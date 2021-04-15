Жену главы Trussardi упрекнули в насмешках над азиатами

Телеведущая, актриса, певица и модель Мишель Хунцикер, бывшая жена итальянского поп-певца Эроса Рамаццотти и нынешняя супруга наследника модной империи Томазо Труссарди, вызвала волну критики в свой адрес из-за пародии на азиатов в прямом эфире сатирической передачи Striscia la Notizia («Полоса новостей») на канале Canale 5.

Обсуждая акцент китайских коллег из пекинского корпункта итальянской телерадиокомпании RAI, журналистка и ее соведущий, а также бывший член итальянского парламента, Джерри Скотти нарочно растягивали пальцами глаза, имитируя азиатский разрез глаз, и копировали произношение китайцев, которые вместо «р» говорят «л».

В ответ на насмешки журналистов с телеканала праворадикального толка, принадлежащего бывшему премьер-министру Сильвио Берлускони, последовала реакция в соцсетях. Аккаунт Diet Prada в Instagram, который публикует новости из мира моды, с акцентом на расизм и феминизм, разместил видео, на котором ведущие делают расистские жесты, а также привел в пример другие высказывания Хунцикер, где она сравнивает свою собаку, жмурящуюся от солнца, с китайцами.

Трансляцию этого эпизода посмотрели около 5 млн раз, по данным компании Auditel, которые приводит Diet Prada. «С точки зрения репутации, и Скотти, и Хунцикер — известные в Италии общественные деятели, выступающие за права ЛГБТК-персон и женщин, — отмечается в посте аккаунта. — В 2017 году Хунцикер, жена Томазо Труссарди, генерального директора итальянского модного бренда Trussardi, оказалась втянутой в культ, который промывал ей мозги и оказывал на нее психологическое давление. Основываясь на собственном опыте, телеведущая активно и откровенно выступала против жестокого обращения с женщинами».

Хунцикер поспешила принести публичные извинения. Она опубликовала в своем Instagram-аккаунте минутное видео, где предстала вся в белом и заявила на английском, что «искренне сожалеет, если причинила кому-то боль». «Я понимаю, что мы живем в такое время, когда люди чувствительны по поводу нарушения прав, и я была так наивна, что не приняла это во внимание, — добавила Ханцикер. — Слава богу, времена меняются, мы адаптируемся к новому инклюзивному миру, и я определенно хочу быть его частью».

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В подписи к видео, которое собрало почти миллион просмотров, Хунцикер поблагодарила пользователей за то, что ей указали на ошибку, и призналась, что «далека от расизма и против любой дискриминации», снабдив переводом на итальянский.

Приложив руку к груди, ведущая отметила, что стереотипы внедряются в нашу повседневную жизнь, даже если мы не замечаем этого, как и того, что они могут быть болезненными для кого-то. «Но теперь мы учимся меняться, — заключила модель. — Пожалуйста, не ненавидьте меня, ведь мы все совершаем ошибки».

Столь негативную реакцию шутки ведущих вызвали на фоне обстановки в Италии, где в последнее время участились случаи проявления расизма в отношении азиатов из-за пандемии, а итальянские компании поначалу даже запрещали китайцам посещать заведения во время первой волны COVID-19 в прошлом году. Четыре губернатора регионов на севере Италии также обязали детей, возвращающихся из Китая, не посещать школу в течение двух недель, что вызвало осуждение со стороны премьер-министра Джузеппе Конте, который заявил, что у них не было на то полномочий.

В Италии самая большая китайская община в Европе: здесь проживает более 300 тыс. китайцев, которые составляют третье по величине сообщество иностранцев в Италии. 2,5% населения относится к азиатам, включая не только китайцев, но и корейцев, индийцев и выходцев из Шри-Ланки.

На прошлой неделе то же самое шоу уже подвергалось критике за использование запретного словом на букву «н» в отношении темнокожих. Этот эпизод осудил в Instagram итальянский писатель Луис Пизано. «Меня тревожит, что эти люди продолжают вещать с итальянских мейнстрим-каналов, за которыми наблюдают миллионы людей, попадая под влияние такого поведения», — написал он в соцсети.