Сексуальность без срока годности: что доказывает Паулина Поризкова

Супермодель 90-х Паулина Поризкова снялась для обложки журнала Vogue в абсолютно прозрачном белье. Модель, родившаяся в Чехословакии появится в майском выпуске журнала своей родной страны — Vogue Czechoslovakia выпускается сейчас на Чехию и Словакию. «Ровно через 40 лет после моей первой обложки Vogue (Германия) в возрасте 16 лет, перед вами новая. Полная обнаженка, в 56, для Vogue CZ», — написала Паулина Поризкова в Instagram.

Она поблагодарила всю команду журнала за смелость и отличную работу и собрала в комментариях множество комплиментов, в том числе, и от своей коллеги, 57-летней Эль Макферсон. Некоторые из подписчиков похвалили также обои на заднем плане (съемка была организована у нее дома в нью-йоркском районе Челси).

С начала 2021 года Паулина Поризкова уже не раз выкладывала в Instagram снимки в нижнем белье или без него, сопровождая их размышлениями о женской сексуальности, в том числе, и после 50 лет. Так, в начале февраля она выложила свой обнаженный снимок в поддержку актрисы Элизабет Херли, которая опубликовала фото топлесс и подверглась критике — многие сочли неуместной демонстрацию обнаженного тела со стороны 55-летней актрисы.

«Почему сексуальность и обнаженное тело приветствуется, когда женщина молода, и осуждается в ее зрелости?» — задалась вопросом супермодель. И ответила сама себе, что это происходит из-за мужчин, которые «биологически запрограммированы рассеивать свое семя, помещая его в фертильные контейнеры, которые подтверждают их жизнеспособность своей молодостью».

Она заключила, что единственное, почему женщина может быть «жалкой» в такой ситуации — это то, что она позволяет другим определять для себя приоритеты. «У сексуальности нет срока годности», — провозгласила Паулина Поризкова.

По поводу своих фотографий в нижнем белье супермодель пожаловалась в начале апреля в передаче The Tamron Hall Show: «В 20 лет меня с восторгом принимали в нижнем белье. Я получала за это много денег, и все меня любили. В 50 я по-прежнему думаю, что выгляжу в белье хорошо, но реакция — это осуждение. Не всеми, конечно. Но есть большое количество нападок».

Тем не менее, Паулина Поризкова — не единственная звезда подиумов 90-х годов, которая сейчас демонстрирует свое тело в нижнем белье или на снимках ню.

Так, летом 2019 года Vogue Италии вышел с фотографиями Стефани Сеймур, которой тогда был 51 год, Клаудии Шиффер — ей было 48 лет. Обе были обнажены, а авторами снимков стали они сами — фотографии были сделаны при помощи зеркала.

Как объяснила фотограф Коллиер Шорр, которая контролировала процесс съемок, в подписи к фото в Instagram, идеей было дать моделям возможность показать свою сексуальность такой, какой видят ее они сами.

В прошлом году для испанского издания Harper's Bazaar снялась обнаженной супермодель из Дании Хелена Кристенсен — на тот момент ей был 51 год.

Правда, на обложке издания модель, которая давно уже сама стала фотографом, появилась все же в одежде, хотя и во многом прозрачной. В конце 2020 года обнаженной снялась и Наоми Кэмпбелл, которой исполнилось 50. Для журнала Love в одинаковых позах сфотографировали ее и еще нескольких знаменитых манекенщиц, среди которых Наталья Водянова, Дарья Вербова и Лара Стоун.