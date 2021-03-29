Отмылись: Nike отрицает причастность к выпуску кроссовок с кровью

Компания Nike оказалась в центре скандала после того, как рэпер Little Nas X объявил на выходных о выходе партии новых кроссовок – совместно с лейблом MSCHF он выпустил классические сникеры Nike Air Max '97 в «дьявольском» варианте. О релизе, намеченном на 29 марта, было объявлено в конце прошлой недели: обещалось, что в продажу поступят 666 пар «Сатанинских ботинок» с символами соответствующего культа, стихом из «Евангелия от Луки», в котором речь идет о низвержении дьявола с небес, и нанесенной на каждый кроссовок каплей человеческой крови. Цена одной пары обуви составила $1018.

MSCHF x Lil Nas X "Satan Shoes"



-Sole contains 60cc ink and 1 drop of human blood

-666 individually numbered pairs

-Releasing 3.29 at 11am ET pic.twitter.com/YHqhc7nPBu — JustFreshKicks (@JustFreshKicks) March 26, 2021

Nike заявила, что не имеет отношения к выходу партии кроссовок на сатанинскую тему. «У нас нет отношений с Little Nas X и MSCHF, — сообщили представители бренда NBC. — Nike не занималась дизайном и запуском в продажу этой обуви, и мы не поддерживаем это».

MSCHF — бренд, который производит продукцию, популярную у того сегмента интернет-сообщества, что привык высмеивать все на свете. Сотрудники компании делают мемы, вирусные видео, странные вещи вроде бомбочки для ванны в виде тостера. Например, на их счету — компьютерная программа, которая позволяет сделать вид, будто вы не смотрите сериал на Netflix, а участвуете в видеоконференции. Как рассказывает Business Insider, MSCHF испытывают границы на прочность, а их задача — смеяться надо всем подряд. «Наше видение в том, что все должно быть смешно — в нигилистическом ключе», — объяснял изданию глава компании Гэбриэл Уэйли. В компании работает 10 человек, всем — чуть больше 20 лет.

Однако именно Nike,а не MSCHF подверглась критике в соцсетях за то, что в продаже появилась обувь, дизайн которой перекликается с сюжетом недавнего клипа 21-летнего рэпера «MONTERO» – в нем он предстает в образе дьявола, спускающегося с небес на пилоне. Шутка деятелей MSCHF пришлась по душе далеко не всем.

«Жесть! Это то же самое, что ходить в обуви с нацистской символикой, с символами поддержки насильников, расистов и т.д. Nike, зачем вообще сотрудничать? Это такое неуважение», — написала в Twitter пользовательница под ником Lina. «Вы серьезно???? Чертов Nike! Теперь мне придется пойти и сдать все их вещи! Ни за что не буду ходить в этом мусоре», — выразила свое возмущение девушка по имени Kris Caffey. «Кто в здравом уме и страхом перед Богом наденет эту ерунду! — недоумевает Lydia Thompson. — Музыкальная индустрия — это помойка, и дети теряют свои души, чтобы ей соответствовать. Грустно видеть, что такая гадость выпускается».

Это не первый релиз MSCHF на религиозную тему — ранее бренд выпустил кастомизированные кроссовки Nike под названием «Jesus Shoes» («Обувь Иисуса»). Они тоже содержали капли жидкости в своей подошве — но это была вода из реки Иордан. На это пользователи соцсетей обратили внимание теперь, когда по интернету пошла волна возмущения обувью с каплями человеческой крови в подошве. Теперь у обитателей Twitter вызывает вопросы и вода из священной для христиан реки.

«Так что, «Обувь Иисуса» была нормальной? Вода из реки Иордан, «благословенная» настолько, что вы по ней ходите — это тоже кощунство, по-моему», — написал в соцсети пользователь по имени Greg.

В августе прошлого года выпуск кроссовок на религиозную тему оскорбил мусульман — тогда в продажу поступила обувь модного бренда Канье Уэста. Возмущение тех, кто исповедует ислам, вызвали названия кроссовок бренда Yeezy, созданных в сотрудничестве с компанией Adidas, «Исрафил» и «Азраил» — это имена архангелов, первый из которых считается вестником Страшного суда, а второй — ангелом смерти.

Критике подверглись и Канье Уэст, и Adidas. «Нужно думать, прежде чем называть свою обувь, Исрафил — это имя ангела в исламе, пока ты не столкнешься с проблемами, осознай это», — требовали от рэпера и дизайнера. Спортивный бренд же призывали в Twitter думать о потенциальных покупателях: «У вас, ребята, что, нет хотя бы капельки мозгов, чтобы подумать о торговле и распространении продукта? Члены мусульманской общины — крупная часть ваших потребителей, и при этом вы достаточно тупы, чтобы согласиться с идеей рэпера, который не может поддерживать разговоры с фанатами и со всеми, с кем имеет дело. Вы, блин, серьезно?»