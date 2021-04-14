«Заставляет задуматься»: элитная недвижимость основательницы BLM вызвала вопросы

Активистка и создательница движения Black Lives Matter Патрисс Хан-Каллорс усердно покупает недвижимость, в том числе, и весьма роскошную. Это обнаружило издание New York Post. Оказалось, что художница, многие годы выступающая в защиту прав темнокожего населения США и в 2013 году создавшая хэштег #BlackLivesMatter, в прошлом месяце приобрела дом за $1,4 млн между Лос-Анджелесом и Малибу, к которому ведет отдельный подъездной путь.

По информации издания, здание площадью 220 кв. м, отличается «головокружительными потолками, потоками солнечного света и множеством окон», из которых открывается вид на каньон.

Согласно данным о владельцах недвижимости, находящимся в открытом доступе, это только один из трех домов в районе Лос-Анджелеса, которыми владеет активистка. А вообще на территории США у нее четыре объекта недвижимости, общей стоимостью $3,2 млн. Один из них находится в штате Джорджия — там, неподалеку от Атланты, Патрисса Хан-Каллорс и ее муж, активист BLM родом из Канады Джанайя Хан, в прошлом году купили ранчо, где есть ангар для частных самолетов и небольшой аэродром. В доме на ранчо — три спальни и две ванных комнаты, бассейн и мастерская. Приобретен был этот объект недвижимости за $415 тыс.

Помимо домов в Америке, у Патрисс Хан-Каллорс есть также жилье на Багамских островах — на курорте Олбани неподалеку от столицы страны Нассау.

Элитарности этому месту придает тот факт, что здесь находятся дома, принадлежащие Тайгеру Вудсу и Джастину Тимберлейку, а также наличие в этом районе частного порта и дизайнерского поля для гольфа.

Сколько именно стоит недвижимость, приобретенная активисткой BLM, неизвестно, однако апартаменты и коттеджи с видом на море в Олбани продаются по цене от $5 млн до $20 млн.

Такое количество недвижимости, оказавшееся в распоряжении активистки, вызвало возмущение ее коллег, которые также отстаивают права темнокожих. Так, например, Хоук Ньюсом, глава организации Black Lives Matter Нью-Йорка, не связанной с фондом Black Lives Matter Global Network Foundation Патриссы Хан-Каллорс, призвал провести независимое расследование и выяснить, на что расходуются деньги этого фонда.

«Если вы расхаживаете, называя себя социалистами, вам нужно спросить, сколько ее личных денег уходит на благотворительные проекты, — цитирует Ньюсома New York Post. — Все это очень грустно, потому что заставляет людей задуматься о реальной ценности движения и забыть о том, что речь идет просто о людях, которые его возглавили».

По поводу средств, которые могла получать из фонда Патрисса Хан-Каллорс, Black Lives Matter Global Network Foundation объяснились с изданием Black Enterprise.

«Патрисс Каллорс — исполнительный директор BLMGNF, — говорится в заявлении фонда. — Она выполняет эту роль на добровольной основе и не получает зарплату или прибыль. С момента основания организации в 2013 году Патрисс получила $120 тыс. в качестве гонораров за публичные выступления и выполнение просветительской работы в области политики. Патрисс не получала никакой компенсации с 2019 года».

В заявлении организации также говорится, что глава BLMGNF стала жертвой расистских нападок со стороны изданий правого толка, «направленных на уменьшение поддержки и влияния движения, которое больше, чем любая организация». «Оскорбления со стороны правых наносят вред не только Патриссе, ее ребенку и ее близким, но также продолжает традицию террора со стороны идеологов превосходства белых по отношению к темнокожим активистам», — заявляют в фонде.

В октябре прошлого года Патрисса Хан-Каллорс подписала контракт с Warner Bros. Television Group, согласно которому она будет создавать контент для разных платформ и давать возможность высказаться «черным голосам, которые исторически считались маргинальными», сообщает при этом New York Post. Какую компенсацию получила активистка за это — неизвестно.