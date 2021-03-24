Королевский труд: принц Гарри устроился на работу в США

Принц Гарри стал топ-менеджером стартапа в Кремниевой долине. Он вошел в руководящий состав BetterUp, который занимается карьерным коучингом и заботой о психическом благополучии людей. Предполагается, что Гарри будет принимать в компании стратегические решения относительно ее продуктов, заниматься ее благотворительными проектами и публично выступать на темы, связанные с психическим здоровьем, сообщает Wall Street Journal. При этом у герцога не будет непосредственных подчиненных, а зарплату и будущий график его работы в компании не разглашают.

Глава компании Алекси Робишо лишь сказал изданию, что принц будет проводить некоторое время в головном офисе компании в Сан-Франциско, когда это будет безопасно. «Это осмысленная и содержательная роль», — описал Робишо позицию в компании, который займет внук Елизаветы II.

Сам принц Гарри в своем блоге на сайте компании написал, что жизненная позиция Робишо ему близка. «Меня привлекла в BetterUp их миссия раскрывать потенциал людей — инновационно, упорно, достойно», — продолжил он. Принц добавил, что у него самого был опыт работы с коучем компании, который дал ему «ценный совет и свежую перспективу».

Какие конкретно задачи будет выполнять принц Гарри — не уточняется, но по описанию рода его будущей деятельности можно сделать вывод, что он будет, в частности, посещать мероприятия от имени компании с выступлениями на тему психического здоровья. В таком случае прежний опыт работы — членом королевской семьи Великобритании — ему пригодится, поскольку его прежние обязанности работающего Виндзора предполагали именно это. Хотя образование принц Гарри получал и в несколько другой области.

В 2003 году, в возрасте 19 лет, он закончил Итонский колледж. Во время учебы Гарри зарекомендовал себя как блестящий спортсмен, игрок в поло и регби. Но, как в 2016 году заявляла одна из его преподавательниц Сара Форсит на слушаниях трудовой комиссии, юноша был «слабым студентов», и работы по искусству ему помогали делать учителя. Правда, и Гарри, и сам Итонский колледж эти заявления отвергали.

После школы принц на год отправился путешествовать — в Австралии он получил опыт работы на животноводческой ферме, а в Африке, в Лесото, заботился о детях-сиротах и спродюсировал документальный фильм «Забытое королевство». Вернувшись в Великобританию, в мае 2005 года будущий герцог Сассекский поступил учиться в Королевскую военную академию Сандхерст, которую окончил годом позже в звании младшего лейтенанта Королевского кавалерийского полка.

Его армейская карьера развивалась девять лет, до 2015-го. В 2007 году принц Гарри должен был отправиться в составе действующих войск Великобритании в Ирак — в ответ на высказываемые опасения за его жизнь он говорил: «Не будет такого, чтобы я прошел Сандхерст, и потом сидел дома на заднице, пока мои парни сражаются за страну». Однако британский главнокомандующий, генерал Ричард Даннатт, принял решение не отправлять Гарри в Ирак. Принц выразил свое разочарование при помощи пресс-службы Кларенс-Хауза, резиденции принца Чарльза и отправился вместо Ирака в Канаду — на совместные канадско-британские учения.

В 2008 году в прессу просочилась информация, что Гарри присоединился к полку воздушного контроля британских ВВС в провинции Гильменд в Афганистане.

В том же 2008-м, вернувшись из Афганистана, принц поступил в летную школу на курс управления военными вертолетами. В 2010-м он получил из рук отца, тоже прошедшего этот курс, знаки отличия пилота. В апреле 2011 года Гарри получил звание капитана, и уже в июне стало известно, что его могут вновь отправить в Афганистан — на этот раз в качестве пилота военного вертолета «Апач». Он действительно пробыл там с сентября 2012-го по январь 2013-го и позже сравнил систему управления «Апача» с видеоиграми.

В 2014 году принц Гарри начал служить в штабе армии и тогда же запустил свой проект «Игры непокоренных», спортивные соревнования военнослужащих, получивших инвалидность во время службы. В 2015 году принц Гарри оставил службу в рядах вооруженных сил Великобритании, однако продолжал работу над «Играми непокоренных» и посещал официальные армейские мероприятия в качестве почетного участника.

Кроме того, он получил ряд церемониальных королевских должностей — генерал-капитана Королевского флота, лейтенанта-командора Королевской морской пехоты, майора Британской армии и лидера эскадрильи Королевских военно-воздушных сил. В феврале 2021 года всех этих званий он лишился, поскольку отказался от королевских полномочий.

Обязанности члена королевской семьи, которые предполагают посещение разнообразных мероприятий и приемов в качестве представителя Букингемского дворца и зарубежные поездки, принц Гарри начал выполнять в 2012 году — тогда он отправился в Белиз, на Багамские острова, на Ямайку и в Бразилию.

После этого, в 2013-м, он посетил с официальным визитом США и Австралию. В 2014-м — Эстонию и Италию. География его поездок до женитьбы включала также Турцию, Канаду, ЮАР и Непал. В 2018 году внук Елизаветы II стал послом по молодежным делам Британского Содружества, а также президентом Королевского траста Содружества, который занимается помощью детям заключенных, а также способствует социализации их самих.

Помимо этого он занимался патронажем спортивных команд, благотворительных проектов и выступал на мероприятиях. В том числе, с речами, посвященными психическому здоровью молодежи — в 2019 году, например, он появился на мероприятии под названием WE Day, организованном канадским фондом We Charity. Тогда принц Гарри говорил о важности психического здоровья, изменениях климата и о том, как важно участвовать в жизни общества.