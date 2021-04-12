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Экран с изображением принца Филиппа на площади Пикадилли в Лондоне, 9 апреля 2021 года Экран с изображением принца Филиппа на площади Пикадилли в Лондоне, 9 апреля 2021 года

«Цирк» и «подхалимство»: британцам не понравились передачи о смерти принца Филиппа

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Реакцию масс-медиа на смерть герцога Эдинбургского назвали «цирком»

Плотное освещение смерти принца Филиппа общественными телеканалами Великобритании не оценило само общество: телекомпания «Би-би-си» получила множество жалоб на то, что изменила из-за этого события сетку вещания, аудитория в пятницу упала и у нее, и у других каналов, посвятивших утрате королевской семьи слишком много времени. Тем временем, в прессе назвали реакцию телеканалов и политиков цирком — по мнению редактора Mirror, смерть герцога позволила проигнорировать другие важные события.

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Британских журналистов и политических деятелей обвинили, что они использовали кончину 99-летнего герцога Эдинбургского принца Филиппа для того, чтобы замолчать другие проблемы Великобритании. По мнению критиков, реакция масс-медиа на смерть супруга Елизаветы II, не дожившего двух месяцев до столетия, была неадекватно бурной.

«Слепое подхалимство со стороны телевещателей и политиков в адрес престарелого герцога и наследуемой монархии было далеким от реальности эдвардианским коленопреклонением, которое заставило людей нажимать кнопки выключения на пультах управления телевизоров», — оценил то, что происходило два дня назад на английских телеканалах редактор газеты Mirror Кевин Магуайр. По его мнению,

«приличные люди», проявив уважение к потере, которую переживают члены королевской семьи, должны были проигнорировать всеобщую скорбь, которую транслировали телеканалы страны.

А учитывая, что с понедельника в Великобритании ослабляются ограничительные меры и открываются фитнес-центры, парикмахерские, зоопарки и особенно пабы, попытка развлечься и вновь начать жить полной жизнью не будет выглядеть как неуважение к почившему принцу.

«Тем временем, Борис Джонсон отказался от своей пинты, и он, Кир Стармер (лидер Лейбористской партии – «Газета.Ru») и «Би-би-си» не могут изливаться фонтаном, наперебой провозглашая привилегированного, небезупречного представителя высшего общества павшим героем», — пишет Магуайр.

Он уверен: премьер-министру помог тот факт, что кончина принца Филиппа заполнила всю новостную повестку, поскольку позволила ему избегать на брифингах вопросов о недавнем скандале, связанном с финансовыми операциями бывшего главы кабинета министров Дэвида Кэмерона (недавно его обвинили в лоббировании интересов финансиста Лекса Гринсилла).

К тому же, внимание масс-медиа к кончине принца Филиппа оказалось в Великобритании куда более пристальным, чем к пожару в небоскребе Гренфелл в 2017 году, когда погиб 71 выходец из Африки и Ближнего Востока, или давке на стадионе «Хиллсбро» в 1989 году, погубившая 96 человек. Из этого автор колонки делает вывод, что реакция СМИ на смерть герцога Эдинбургского лишний раз подчеркивает неравенство в современном британском обществе, когда сетку вещания на крупном телеканале меняют из-за смерти 99-летнего члена королевской семьи, но не из-за трагедии, которая уносит жизни нескольких десятков человек.

«Превращать его смерть в цирк – не в интересах Британии», — заключает Кевин Магуайр.

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Британцы перед воротами Букингемского дворца в Лондоне после объявления о смерти принца Филиппа, 9 апреля 2021 года Британцы перед воротами Букингемского дворца в Лондоне после объявления о смерти принца Филиппа, 9 апреля 2021 года
Экран с изображением принца Филиппа на площади Пикадилли в Лондоне, 9 апреля 2021 года Экран с изображением принца Филиппа на площади Пикадилли в Лондоне, 9 апреля 2021 года
Британцы перед воротами Букингемского дворца в Лондоне после объявления о смерти принца Филиппа, 9 апреля 2021 года Британцы перед воротами Букингемского дворца в Лондоне после объявления о смерти принца Филиппа, 9 апреля 2021 года
Девочка с цветами возле Виндзорского замка после объявления о смерти принца Филиппа, 9 апреля 2021 года Девочка с цветами возле Виндзорского замка после объявления о смерти принца Филиппа, 9 апреля 2021 года
Британка несет цветы к Букингемскому дворцу в Лондоне в память о принце Филиппе, 9 апреля 2021 года Британка несет цветы к Букингемскому дворцу в Лондоне в память о принце Филиппе, 9 апреля 2021 года
Приспущенный британский флаг на здании мэрии в Белфасте, 9 апреля 2021 года Приспущенный британский флаг на здании мэрии в Белфасте, 9 апреля 2021 года
Британец в форме гвардейца королевы несет цветы к воротам Букингемского дворца в Лондоне в память о принце Филиппе, 9 апреля 2021 года Британец в форме гвардейца королевы несет цветы к воротам Букингемского дворца в Лондоне в память о принце Филиппе, 9 апреля 2021 года
Британцы перед воротами Букингемского дворца в Лондоне после объявления о смерти принца Филиппа, 9 апреля 2021 года Британцы перед воротами Букингемского дворца в Лондоне после объявления о смерти принца Филиппа, 9 апреля 2021 года
Британцы несут цветы к Виндзорскому замку в день смерти британского принца Филиппа, 9 апреля 2021 года Британцы несут цветы к Виндзорскому замку в день смерти британского принца Филиппа, 9 апреля 2021 года
Дети несут цветы к Букингемскому дворцу в Лондоне в память о принце Филиппе, 9 апреля 2021 года Дети несут цветы к Букингемскому дворцу в Лондоне в память о принце Филиппе, 9 апреля 2021 года
Британка несет цветы к Букингемскому дворцу в Лондоне в память о принце Филиппе, 9 апреля 2021 года Британка несет цветы к Букингемскому дворцу в Лондоне в память о принце Филиппе, 9 апреля 2021 года
Британцы несут цветы к воротам Букингемского дворца в Лондоне после объявления о смерти принца Филиппа, 9 апреля 2021 года Британцы несут цветы к воротам Букингемского дворца в Лондоне после объявления о смерти принца Филиппа, 9 апреля 2021 года
Первые полосы британских газет на следующий день после смерти принца Филиппа, 10 апреля 2021 года Первые полосы британских газет на следующий день после смерти принца Филиппа, 10 апреля 2021 года

С редактором Mirror могут согласиться все те британцы, что после сообщений о смерти принца Филиппа выключили телевизор, поскольку «Би-би-си» и некоторые другие крупные каналы изменили расписание в пятницу, 9 апреля, сняв с эфира популярные программы и посвятив его новостям о принце Филиппе.

В результате «Би-би-си», их конкурент ITV и Channel 4 обнаружили, что с 19.00 до 23.00 – то есть в прайм-тайм, — пока эти телеканалы подробно освещали исключительно кончину супруга Елизаветы II, их аудитория резко падала.

Как сообщало издание Deadline, BBC One потерял за вечер 6% аудитории, его партнерский телеканал BBC Two лишился 65%, ITV – 60%, а Channel 4 – 8,5%. Единственный телеканал, число зрителей которого в пятницу, 9 апреля, напротив, подросло – это Channel 5, который не стал менять сетку вещания и придерживался изначального расписания программ.

«Би-би-си» в итоге даже создали специальную форму для жалоб на своем сайте, где зрители могли пожаловаться на избыток сообщений о герцоге Эдинбургском. Как отмечает The Guardian, точное число полученных жалоб от зрителей, которые в пятницу вечером не смогли посмотреть свою любимую передачу MasterChef или мыльную оперу «Жители Ист-Энда», телеканал называть не стал.