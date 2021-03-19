«Обошли азиаты»: главред Teen Vogue потеряла работу из-за твитов 10-летней давности

В июне прошлого года главред американского Vogue Анна Винтур извинилась за то, что в издательском доме Condé Nast, к которому относится Vogue, недостаточно темнокожих сотрудников. Она обратилась к подчиненным с письмом, в котором пообещала уделять больше внимания борьбе за равноправие, чтобы темнокожие чувствовали себя в редакции более раскованно. «Быть темнокожим сотрудником в Vogue нелегко, да вас и слишком мало, — обратилась она к афроамериканцам из своей команды. — Я знаю, что сказать, что мы исправимся, недостаточно, но мы исправимся — и, пожалуйста, имейте в виду, что я ценю ваши голоса и предложения, пока мы движемся вперед».

Одним из таких шагов стало назначение на должность главреда молодежного портала Teen Vogue бывшего корреспондента политического издания Axios 27-летней афроамериканки Алекси Маккэммонд. Однако не успела она занять место, как сотрудники издания раскритиковали ее за расистские твиты десятилетней давности.

Более 20 сотрудников Teen Vogue подписали письмо против назначения новой начальницы, обратившись с ним в Condé Nast. Причиной для этого послужили твиты 2011 года, когда сама Маккэмонд была 17-летним подростком. В частности, она писала с разницей в один месяц, что ее «обошли азиаты», в чем именно — не уточняется, что она зла на учителя азиатского происхождения — «Поставьте мне двойку за задачку по химии, перечеркните всю мою работу и не объясняйте, что я сделала не так... Большое спасибо, глупый азиатский Т.А. Ты великолепен». Также девушка писала, что ищет в интернете после очередной вечеринки способ «не проснуться с опухшими азиатскими глазами».

Эти твиты уже всплывали в 2019 году, и Алекси Маккэмонд извинялась за них еще тогда. «Сегодня мне напомнили о некоторых моих бесчувственных твитах в прошлом, и мне глубоко жаль всех, кого я обидела, — написала она два года назад. — С тех пор я удалила эти твиты, поскольку они не отражают мои нынешние взгляды и то, кем я являюсь сегодня». Однако при новом назначении твиты снова стали поводом для критики: их нашла в архивах и опубликовала в Instagram Дайана Цуй, редактор сайта The Infatuation, написав, что «устала от крупных медиа, которые делают вид, что им не наплевать на разнообразие и инклюзивность», обвинив таким образом Condé Nast в лицемерии.

По мнению журналистки, эта проблема стала особенно важной сейчас, поскольку в США все чаще притесняют американцев азиатского происхождения. Так, в феврале на Манхэттене 23-летний Салман Муфлихи напал на 36-летнего азиата с ножом. Полиция Нью-Йорка сочла причиной преступления расовую ненависть. «Мы не примем ненависти в Нью-Йорке! Остановите ненависть против азиатов. Это послание, которое мы должны распространять не только в Нью-Йорке, но и по всей стране», — сказал мэр года Билл де Блазио собравшимся на митинг американцам. Его поддержала член палаты представителей от партии демократов Грейс Мэн, родом из Тайваня. Она добавила, что «многие сейчас живут в страхе, боясь покидать свои дома».

«Нас всю жизнь учили просто вписываться. Просто молчи, не говори, будь невидимкой. Если вы достаточно невидимы, вас будут считать американцем. Но мы здесь, чтобы сказать, что больше не будем невидимыми! Мы будем говорить! … Мы тоже американцы», — заявила конгрессвумен.

В своем письме сотрудники Teen Vogue отметили, что «создают репутацию издания как голоса справедливости и перемен». «Мы безмерно гордимся своей работой и созданием инклюзивной среды, — подчеркнули они. — Вот почему мы написали письмо руководству Condé Nast в связи с назначением Алекси Маккэммонд по поводу ее прошлых расистских и гомофобных твитов».

В комментариях к посту Дайаны Цуй пользователи предположили, что предубеждения могут помешать Алекси работать с азиатскими авторами. «Не могу дождаться, чтобы прочитать статьи азиатских авторов, которые вы бы отклонили, чтобы они вас не обошли», — написал один из комментаторов. «Вы можете сколько угодно спорить о том, насколько отражают некоторые твиты десятилетней давности чьи-то мнения в настоящем, но для такого прогрессивного издания, как Teen Vogue, выбор заставляет нас ломать голову — неужели не было абсолютно никого более квалифицированного?» — задавалась вопросом Дайана.

В издательском доме поначалу заступились за журналистку, указав, что она извинилась за сообщения в социальных сетях. «Алекси Маккаммонд была назначена главным редактором Teen Vogue из-за ее ценностей и глубокого понимания проблемы, которое она демонстрировала на протяжении всей своей карьеры», — пояснили в редакции.

Однако Алекси Маккэмонд приняла решение уйти с должности. «Мои прошлые твиты затмили работу, которую я проделала, чтобы писать о проблемах, которые меня волнуют и над которыми работали в Teen Vogue, поэтому мы с Condé Nast решили расстаться», — написала журналистка в Twitter.