Отказалась от рекламных денег: чего боится Аманда Горман

Поэтесса Аманда Горман, после выступления на инаугурации Джо Байдена получившая всемирную известность и контракт с модельным агентством IMG, появилась на обложке майского выпуска журнала Vogue. Портретная съемка сопровождается большим интервью.

В беседе с изданием 23-летняя активистка рассказала, что за последние несколько месяцев отвергла предложений о сотрудничестве и рекламе общей стоимостью примерно $17 млн.

Какие именно контракты ей предлагались, Аманда Горман не уточнила. Но об одном из них сказала: «На самом деле я не всматривалась в подробности, потому что когда ты видишь что-то, и там предлагаются миллионы долларов, тебе нужно отнестись рационально и подумать, что это все значит».

«Я должна подходить разумно, когда беру деньги у проектов, которые мне близки», — уточнила Аманда Горман.

Она также порассуждала в интервью о своей новой роли — модного инфлюэнсера. Действительно, после ее появления на инаугурации в желтом пальто Prada и с алой атласной лентой на голове, аксессуар был мгновенно распродан, а запросы на желтое пальто, по данным сервиса Lyst выросли на 1328%. Однако сама поэтесса призналась, что не чувствует себя комфортно в роли модели. «Когда я участвую в кампании, моя сущность — это не мое тело. Это голос», — сказала она.

Молодая поэтесса добавила, что ей в принципе не хочется быть неким примером для подражания. «Я не хочу быть человеком, который создает клетку ограничений, в которой быть успешной темнокожей девушкой означает быть «Амандой Горман» и учиться в Гарварде. Я хочу, чтобы кто-нибудь рано или поздно разрушил ту модель, которую я создала», — призналась поэтесса.

Представляя новую обложку в Twitter, активистка отметила, что ей приятно быть на ней в наряде темнокожего дизайнера — одно из платьев предоставил для съемок Вирджил Абло. Сам модельер рассказал в своем Instagram, что на создание платья в африканском стиле его вдохновила фотография бабушки, которую он получил от своей матери, уроженки Ганы.

В ходе интервью поэтессы выяснилось, что контракт с одним из самых крупных модельных агентств мира IMG обсуждался с ней задолго до того, как она появилась на инаугурации президента США Джо Байдена — хотя из-за того, что объявлено о его подписании было в конце января, публика решила, что в модели поэтессу взяли именно по следам ее выступления.

Действительно, в мире моды она не совсем новичок — по крайней мере, на модных показах поэтесса не раз появлялась и раньше. Так, ее не раз видели на шоу Prada в рамках Недели моды в Милане — она видела и весенне-летнюю, и осенне-зимнюю коллекции модного дома за 2020 год.

На инаугурации Джо Байдена 20 января 2021 года поэтесса прочла стихотворение «Холм, на который мы взбираемся» и выступила с вдохновляющей речью. «Мы — свидетели страны и времени, когда худенькая темнокожая девушка, потомок рабов, воспитанная матерью-одиночкой, может мечтать стать президентом, а также выступать с речью в его честь, — произнесла она. — Мы стремимся создать страну, приверженную всем культурам, цветам кожи, характерам и условиям жизни человека».

Этот выход стал для нее началом большого успеха. Через несколько часов после инаугурации две книги Аманды попали на первое место в списке бестселлеров Amazon. С тех пор она не только стала моделью, но и выпустила в виде брошюры стихотворение «Холм, на который мы взбираемся», дала интервью Мишель Обаме в спецвыпуске Time, посвященном возрождению афроамериканской культуры и появилась в передаче Эллен Дедженерес и побеседовала на телеэкране с Опрой Уинфри.