Что мешает массовому запуску вакцинного туризма для иностранцев в России

В России вот-вот запустится «вакцинный туризм». На прошлой неделе «Газета.Ru» уже писала о планах норвежской компании World Visitor привозить в Россию норвежцев, швейцарцев и других граждан Европы для вакцинации. Однако путешественники, которые приехали в Москву 5 апреля, имели двойное гражданство и располагали российским паспортом, подтвердили в компании.

Граждан других стран вакцинировать в России пока не разрешено, это связано как с необходимостью оформления визы, так и с документами, необходимыми для получения вакцины.

С объявлением о выдаче виз гражданам Германии с 7 апреля стало возможным привозить в Россию туристов из этой страны. Первые туристы приедут для вакцинации в Москву уже 15 апреля из Франкфурта самолетом «Аэрофлота», сообщил «Газете.Ru» представитель туроператора World Visitor Лутц Шонфельд. «Если первыми вакцинированными путешественниками были граждане с российским паспортом из-за визовых требований, которые действовали до этого, то теперь за ними последуют гости из разных западноевропейских стран, в основном из Германии, Швейцарии и Австрии, а также, например, из Италии, Турции, Великобритании и Португалии», — уверен он.

При этом в компании отметили, что для внедрения новых визовых правил как российским консульствам за рубежом, так и поставщикам визовых услуг и авиакомпаниям, перевозящим гостей в Россию, еще потребуется несколько дней, так что стабильный процесс оформления визы может быть гарантирован только со следующей недели.

О том, что от иностранцев начали поступать запросы на «вакцинный туризм» в России, сообщила в своем Telegram-канале Майя Котляр, основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel. Однако оформление таких туров для иностранных граждан пока только в стадии планирования, поясняет она. «Въехать могут только те, у кого есть российское гражданство или близкие родственники на территории России.

Вакцинация не является обоснованием для въезда в Россию. Единичные случаи, о которых вы могли прочитать в интернете, были сделаны иностранным гражданам в мобильных пунктах вакцинации по ошибке медперсонала, так как на сегодняшний день вакцинация проводится только гражданам России», — добавила она.

По словам Майи Котляр, в истории с вакцинным туризмом пока больше пиара, чем реальных действий. «В основном это очень абстрактные запросы из Европы, поступающие от русскоязычной аудитории, но без российского гражданства, — пояснила она в беседе с «Газетой.Ru». — Буквально на днях мы получали такие запросы о том, что люди хотят приехать в Россию привиться вакциной, но гражданства у них нет. Либо это граждане Турции, для которых формируются турпакеты, но это все пока очень абстрактно».

Сложность для массового туризма составляют законодательные барьеры, связанные с визами и разрешением проводить вакцинацию иностранным гражданам, отмечает эксперт. «Пока нет такого закона о том, что мы ставим иностранцам российские вакцины. Тем латвийским туристам, кто приезжал делать вакцину в прививочных пунктах, на самом деле поставили ее по ошибке. Медперсонал просто не идентифицировал, что это были иностранцы, — уточнила Котляр. — О массовом туризме говорить рано, пока этим занимаются нишевые туроператоры».

Накануне российская онлайн-платформа бронирования туров Cosmos Travel объявила о запуске прививочных туров для российских граждан, живущих за рубежом. Поездка обойдется в 1400-1500 евро, не считая перелета до Москвы. В эту стоимость входит проживание, транспортные услуги, а также сопровождение в центр вакцинации. Партнером выступает клиника «Медси», но при желании турист может обратиться и в бесплатную поликлинику, куда его также доставит туроператор.

Cosmos Travel предлагает два варианта турпакета: вакцинацию за одну поездку в любой город России на 21 день — это стоит 1500 евро, либо две поездки сроком на три дня по 700 евро. Воспользоваться программой может любой человек, проживающий за пределами России и имеющий при этом гражданство РФ.

«Интерес к вакцинации «Спутником V» со стороны граждан России, проживающих в других странах, большой. К нам часто обращаются с таким запросом», – пояснил «Ведомостям» Андрей Сивицкий, генеральный директор Cosmos Travel. По его оценкам, въездной поток по антиковидным турам может составить не менее 50 тыс. человек до конца года.

Учитывая, что за рубежом проживает 11 млн россиян, по данным департамента по экономическим и социальным вопросам ООН за 2020 г., на таких поездках туристические компании могут неплохо заработать, даже если не пустят иностранцев. «Понятно, что далеко не все воспользуются этой возможностью, но, даже если приедет 0,5% от общего количества, это будет уже очень приличная сумма», – заявил «Ведомостям» Николай Беспалов, директор по развитию компании RNC Pharma.

Но прежде всего такие туры будут интересны зарубежным гражданам, считает Виктор Мархотин, генеральный директор туроператора «Финам». В интересе со стороны россиян, проживающих за рубежом, он сомневается: «Россияне, которые живут вне России, [и так] могут в любое время приехать и сделать вакцинацию бесплатно по ОМС». «Финам», по его словам, не планирует предлагать такой тур для россиян, проживающих за рубежом.

Антиковидный тур может быть интересен и иностранцам, и россиянам, уверена Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. «Судя по тому, что говорили в правительстве, идея с антиковидными турами в Россию неплохая, туроператоры тоже готовы ее поддержать», – прокомментировала она «Ведомостям». Но предлагать такие турпакеты массово операторы не могут потому, что вакцины на всех не хватит, считает Ломидзе.