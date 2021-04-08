Борьба на всю жизнь: Хлои Кардашьян не любит свое тело

Команда одной из представительниц клана Кардашьян-Дженнер — Хлои Кардашьян — пытается вычистить из интернета случайно попавшее в соцсети фото без фильтров, выложенное в Instagram в воскресенье, сообщает «Би-би-си». На нем участница реалити-шоу о жизни известной семьи изображена в купальнике — предположительно снимок был сделан в имении матери Хлои, Крис Дженнер, — и ее фигура выглядит не так, как на всех других снимках: обнаружилось, что у нее достаточно широкая талия и не слишком большая грудь.

Теперь команда Кардашьян обратилась к администрации Twitter и Instagram с просьбой удалить фото, которое не льстит 36-летней Хлои. Однако пользователи Twitter, несмотря на запрет распространять фото, напротив, активно публикуют тот самый неотретушированный снимок. Пока одни возмущаются попыткой соцсети вычистить фотографию по требованию семьи Кардашьян, в то время как в Twitter позволительны угрозы, травля и обзывательства, другие восхищаются настоящей Хлои Кардашьян, которая выглядит на фото без фильтров молодо, подтянуто и привлекательно.

«Неотредактированное фото Хлои Кардашьян в бикини — это огонь, написала, например, одна из пользовательниц Twitter. — У нее небольшой плоский животик, ее руки выглядят подтянутыми, она потрясающая! На самом деле это правда приятно — увидеть, на что похоже неотредактированное тело Кардашьян без обычных поз».

Одна из обитательниц соцсети предположила, что всем сестрам Кардашьян нужна психотерапия.

«Хлои Кардашьян так себя не любит даже после всех этих операций, что она бросилась удалять из интернета нормальную фотографию. У всей семьи — телесная дисморфия», — написала пользовательница под ником Dom. Это подтвердила и сама телезвезда, когда выложила в Instagram видео топлес и написала, что всю жизнь переживает из-за своей фигуры.

«Фото, которое было выложено — прекрасно. Но я человек, который переживает из-за своего тела всю жизнь, и когда кто-то делает фотографию, которая тебе не льстит из-за плохого света или не показывает твое тело таким, каким оно стало после упорной работы на нынешний результат — и выкладывает это в интернет, — у тебя есть полное право попросить это не распространять, и неважно, кто ты», — прокомментировала случившееся Хлои Кардашьян.

Телезвезда попросила своих 136 млн подписчиков проявить понимание. «Каждый день мои родные и друзья, которые меня любят, говорят мне, что я красивая, но я знаю, что в это нужно верить внутри себя. Просто быть собой и чувствовать себя счастливой», — написала Кардашьян. Она обратилась и к другим людям, которые чувствуют давление из-за желания выглядеть безупречно. «Хочу, чтобы вы знали: я вижу вас и понимаю», — сказала она.

Хлои Кардашьян иногда пытается демонстрировать позитивное отношение к своим чертам, которые можно счесть недостатками. В феврале этого года она выложила в Instagram фото в купальнике, на котором видны небольшие растяжки на ее бедрах и написала, что она их любит, получив поддержку от подписчиков.

Когда в 2007 и 2008 годах реалити-шоу о жизни семьи Кардашьян только начинало набирать популярность, Хлои Кардашьян получила прозвище «толстая сестра», поскольку была крупнее других. Позже она вспоминала, что сама себя такой не считала. «Я не думала, что я толстая сестра, пока люди не стали меня так называть, — цитировало ее издание Sun в 2019 году. — И я такая: «Правда?» — просто я не считала себя толстой».

При этом в избытке веса обвиняла девушку не только публика, но и родная мать Крис Дженнер. Например, в 2001 эпизоде, она отчитала дочь: «Тебе наплевать, и меня это очень, очень расстраивает, потому что я столько работала, чтобы создать то, что, я считаю отличным проектом для вас, девочки, а ты не борешься с весом». Тогда этот эпизод перерос в скандал, в ходе которого Хлои попыталась защититься и объяснить матери, что если она хочет от нее и внука, и борьбы с весом, то это нереально, потому что строгая диета исключает здоровое зачатие малыша. В 2014 году, правда, она действительно очень похудела. «Моя цель цель на 2014 год — надеть кроп-топ с джинсами, — говорила Хлои Кардашьян журналу Cosmopolitan. — Я никогда этого не делала, и однажды это должно случиться».