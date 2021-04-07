«Существует, чтобы кормить»: модель напомнила о назначении женской груди

Супермодель Victoria's Secret Эльза Хоск пожаловалась на хейтеров в Instagram, которые ругают ее, когда она выкладывает снимки, на которых она кормит грудью свою дочь, родившуюся в феврале 2020 года. Она пожаловалась изданию EOnline!, что каждый раз, когда она выкладывает в своем Instagram подобные снимки, поступает множество высказываний от мужчин, считающих подобные снимки недопустимыми.

«Забавно, насколько много личных сообщений от мужчин, которые ты получаешь, когда выкладываешь снимок кормления грудью, — написала модель из Швеции, опубликовав очередной снимок с младенцем. Она выразила удивление, что «самая естественная вещь» так оскорбляет чувства подписчиков. «Груди существуют именно для того, чтобы кормить наших детей», — напомнила она.

Снимок с кормлением младенца, который вызвал очередную волну возмущения, модель выложила в свой первый рабочий день на съемочной площадке. «Мама и ее жизнь на съемках», — прокомментировала Эльза Хоск свои Instagram-сториз.

Это был не первый раз, когда модель бельевого бренда рассказывает о своей жизни после рождения малышки.

Около месяца назад, 11 февраля, у шведской модели Эльзы Хоск, которая носит титул «ангела» Victoria's Secret с 2015 года, и ее бойфренда Тома Дэйли родилась девочка, которую назвали Тууликки Джоан. В Instagram-сториз модель объяснила, что всегда находила милыми финские имена. «Тууликки – среднее имя моей мамы, и часть моей семьи со стороны мамы родом из Финляндии. У них у всех финские имена, и они такие славные», — сказала Эльза Хоск.

После рождения дочери манекенщица, у которой около 6,4 млн подписчиков в Instagram, стала рассказывать в своем аккаунте, как проходит ее жизнь после рождения ребенка. В том числе, и о том, что она располнела после родов.

Эльза Хоск — не первая модель Victoria's Secret, которая пытается показать, что кормить грудью — нормально для модели и для любого человека. В 2016 году Кэндис Свейнпол написала, что многих женщин подвергают суровой критике за попытки покормить ребенка грудью на публике, хотя это совершенно нормально.



«Многих женщин осуждают за то, что они кормят детей грудью в публичных местах, — написала она. — Но не странно ли, что меня заставляют устыдиться кормления на публике, а фотографии без верха, когда я снимаюсь для различных журналов, считают нормальными, и даже некоторыми произведениями искусства?»

То, что для моделей после родов нормально и набирать вес, и кормить грудью, доказывает еще одна звезда шоу Victoria's Secret — Джиджи Хадид. После того, как она родила дочь Хай в сентябре 2020 года, она успела появиться на обложке Vogue и дать интервью журналу. В нем 25-летняя модель признала, что набрала вес после родов, но не планирует целенаправленно избавляться от прибавившихся килограммов ради модельной карьеры. «Я прекрасно понимала, что вот буду сниматься для Vogue, но я совершенно точно не нахожусь сейчас в размере 0 и не вижу необходимости к нему возвращаться, — сказала Джиджи Хадид о съемках, проходивших в декабре 2020-го. – Я думаю, в моде сейчас такое счастливое время, когда каждый, кто скажет, что мне нужно это сделать, может пойти куда подальше».