«Он — моя поддержка и опора»: история любви Елизаветы II и Филиппа

С будущей королевой и женой принц Филипп впервые увиделся в 1934 году — на свадьбе британского герцога Кентского и греческой принцессы Марины. Ему тогда было 13 лет, ей – 8.

Спустя 5 лет, накануне войны, они встретились снова, в британском Королевском военно-морском колледже Дартмута. Семья короля Великобритании Георга VI наведалась в колледж с визитом, и молодой 18-летний кадет был представлен 13-летней принцессе Елизавете. Вскоре между ними завязалась неформальная переписка, которая не прекратилась и во время войны, когда Филипп служил во флоте в Средиземном море и в Тихом океане.

В 1946 году, после окончания Второй мировой войны, не имея ни собственного дома, ни планов на будущее, ни даже приличных костюмов и хорошей обуви, Филипп стал регулярно навещать Елизавету в Букингемском дворце. А она, по словам одной из фрейлин, резко начала прихорашиваться и заслушивалась песней «People Will Say We're in Love» из мюзикла «Оклахома».

В тот период отношения Филиппа с Елизаветой расцвели. Неофициально молодой человек сделал ей предложение в замке Балморал в Шотландии. В том году в письме Филипп писал ей: «Пройти всю войну и увидеть победу, иметь возможность отдохнуть и перестроиться, влюбиться полностью и беззаветно — перед этим все личные и даже мировые беды кажутся мелкими и ничтожными».

Свадьба Елизаветы II и принца Филиппа, 1947 год

AP

Затем последовало официальное предложение: в письменной форме он попросил руки принцессы у королевы-матери Елизаветы. Несмотря на его королевское происхождение, поначалу кандидатура Филиппа была встречена при дворе с сопротивлением: все-таки он был принцем в изгнании, иноверцем — его считали грубым и неотесанным, то ли немцем, то ли греком — уж точно не англичанином. Но Елизавета оказалась настойчива. В 1947 году пара официально объявила о помолвке.

Чтобы стать полноправным женихом, еще предстояло пройти через ряд формальных процедур: отречься от греческого и датского королевских титулов, получить гражданство Великобритании, официально принять фамилию матери Маунтбеттен и перейти из православия в лоно Англиканской церкви.

Елизавета II и принц Филипп со своими детьми: принцем Чарльзом и принцессой Анной

EDDIE WORTH/AP

Свадьба принца Филиппа и принцессы Елизаветы состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. Ему было 26, ей — 21. Они обвенчались в присутствии двух тысяч человек. Филипп догадывался, что его супруга когда-нибудь станет королевой и возглавит Великобританию, но не думал, что это случится так скоро.

«Интересно, знает ли Филипп, на что он идет, — задавался вопросом король Георг VI, отец Елизаветы, на свадьбе. — Ведь однажды Лилибет станет королевой, а он — ее супругом. Это гораздо труднее, чем быть королем, но я думаю, что он подходит для этой работы», — приводит реплику монарха Vogue.

close

Молодая пара прожила несколько лет на военной базе на Мальте, где служил Филипп. У них было двое детей, Чарльз и Энн. Спустя 5 лет после свадьбы, в 1952 году король Георг заболел и скоропостижно скончался. Филипп сообщил жене, что они станут самыми знаменитыми людьми в мире. На коронации в 1953 году он встал перед ней на колени и поклялся быть ее «рыцарем до конца дней».

close

Монаршему супругу пришлось привыкать к роли второго плана, с которой ему — амбициозному, язвительному военному — было тяжело смириться. Он так и не смог стать основателем королевской династии Маунтбеттенов: хотя по правилам королева должна была взять фамилию мужа, королева-мать Елизавета и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль резко воспротивились этому, и британские монархи продолжили носить фамилию Виндзоров. А герцог Эдинбургский произнес знаменитую фразу: «Я всего лишь чертова амеба. Я единственный мужчина в стране, которому не позволено дать детям свою фамилию».

20 ноября 1997 года, в день 50-й годовщины свадьбы, королева Елизавета выступила с речью перед Тони Блэром и десятками почетных гостей в лондонском Банкетном доме. Она поблагодарила премьер-министра за организацию праздничных мероприятий в тот вечер, и всех британцев в целом за поддержку четы за время ее правления.

В конце речи она упомянула мужа, принца Филиппа, с глубоким и нехарактерным для нее чувством: «Он из тех, кто нелегко принимает комплименты, но он всегда был моей поддержкой и опорой все эти годы. Я и вся его семья, а также эта и многие другие страны должны ему больше, чем он когда-либо заявлял или мы когда-либо узнаем».

Королева Великобритании Елизавета II с герцогом Эдинбургским Филиппом кормят слоненка Елизавету в Уипснейдском зоопарке

Reuters

Статьи 50-х и 60-х годов изображают Филиппа как человека, плывущего по течению. Он не был уверен в своем месте, в своей роли, в своей жизни. Но в конце концов нашел свой путь, создав собственное наследие и упорно поддерживая жену. Король Георг оказался прав: он действительно подходил для своей «работы». Филипп сопровождал королеву Елизавету на всех официальных мероприятиях — открытиях парламентских сессий, зарубежных визитах, государственных приемах и обедах.

Кроме того, как член королевской семьи Великобритании принц Филипп занимался патронажем около 800 организаций — связанных с защитой окружающей среды, развитием промышленности, спортом и образованием. В частности, с 1961 по 1982 год он был президентом Международного фонда дикой природы, с 1964 по 1984 — президентом Международной ассоциации конного спорта, он заседал в совете университетов Кембриджа, Эдинбурга, Салфорда и Уэльса. В общей сложности герцог принял участие примерно в 20 тыс. мероприятий за время «службы» в королевской семье.

close

В 1973 году первым из членов британской королевской семьи Филипп посетил СССР с неофициальным визитом в качестве президента Международной федерации конного спорта. В Кремле его принимали Брежнев, Косыгин и Подгорный. В ходе этого визита он посетил Москву, Ленинград и Киев. В мае 1980 года Филипп присутствовал на похоронах президента Югославии Иосипа Броз Тито.

В 1986 году вместе с супругой посетил Китай, а в 1994 году вместе с Елизаветой побывал уже в России. В марте 1997 года принц Филипп в третий и последний раз посетил РФ, побывав в Хабаровске и на Камчатке.