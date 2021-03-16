Домой к жене: принца Филиппа выписали из больницы

Герцога Эдинбургского принца Филиппа выписали из больницы после месяца лечения. Как сообщает Independent, 99-летний супруг британской королевы Елизаветы II покинул госпиталь Короля Эдварда VII в Лондоне, где восстанавливался после операции на сердце.

Туда принца Филиппа доставили 16 февраля из Виндзорского замка – после того, как он чувствовал себя плохо в течение нескольких дней. Уточнялось, что госпитализация не связана с коронавирусной инфекцией, от которой и герцог Эдинбургский, и 94-летняя Елизавета II привились в конце января.

Двумя неделями позже его перевели в лондонскую больницу Святого Варфоломея – на сайте медицинского учреждения значится, что это «крупнейший в Европе центр лечения сердечно-сосудистых болезней».

Там 3 марта герцог перенес операцию на сердце – направленную на предотвращение развития состояния, которое СМИ не уточняют. После этого принц Филипп снова вернулся в госпиталь Короля Эдварда VII. В общей сложности он провел на больничных койках 28 дней – это самый долгий срок в его жизни, когда он оставался в больнице.

Сегодня, 16 марта, наблюдатели могли видеть, как 99-летний супруг Елизаветы II уезжает из госпиталя на заднем сиденье черного BMW. Его выписку официально подтвердил Букингемский дворец. «Его королевское величество желает поблагодарить всех медицинских работников, которые заботились о нем и в госпитале Короля Эдварда VII, и в больнице Святого Варфоломея, а также всех, кто отправлял ему добрые пожелания», — говорится в заявлении дворца. В середине дня принц Филипп вернулся в Виндзор, чтобы воссоединиться со своей супругой Елизаветой II.

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Десять лет назад принцу Филиппу уже проводили малоинвазивную операцию на сердце. В 2011 году его экстренно доставили из резиденции в Сандрингеме в госпиталь Папворт в Кембриджшире накануне Рождества – тогда 90-летний принц почувствовал боли в районе грудной клетки. Врачи обнаружили у супруга Елизаветы II заблокированную коронарную артерию и сделали стентирование – установили специальный каркас, расширяющий артерию.

В этот раз, как сообщали британские СМИ, принца Филиппа пришлось уговаривать лечь в больницу – после того, как он испытывал недомогание в течение нескольких дней. Дело в том, что герцог отказывался от госпитализации, поскольку не желал привлекать к себе лишнее внимание. Источники при королевском дворе уточняли после госпитализации супруга Елизаветы II, что решение отправить его в больницу стало мерой предосторожности, и в лечебное учреждение он вошел сам, без посторонней помощи.

«Все мы знаем характер герцога — что он захочет минимума шумихи, особенно учитывая, что врачи и медсестры работают особенно тяжело из-за пандемии», — сообщал собеседник Mirror. Ожидалось, что принц Филипп останется в больнице Короля Эдварда VII всего лишь на несколько дней.

Пока принц Филипп проходил лечение, о его состоянии сообщал общественности его младший сын принц Эдвард. Он говорил Sky News, что отец чувствует себя «намного лучше» и благодарил народ за поддержку. «Мы получаем чудесные, милые сообщения о разных людей, — цитировало его издание. – Мы очень благодарны за них, и он тоже. Мы все передаем».

Старший сын герцога Эдинбургского – принц Чарльз – посетил отца 20 февраля, после чего представитель Букингемского дворца подтвердил, что принц Филипп находится «в хорошем настроении».