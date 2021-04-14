Как будто нет пандемии: как в Шанхае прошла Неделя моды

Менее напряженная эпидемиологическая ситуация, чем в Европе и США, позволила Китаю провести в Шанхае полноценную Неделю моды с живыми показами и вывести ее на один уровень с более престижными Лондонской, Нью-Йоркской, Миланской и Парижской. Интерес к азиатским дизайнерам был заметен и до пандемии, но в текущей ситуации воспользоваться возможностью показать свои коллекции вживую решили и западные бренды, в частности, Dior, а также дизайнеры китайско-американского происхождения.

Шанхайская неделя моды сезона «Осень-зима 2021» почему-то носила название «Весна цветущая», а основные показы проходили в Шанхайском художественном музее, построенном из переоборудованных нефтяных цистерн, при полном зале.

По словам репортеров CNN, среди публики чувствовались нетерпение и ажиотаж — все соскучились по живым показам за тот год, так как они практически не проводились из-за пандемии, либо проходили в условиях ограниченного посещения и были недоступны широкой публике.

Запущенная только в 2003 году (тогда как в Париже неделя моды проводится с 1973 года), Шанхайская неделя моды теперь является важной датой на модном календаре и проводится дважды в год. В этот раз участие в ней приняли сразу несколько международных брендов, хотя она по-прежнему считается китайской — местные дизайнеры для своей аудитории. Большинство из более чем 100 подиумных шоу, показанных на четырех площадках по всему городу, проводились именно китайскими дизайнерами.

На главной площадке в музее, куда помещается несколько сотен гостей, в престижном районе Синьтяньди, прошли презентации известных китайских брендов Comme Moi и Davei. Небольшие площадки в районе Вест-Бунд, новом центре искусств и культуры Шанхая, тем временем принимали начинающих дизайнеров, таких как Энджел Чен, в чьих нарядах ощущается и восточная, и западная эстетика.

Бренд Private Policy, основанный китайскими дизайнерами, но базирующийся в Нью-Йорке, посвятил последнюю коллекцию опыту китайских иммигрантов в США в ХIХ веке, намекая на недавние преступления на расовой почве против американцев азиатского происхождения.

Они нарядили своих моделей в традиционные атрибуты китайской и американской культуры — широкополые рыбацкие шляпы, облегающие платья ципао (их придумали шанхайские модельеры в 20-е годы ХХ века) и ковбойские сапоги.

Китайские потребители в последнее время стали основной аудиторией для западных люксовых брендов, но и китайские марки премиального класса не отстают и «возвращаются домой», так как покупатели из-за пандемии практически перестали тратить деньги за границей.

Онлайн-ритейл в Китае набирает обороты: за 2020 год его объем вырос еще на 10,9% по сравнению с предыдущим годом, согласно данным Национального бюро статистики. Повысилось и число онлайн-трансляций, с которыми бренды выходят в соцсетях, заманивая новых покупателей (как в «магазине на диване»). Их стало на 120% больше за тот же период, подсчитала исследовательская фирма iiMedia Research. С онлайн-сессии стартовала и Шанхайская неделя моды — ее посмотрели более 10 млн зрителей, по словам соорганизатора мероприятия Labelhood.

Продемонстрировать осенне-зимнюю коллекцию в шанхайском музее Лонг впервые решил и французский бренд Dior. «Переезд в Китай — это своего рода неизбежная тенденция в мире моды прямо сейчас, — пояснил CNN Шоу Йе, основатель креативного агентства Yehyehyeh и влиятельная фигура в китайских модных СМИ. — Китай стал единственным модным рынком, который все еще жив после пандемии».

В физическом формате пройдет на следующей неделе и Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Российский смотр стартует 19 апреля в Музее Москвы. Одновременно со столицей дизайнеры из других городов России представят новые коллекции в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи и Челябинске, а 20 апреля показы #MBFWRussia пройдут также в Милане — там свои модели покажут итальянские бренды Collini, Hand Picked, Daniela de Souza, Vuarnet и другие.

Показы будут транслироваться в реальном времени на сайте недели моды и сайтах-партнерах. Помимо физических показов, в едином расписании MBFW Russia пройдут трансляции и видеопрезентации дизайнеров из Аргентины, Бельгии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Израиля, Кипра, Мексики, Нигерии, Нидерландов, Перу, Польши, США, Франции, Чили, Южной Кореи и Японии.