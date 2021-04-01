Украли шляпу: как модные дома обкрадывают молодых дизайнеров

Модный дом Givenchy изъял из производства кожаную шляпу, которая ранее стала предметом скандала, связанного с обвинениями в плагиате, сообщает Page Six. Как рассказали изданию источники, бренд решил отказаться от изготовления головного убора из кожи со вставками в виде молний, поскольку к нему обратился дизайнер из Бронкса К. Тайсон Перес — он заявлял, что идея кожаной шляпы с молниями принадлежит ему. «Она не была запущена в производство из-за этих заявлений, — сообщил собеседник портала. — Они поставили это на паузу. Шляпа не продалась, но они отрицают факт копирования».

В декабре 2020 года К. Тайсон Перес сообщил, что аксессуар из новой коллекции Givenchy, которая стала дебютной для нового креативного директора дома Мэтью Уильямса, выглядит чрезвычайно похожим на шляпу, придуманную им самим. «Я увидел, что он запостил это [в Instagram] и что все пишут «Гениально. Какая восхитительная идея», — рассказал стилист и дизайнер Page Six. — А он отвечал людям, так что я влез и написал: «Это выглядит очень знакомым. По крайней мере, ты улучшил конструкцию вещи, дизайн для которой я придумал, хоть и не упомянул меня». Перес добавил, что Мэтью Уильямс ему не ответил, но просмотрел его сториз, и это показало, что креативный директор Givenchy в курсе произошедшего.

Перес рассказал, что придумал делать кожаные шляпы с молниями еще в 2013 году и запустил производство линейки таких головных уборов HardWear Style. Он также уточнил, что его вещи покупали Канье Уэст и Ким Кардашьян.

К. Тайсон Перес не считает себя начинающим дизайнером. Как рассказывал он Page Six в декабре прошлого года, предметы из его капсульной коллекции, в которой есть джоггеры, свитшоты, джинсы и пиджаки, отбирались для съемок на телевидении (например, для сериала «Эмили в Париже»), для журналов. «Я не какой-то ребенок, который делает это дома на кухне. И как только мы начали расширяться, приходит большой бренд, подминает нас, забирает всю энергию из нашего бренда, из идеи, которая принадлежит не им, а мне», — возмущался Перес. Он утверждал, что его цель — добиться того, чтобы о заимствовании его идеи узнало как можно больше людей.

Обвинения в плагиате в мире моды звучат достаточно часто. Не впервые крупный модный дом, производящий предметы роскоши, винят в использовании своей идеи молодые художники или дизайнеры из небольших локальных марок.

В 2015 году в центре скандала оказался дом Chanel — тогда владелица шотландской марки вязаных изделий Fair Isle Мати Вентрийон заявила, что некоторые модели свитеров, показанных на шоу Metiers d'Art, напоминают ее вещи. «В начале лета двое сотрудников Chanel посетили Fair Isle и купили некоторые мои товары, уточнив, что делают это, чтобы их изучить, — рассказала Мати Вентрийон в Facebook. — Я отдельно уточнила, что продаю их им из-за репутации Chanel, потому что ожидаю, что мой дизайн не будет скопирован. Если бы я знала…»

На скандал, начавшийся в соцсетях, в Chanel отреагировали быстро — там извинились перед дизайнером из Шотландии и пообещали упоминать в пресс-материалах и презентациях, что дизайн нескольких свитеров коллекции принадлежит Мати Вентрийон. «Chanel подчеркивает, что дом невероятно внимателен в вопросах уважения творчества, как своего, так и чужого», — говорилось в заявлении для прессы.

В 2018 году в воровстве идеи был обвинен дом Moschino — начинающий модельер Эдда Гимнес заявила, что штрихованный принт, который можно было наблюдать на платьях коллекции «Весна-лето 2019», придумала она. «Сегодня я проснулась в ужасном разочаровании и увидела полный почтовый ящик сообщений от людей, которые знакомы с моей работой и которые вчера увидели коллекцию Moschino, — написала она после того, как на Неделе моды в Милане прошел показ модного дома. — Я понимаю, что мы находимся в индустрии, которая получает вдохновение друг у друга, и что имитация — это лучшая форма лести».

По словам Эдды Гимнес, она прежде встречалась с сотрудниками дома Moschino и показывала им свои эскизы.

Модный дом отверг обвинения в плагиате. Креативный директор Moschino Джереми Скотт заявил, что черпал вдохновение из архивов самого бренда.

В 2017 году бренд Gucci обвинили в краже концепции: после того как в Instagram для демонстрации вещей из коллекции «Осень-зима 2017» в качестве моделей использовали образы инопланетян, студент лондонского колледжа Сент-Мартин Пьер-Луи Оврэ написал в комментариях, что он первым придумал использовать в качестве моделей внеземные существа. И действительно, весь его Instagram был заполнен цифровыми моделями-гуманоидами. «Я просто студент, который тяжело работает, чтобы создать что-то свое, и последнее, что нам нужно, — это чтобы молодых творческих людей использовали и выбрасывали», — заявил Оврэ. Поддержал его и сам колледж.

Однако креативный директор Gucci отрицал факт заимствования идеи. «Это неправда, — ответил он изданию Business of Fashion. — Такие вещи меня очень огорчают. Люди делают шум из ничего». Алессандро Микеле настаивал, что инопланетные модели отражают его видение 70-х, мечты о роботах и космосе — а то, что Пьер-Луи Оврэ тоже придумал показывать одежду на гуманоидах, это чистое совпадение.