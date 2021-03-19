Куда податься: стартовала третья волна кэшбека за путешествия по России

Где загорать на пляже и кататься на лыжах

В третий раз россиянам заплатят за выбор внутренних направлений для путешествий в период с марта по конец июня 2021 года. На этот раз к программе кэшбека присоединились все регионы России, запущены чартеры в Крым и Краснодарский край, Ставрополье и на Северный Кавказ, в регионы Поволжья и на Урал. В этом году в России также запустят железнодорожные круизы на чартерных поездах.

Чтобы получить компенсацию в размере 20% от стоимости поездки (максимально 20 тыс. руб.), покупку необходимо совершить до 15 июня, забронировать не менее 2 ночей и оплатить ее картой «Мир» в одном из агентств-участников программы.

По данным Ростуризма, первое бронирование тура по программе кэшбека произошло еще в ночь на 18 марта, на 2-й минуте продаж. Самыми популярными направлениями в первые часы стали Крым, Татарстан, Башкирия, Калининградская и Тюменская области. «По сравнению с зимним этапом программы посещаемость сайтов, на которых можно приобрести путевки с кешбэком, уже выросла в 2,5 раза, — отметили в Ростуризме. — За первую половину дня работы программы объем продаж составил более 100 млн рублей, а число бронирований – около 4 тыс.» Таким образом, средняя стоимость бронирования составила 25 тыс. рублей.

В третьем этапе программы участвует на 40% больше партнеров — около 3,5 тысяч отелей, туроператоров и агрегаторов услуг. «Весна – прекрасное время для путешествий: цветущий миндаль, магнолия, залитые солнцем пляжи – это весенний Крым, где можно гулять по роскошным паркам, живописным экотропам или отправиться в автомобильное путешествие, — предлагает глава Ростуризма Зарина Догузова. — В Краснодарском крае открылся сезон прогулок по паркам и набережным — можно активно провести время на природе в сочинском скайпарке, при этом до конца апреля кататься на горнолыжных курортах Красной Поляны».

В Ростуризме предлагают воспользоваться программой кэшбека, чтобы отправиться на Архыз, Домбай или Шерегеш кататься на лыжах, либо поехать гулять на Кавказские Минводы, в Адыгею или на Алтай. Одним из направлений для путешествия может стать Тюмень, Башкирия и Удмуртия. Программа кэшбека также распространяется на речные круизы, которые стартуют в конце апреля. «Весенний период – это и особые туристические впечатления – в середине апреля, например, цветут степные тюльпаны в Калмыкии, а в мае – маральник на Алтае – «сибирская сакура», красоту которой можно увидеть только в России», — отметила Догузова.

«Россия не для всех»

Пандемия и программа кэшбека помогли многим россиянам открыть для себя внутренний туризм, отмечают туроператоры. «Моё главное наблюдение за этот год – люди стали кайфовать от путешествий по России, — отметила в беседе с «Газетой.Ru» Милена Перфильева, глава турфирмы иммерсивных путешествий My Ways On. —

Те, кто раньше путешествовал в основном за границу и объехал полсвета, сейчас с жаром в глазах рассказывают мне о своих уникальных впечатлениях в России. И самое главное – планируют открывать для себя еще больше мест именно в России: один друг планирует рыбалку в Астрахани, другой — всё лето прожить в деревеньке на Алтае, третья — приехать с друзьями на летний Ямал собирать грибы и ягоды».

Сама Перфильева признается, что задалась целью в ближайшие 10 лет посетить все 85 регионов. «Думаю, я не одна такая. У меня есть гипотеза, что можно классно отдохнуть в каждом регионе, и для этого запустила новый формат – путешествия в неизвестность, когда участники только в аэропорту узнают, куда полетят», — пояснила девушка.

Однако энтузиазм путешественников порой упирается в отсутствие даже самых примитивных сервисов: транспорта, дорог, гостиниц, ресторанов, отмечает эксперт. «Большой минус путешествий по России – дороговизна авиабилетов. Россия доступна не вся и не для всех», — заключает Перфильева.

Согласна с ней и Майя Котляр, основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel. По ее словам, главной проблемой, которую остается решить — является отсутствие приличного сервиса и уровня обслуживания, сопоставимого с Турцией, которую многие россияне предпочитают отдыху на отечественных курортах. Туристов от поездок по России отпугивает хамство, с которым они по-прежнему сталкиваются в путешествиях, притом что по цене платят дороже по сравнению с той же Турцией, отмечает Котляр.

По словам эксперта, за сезон осень-зима 2020 года программой кэшбека воспользовалось 350 тыс. человек, что является небольшим показателем по сравнению с цифрой в 60 млн туристов, которые путешествовали по России в год до пандемии. В 2020 году их число составило от 15 до 25 млн человек.

«Эта цифра кажется каплей в море, с другой стороны, это значимая инициатива, — считает Котляр. — Нигде в мире больше нет такой практики, чтобы государство платило жителям за то, что они путешествуют по своей стране».

По ее мнению, цифра могла бы быть больше, если бы не технические проблемы, связанные с первыми этапами программы кэшбека. «Много было жалоб на техническую оснащенность программы, на неправильную сортировку на сайте, где продавались туры, неудобную навигацию — туристы не могли найти нужные туры, — перечисляет Котляр. — Не всегда была отлажена интеграция туроператор — агент: клиент обращался к агентству или туроператору, а с кого полагался кэшбек, было непонятно». При этом, по словам эксперта, в этом году благодаря кэшбеку многие самостоятельные туристы стали пользоваться услугами агентств, ведь чартерные туры продавались именно через турагентов.

Заграница vs Россия

В отличие от прошлогоднего сезона, этим летом конкуренцию российским курортам составят и зарубежные страны, которые уже открылись или собираются открыть свои границы — это Кипр, Турция, Греция, Грузия. Помешать мог бы риск заразиться коронавирусом и эпидемиологическая ситуация, однако путешественники все чаще заявляют о желании вакцинироваться ради поездки за границу. Согласно мартовскому опросу сервиса Туту.ру, в котором приняли участие больше 2 тыс. человек, 10% респондентов готовы привиться, если это откроет им путь в Европу, еще 4% согласны вакцинироваться ради поездки на море, а 8% — ради любых зарубежных направлений. Таким образом, готовы вакцинироваться ради поездки за рубеж, если это будет необходимо, 22% россиян, что на 3% больше, чем в сентябре.

Однако теперь сдерживающим фактором от поездок за границу является их стоимость, уверена Майя Котляр. По ее словам, массовому туристу все сложнее скопить денег и выбраться за рубеж, даже в Турцию, поэтому россияне будут чаще выбирать внутренние направления именно из экономии, а также, вероятно, займутся автотуризмом — поедут изучать регионы России на своей машине.

С ней согласна Милена Перфильева. «К путешествиям за границу я по-прежнему отношусь с осторожностью, особенно в плане организованных туров. Во-первых, неоправданно дорогие авиабилеты, — подчеркивает эксперт. — Во-вторых, морока с тестами на ковид, за которые надо дополнительно платить. В-третьих, ситуация с ковидом всё равно нестабильна, и в любой момент всё может поменяться».

По мнению заместителя руководителя платформы Туту Приключения Елены Чубиной, кэшбек полезен внутреннему туризму тем, что позволяет в низкий сезон — осенью и весной — сохранить оживление на рынке. «Мы, как агрегатор, увидели, что интерес к путешествиям действительно удалось подстегнуть с помощью этой программы, — отметила Чубина в беседе с «Газетой.Ru». — Так что решение продлить программу кешбэка, которая помогает людям сэкономить, выглядит логично».

Правда, в весенне-летнем сезоне, включающем майские праздники, и так ожидаются высокие показатели и хороший спрос на отечественных направлениях в виду отсутствия большого числа альтернатив за рубежом, считает Чубина. Она предсказывает как минимум двукратный рост продаж относительно предыдущего периода программы.

Самые популярные направления на лето – по-прежнему, Краснодарский край, Крым, Алтай, Байкал, Карелия, Санкт-Петербург, перечисляет Милена Перфильева. «Очень сильно вырос поток гостей в Северную Осетию и Дагестан.

Это отличное направление для отдыха, где можно и активно исследовать горы, этнодома, каньоны, барханы, гулять по улочкам Махачкалы и Дербента, и пассивно отдыхать на пляже Каспийского моря, — считает эксперт. — Интересная альтернатива Карелии на лето — Кольский полуостров и Ямал: это более острые ощущения, более дикие пейзажи, более экстремальные развлечения. Летняя тундра колоритна и богата ягодами и грибами, а на Териберке можно выйти на кораблях в открытое море и наблюдать за китами или заняться фридайвингом».

Летом можно ехать в любой регион, уверена Перфильева. «Леса и реки Центральной России, уютные города Поволжья, южные озера, приятная прохлада Русского Севера — везде интересно», — полагает она. За этническими и гастрономическими впечатлениями эксперт предлагает ехать в Удмуртию, Калмыкию, Марий Эл, Осетию. За походным и промышленным туризмом – на Урал. За природой – на Кольский полуостров и в Пермский край, Башкирию, на Кавказ. За историческими объектами – в Хакасию, Великий Новгород, Смоленск, а просто на выходные – в Рязань, Тулу, Мышкин, Тарусу, Ростов Великий, Осташков и Коломну.