которые оказались включены в список, показывают, чем занимаются англичане последний год.

Необходимым продуктом оказались санитайзеры для рук. Другие вещи, вошедшие в корзину, связаны с домашним времяпрепровождением. Об изменившейся структуре потребления англичан говорит тот факт, что в корзину добавили домашнюю одежду. «Более расслабленное отношение к одежде, поскольку многие из нас работают из дома, привело к включению домашней одежды в потребительскую корзину», — прокомментировал Сэм Бекетт.

Кроме того, список товаров показал, что англичане во время локдауна посвящают время занятиям спортом — в него вошло оборудование для домашнего фитнеса. Фитнес-центры в Великобритании обещают открыть в апреле — и сейчас жители страны обходятся дома гантелями и другими утяжелителями. Это, как считают в Национальной статистической службе, отражает тренд на здоровый образ жизни.

По той же причине в потребительскую корзину вошли и электронные гаджеты — такие как умные часы, которые позволяют отслеживать свою физическую активность и даже принуждают к ней.

Еще одна «умная» вещь, которую покупают британцы, — электрические лампочки, управляемые при помощи Wi-Fi.

Возросший интерес к таким предметами в статистической службе объясняют желанием запертых на карантин людей обустраивать свои жилища. А вот постепенный отход британцев от использования бензина и дизельного топлива показывает включение в потребительскую корзину электрокаров.

В предыдущий раз, когда год назад, в марте 2020-го, Национальная статистическая служба пересматривала содержание потребительской корзины, новые предметы в ней отражали тренд на заботу об экологии и здоровый образ жизни. Тогда в нее вошли многоразовые кружки и стаканы, овощные чипсы, безглютеновые хлопья для завтрака и фарш из индейки, сообщала газета The Guardian. Исключили тогда фруктовые пироги в индивидуальной упаковке, замороженные куски курицы и замороженные бараньи ноги иностранного производства.

Кроме того, прошлогодняя потребительская корзина отразила уровень интереса англичан к алкогольным напиткам, не связанным со здоровым образом жизни. В список вошли готовые алкогольные коктейли в банках и джин. Также новыми продуктами в корзине стали крампеты — традиционные английские дрожжевые оладьи — и косметические средства для автозагара.