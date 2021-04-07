«Существует, чтобы кормить»: модель напомнила о назначении женской груди

Супермодель Victoria's Secret Эльза Хоск пожаловалась на хейтеров в Instagram, которые ругают ее, когда она выкладывает снимки, на которых она кормит грудью свою дочь, родившуюся в феврале 2020 года. Она пожаловалась изданию EOnline!, что каждый раз, когда она выкладывает в своем Instagram подобные снимки, поступает множество высказываний от мужчин, считающих подобные снимки недопустимыми.
«Забавно, насколько много личных сообщений от мужчин, которые ты получаешь, когда выкладываешь снимок кормления грудью, — написала модель из Швеции, опубликовав очередной снимок с младенцем. Она выразила удивление, что «самая естественная вещь» так оскорбляет чувства подписчиков. «Груди существуют именно для того, чтобы кормить наших детей», — напомнила она.
Снимок с кормлением младенца, который вызвал очередную волну возмущения, модель выложила в свой первый рабочий день на съемочной площадке. «Мама и ее жизнь на съемках», — прокомментировала Эльза Хоск свои Instagram-сториз.
Это был не первый раз, когда модель бельевого бренда рассказывает о своей жизни после рождения малышки.
Около месяца назад, 11 февраля, у шведской модели Эльзы Хоск, которая носит титул «ангела» Victoria's Secret с 2015 года, и ее бойфренда Тома Дэйли родилась девочка, которую назвали Тууликки Джоан. В Instagram-сториз модель объяснила, что всегда находила милыми финские имена. «Тууликки – среднее имя моей мамы, и часть моей семьи со стороны мамы родом из Финляндии. У них у всех финские имена, и они такие славные», — сказала Эльза Хоск.
После рождения дочери манекенщица, у которой около 6,4 млн подписчиков в Instagram, стала рассказывать в своем аккаунте, как проходит ее жизнь после рождения ребенка. В том числе, и о том, что она располнела после родов.
Эльза Хоск — не первая модель Victoria's Secret, которая пытается показать, что кормить грудью — нормально для модели и для любого человека. В 2016 году Кэндис Свейнпол написала, что многих женщин подвергают суровой критике за попытки покормить ребенка грудью на публике, хотя это совершенно нормально.
То, что для моделей после родов нормально и набирать вес, и кормить грудью, доказывает еще одна звезда шоу Victoria's Secret — Джиджи Хадид. После того, как она родила дочь Хай в сентябре 2020 года, она успела появиться на обложке Vogue и дать интервью журналу. В нем 25-летняя модель признала, что набрала вес после родов, но не планирует целенаправленно избавляться от прибавившихся килограммов ради модельной карьеры. «Я прекрасно понимала, что вот буду сниматься для Vogue, но я совершенно точно не нахожусь сейчас в размере 0 и не вижу необходимости к нему возвращаться, — сказала Джиджи Хадид о съемках, проходивших в декабре 2020-го. – Я думаю, в моде сейчас такое счастливое время, когда каждый, кто скажет, что мне нужно это сделать, может пойти куда подальше».