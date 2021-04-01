«Родина превыше всего»: почему китайские звезды расторгают контракты с брендами

На прошлой неделе сразу несколько западных брендов потеряли китайских клиентов из-за отказа использовать хлопок, произведенный в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. По мнению представителей брендов H&M и Nike, в этом регионе Китая на фабриках задействован принудительный труд уйгуров — мусульманского этнического меньшинства. Между тем именно там производится 80% всего хлопка в Китае.

Крупные китайские интернет-платформы Pinduoduo, JD.com и Tmall уже удалили H&M из своих каталогов, а на смартфонах китайских брендов Huawei и Xiaomi были заблокированы приложения Nike и Adidas. Отказываться от рекламных контрактов стали и китайские звезды, сотрудничающие с западными брендами.

Одной из первых от контракта с британским брендом Burberry отказалась китайская 29-летняя актриса Чжоу Дунъюй, а знаменитый клетчатый узор бренда убрали с одежды персонажей видеоигры Honor of Kings китайской компании Tencent. Все потому, что Burberry состоит в организации Better Cotton Initiative, которая в октябре 2020 года приостановила использование хлопка из Синьцзяна из-за якобы нарушений прав человека в этом регионе.

Следом за Дунъюй более 30 китайских знаменитостей прекратили партнерство или заявили, что разорвут все связи с западными брендами, среди которых есть H&M, Nike, Adidas, Puma и Calvin Klein.

В числе селебрити, для которых патриотизм оказался важнее контрактов, 34-летняя актриса Ян Ми, 23-летний актер, певец, танцор и телеведущий Ван Ибо, 28-летняя модель и актриса уйгурского происхождения Дильраба Дильмурат, гонконгский актер и певец Изон Чан и тайваньская виолончелистка Оуян Нана.

25 марта — в день, когда китайские знаменитости массово отреклись от представительства брендов, в соцсетях даже прозвали «днем расторжения контрактов». Другие звезды и их поклонники проявили солидарность в соцсетях, разместив хэштег «Я поддерживаю хлопок Синьцзяна», который изначально был опубликован правительственным изданием People's Daily на Weibo, китайском аналоге Twitter.

Пожертвовать своими бизнес-интересами инфлюэнсеров заставляет не только патриотизм и гражданская позиция, но и прагматичный расчет на то, что публичная поддержка политического курса правительства может принести пользу их карьере в Китае или хотя бы не отпугнуть патриотов среди покупателей, которые уже начали бойкотировать бренды.

Конфликт подогрело заявление Коммунистической лиги молодежи, 24 марта опубликовавшей на Weibo сентябрьское высказывание представителей H&M о том, что в компании «глубоко обеспокоены» сообщениями о принудительном труде при производстве хлопка в Синьцзяне, из-за чего прекратили покупать хлопок у производителей в этом регионе.

«Хотите зарабатывать деньги в Китае, распространяя при этом ложные слухи и бойкотируя хлопок из Синьцзяна? Выдаете желаемое за действительное!» — гласило заявление молодежного крыла Компартии в ответ шведской компании H&M, которая получает 5,2% всей прибыли именно в КНР.

На следующий день акции бренда на бирже в Стокгольме упали на 4,4%.

36-летний актер Хуан Сюань, который был послом бренда H&M с апреля прошлого года, вскоре после этого объявил, что больше не будет работать с компанией. За ним последовал и другой амбассадор H&M, 23-летняя актриса Сунь Цянь. Потом пользователи социальных сетей распространили и прошлогоднее заявление Nike о том, что американская компания «обеспокоена сообщениями о принудительном труде в Синьцзяне» и раскритиковали уже китайского певца и актера Ван Ибо, который не поспешил прекратить сотрудничество с компанией и никак не прокомментировал это заявление. Тогда агентство, с которым работает Ван, самостоятельно объявило о прекращении его сотрудничества с Nike.

«Наше агентство и господин Ван решительно сопротивляются любым замечаниям и действиям, которые очерняют Китай. Достоинство нации не должно быть ущемлено. Мы решительно защищаем интересы Родины», — говорится в их заявлении. Акции Nike на бирже в Нью-Йорке упали на 5,4% с тех пор.

Это уже не первый прецедент, когда западные бренды теряют китайских клиентов из-за неполиткорректных высказываний или действий. В 2018 году на Dolce&Gabbana обрушились с критикой из-за рекламных роликов, в которых азиатская модель пытается есть итальянскую пасту палочками. Итальянских дизайнеров обвинили в расизме, а два посла бренда в Азиатско-Тихоокеанском регионе, певец и актер Ван Цзюнь Кай и актриса Дильраба Дильмурат, расторгли контракты с ним.

«Интересы Родины не должны ущемляться. Родина превыше всего», — гласило патриотическое заявление представителей Цзюнь Кая.

В 2019 году на фоне антикитайских протестов в Гонконге люксовые дома моды Coach, Versace и Givenchy решили поддержать протестующих и пошили футболки, в которых Гонконг и Макао — два административных района Китая — были названы независимыми государствами. Тогда китайские потребители обвинили бренды в подрыве суверенитета страны, а китайские знаменитости, включая модель Лю Вэнь и актрису Ян Ми, разорвали связи с провинившимися модными брендами.