Не отходя от кассы: торговый центр Macy's в США стал школой

Бывший универмаг Macy's, закрытый в 2018 году, но сохранивший нетронутыми все интерьеры, включая примерочные, эскалаторы и рекламные вывески брендов Calvin Klein, Michael Kors и Levi's, на время превратился в школу для учащихся американского города Берлингтона в штате Вермонт.

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Школа в универмаге открылась в марте, спустя полгода после начала ремонта в прежнем здании учебного заведения, в котором обнаружили токсичные промышленные химикаты. Эти полгода учащиеся занимались дистанционно, пока в США бушевала пандемия. Местные власти подыскивали здание на замену и не придумали ничего лучше, чем разместить классы прямо в универмаге, который закрылся три года назад.

В реконструкцию здания вложили $3,5 млн из муниципального бюджета — на них в магазинах сделали перегородки, установили парты и доски, а бывшие примерочные переоборудовали под туалеты. В остальном обстановку магазина оставили — сохранили все рекламные щиты с изображениями предметов одежды, красные ковры, белую плитку и эскалаторы.

К импровизированным классам школьники подъезжают на эскалаторах, а питаются в школьной столовой, которую разместили в павильоне магазина Michael Kors. Школьная библиотека расположилась в бывшем китайском отделе: книги там выставлены на полках с подсветкой — а тренажерный зал обустраивают на складе. Муниципальные власти арендовали универмаг на три с половиной года, пока старое здание школы не восстановят.

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«Это странно, но в то же время круто», — поделился с AP 15-летний ученик Мозес Доу, который вместе с родителями ходил в Macy's за покупками, пока универмаг не превратился в школу. Мальчик пояснил, что пока привыкает к новому пространству, но эскалаторы и лифты в школе ему по душе.

Неудобство доставляет тот факт, что перегородки между классными помещениями не сплошные и звуки с одного урока смешиваются с другими. «Многие жалуются, что здесь шумно и многолюдно, но я просто счастлива быть рядом с людьми. Это намного лучше, чем торчать дома за компьютером весь день напролет», — призналась 18-летняя старшеклассница Лила Айенгар Леман.

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По ее словам, проблемой для школьников является отсутствие в здании бывшего универмага окон, а также необходимость оставаться внутри школы во время переменок. Обычно старшеклассникам разрешалось выходить на улицу, когда у них случались перерывы между занятиями, но в этом году покидать помещение запрещено из-за коронавирусных ограничений. Есть в такой планировке и преимущество — в здании универмага классы расположены ближе друг к другу по сравнению с обычной школой, так что ученикам проще общаться между собой и встречаться чаще. Единовременно в здании находится тысяча учеников.

«Очень, очень приятно видеть всех своих друзей, — радуется Лила Айенгар Леман. — Я уже и забыла, как сильно соскучилась по всем этим маленьким взаимодействиям с людьми, таким как проходить по коридорам и говорить «привет» учителям и просто болтать с друзьями».

В ноябре прошлого года Минстрой России также предложил размещать школы в зданиях многофункциональных комплексов. Для этого ведомство подготовило проект изменений в правила строительства таких зданий. «До сих пор размещение школ в многофункциональном здании не оговаривалось, что вызывало противоречия при согласовании проектов. При этом было понятно, что в малых городах такие решения могут быть чрезвычайно востребованы», — говорилось в сообщении пресс-службы ведомства.

По замыслу чиновников, в таких многофункциональных центрах школы могут соседствовать с торговыми площадями, жилыми апартаментами и даже вокзалами.

«Общеобразовательное учреждение в составе многофункционального здания или комплекса должно иметь свой собственный вход и эвакуационный выход. При этом школа может быть соединена с общими коммуникационными пространствами, например, теплым переходом. Чтобы дети, если их родители, например, снимают в здании апартаменты, могли идти на занятия, не выходя на улицу», — предлагал замглавы Минстроя Дмитрий Волков.

При этом проектировщик такого здания изначально должен удовлетворять санитарные требования к организации обучения и правила проектирования общеобразовательных организаций. В соответствии с этими правилами, в учебных классах предусматривается левостороннее естественное освещение, при строительстве обсуждают площадь и планировку всех помещений, залов, кабинетов, а также наличие необходимой мебели, инвентаря и оборудования.

Сомнения, однако, вызывает вопрос безопасности таких зданий, считают эксперты. «Как будет обеспечена охрана и безопасность? Если разместить школу в «Москва-сити» и если там произойдет теракт, то полторы тысячи детей окажутся под угрозой. А каким образом будет организовано питание? В торговых центрах обязательно продают алкоголь и фастфуд», — отреагировал на инициативу исполнительный директор Национального Родительского Комитета Юрий Оболонский на пресс-конференции НСН.