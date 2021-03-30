«Купите очки»: соцсети не поверили в сексуальность принца Уильяма

Принца Уильяма назвали самым сексуальным из лысых мужчин. Издание Sun опубликовало исследование интернет-публикаций, проведенное косметологической компанией Longevita, которое показало: имя герцога Кембриджского встречается в сочетании со словом «сексуальный» 17,6 млн раз в разнообразных блогах, статьях и на прочих страницах, которые выдает в поиске Google.

Вслед за принцем Уильямом сексуальными лысыми мужчинами стали Майк Тайсон, Джейсон Стэтэм, рэпер Pitbull, Майкл Джордан, Флойд Мейвезер, Джон Траволта, Брюс Уиллис, Дуэйн Джонсон и Вин Дизель.

После того как известие о необыкновенной сексуальности лысого принца Уильяма попало в соцсети, там развернулась борьба — пользователи Twitter не согласились с такой оценкой и огорчились, что в первую десятку лысых и красивых не попал актер Стэнли Туччи.

«Стэнли Туччи вам отомстит», — написал один из пользователей, и его репостнули 7000 обитателей соцсети.

«Послушайте, независимо от вашего мнения о королевской семье, думаю, что мы все согласимся, что это уничтожение Стэнли Туччи, и это просто так не пройдет», — написал другой комментатор. «Что такого сделал Стэнли Туччи, чтобы заслужить такое неуважение?» — переживали в соцсетях.

Сам актер выложил в Instagram коллаж из фотографий разных лысых актеров, среди которых затесалась Тильда Суинтон, точнее, ее персонаж из картины «Доктор Стрэндж» 2016 года. «Чей купол должен носить эту корону? Такой большой выбор», — подписал свой пост Стэнли Туччи.

Помимо Туччи, пользователи соцсетей вступились за Джейсона Стэтэма и Майкла Тайсона, которых, по их мнению, герцог Кембриджский несправедливо обошел. Высказывались также мнения, что в первой десятке непременно должен быть актер Шемар Мур.

При этом на самого принца Уильяма посыпались насмешки. «Серьезно??? [Его выбрали] из всех восхитительных лысых мужчин? Кто? Немедленно купите этим людям очки!» — написала одна из недовольных обитательниц Twitter. А американский комедиант Джонни Сан опубликовал статью Sun с комментарием: «А не принц Уильям это написал?» Герцогу Кембриджскому даже припомнили его заявление о том, что королевская семья — «далеко не расистская». «Слушайте, я скорее поверю, что члены королевской семьи не расисты, чем в то, что принц Уильям – самый сексуальный лысый мужчина в мире», — высказался один из комментаторов в соцсети.

Само же исследование подвергли критике. «Google не так работает, — объяснил изданию Express дата-журналист Дэн Баркер. — Если вы ищете по словам «принц Уильям сексуальный», то не все результаты выдачи даже будут содержать эти три слова, не говоря уже о том, что между ними необязательно есть связь».

Лысым мужчиной принц Уильям стал в 2018 году — тогда в январе он впервые появился на публике с обритой головой в детской больнице Лондона «Эвелина», из чего СМИ сделали вывод, что он окончательно смирился с потерей волос.

Прежде чем обрить голову, герцог часто шутил по поводу своих волос. Так, вспоминало издание USA Today, в сентябре 2017-го он сказал парикмахеру на одном из мероприятий: «У меня не слишком много волос, я не могу дать вам много работы». Для принца Гарри прическа брата тоже была поводом для шуток. В интервью 2012 года он как-то сказал о принце Уильяме: «Думаю, он определенно мозговитее меня. Это проявилось еще в школе — вместе с его лысиной».