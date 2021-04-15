Первая в мире: украинская модель стала токеном

Украинская модель Алина Байкова, живущая и успешно работающая в США, решила перевести саму себя в формат digital. Как сообщает Page Six, она выставила одну из своих фотографий на продажу в формате NFT – невзаимозаменяемого токена, — став первой в мире моделью, решила продать свою фотографию в этом виде.

Фотография представляет собой сюрреалистичное изображение под названием «Природная форма» (Natural Form), созданное художником Чарльзом Бентли на основе снимка, сделанного фотографом Жаном-Баптистом Фортом для рекламной кампании дизайнера Жана-Луи Сабаджи. Недавно его выставила в своем Instagram сама Анна Байкова, однако приобрести изображение можно у платформы Foundation, которая выставила цену в 2564 Ethereum, что в долларовом эквиваленте составляет $6 тыс.

32-летняя Алина Байкова, которая числится в крупном модельном агентстве Next – одна из самых успешных манекенщиц украинского происхождения в мире. Среди модных домов, приглашающих ее на свои показы — Hermes, Dior, Zac Posen и Marc Jacobs. Еще в 2011 году она впервые появилась на обложке австралийского Vogue, и с тех пор украшала собой разные версии Harper's Bazaar, Elle, Marie Claire, L'Officiel (австралийские, испанские, украинские и одно российское издание этих глянцевых журналов).

Модель – родом из города Кропивницкого (бывший Кировоград). Как рассказывала она в 2015 году украинскому Vogue, семья, в которой она выросла, была бедной – поэтому после школы девушка пошла работать официанткой. Многие, однако, регулярно спрашивали у Алины, не хочет ли она стать моделью – и девушка, наконец, поддалась и отправилась учиться в модельную школу.

Ее карьера началась с работы в Китае: проработав там три месяца, она получила приглашение в Париж. Там Алина сотрудничала с Hermès и Zuhair Murad, затем, уже в Милане – с Calvin Klein и Armani. Затем модель подписала контракт с известным агентством Next – и начался стремительный взлет карьеры. В 2011 году у нее было уже столько работы, что иногда случалось по два перелета в день, и в 2012 она выбрала в качестве постоянного места жительства Нью-Йорк. «Я стала открытой – не настолько, насколько хотелось бы, но достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно; начала носить кроссовки и футболки. Нью-Йорк – мой город», — объясняла она украинскому Vogue.

Успешная модель, Алина Байкова регулярно приезжает в родной Кировоград: на взлете карьеры она начала, например, помогать одной из тамошних школ для детей-сирот.

«Им же туалетную бумагу выдают по кусочку, определенное количество. И зубную пасту – на раз, – рассказывала модель Vogue. – У меня сердце разбивается!»

В 2018 году модель приезжала в родной город на чемпионат Европы по бейсболу. Тогда она рассказала изданию «Украина-Центр», что впервые профессионально вышла на подиум в Москве на Московской неделе моды.

«На Украине все печально, но вместе с тем мы развиваемся, растем, — оценивала модель в 2018 году положение дел в своей стране. — Безвизовый режим – продвижение большое, по-моему. Если ЕС распадется и нам во все страны придется отдельно делать визы, мы с ума сойдем. Нужно развивать Украину, вкладывать в нее, в образование, в спорт, в рабочие места для людей, в медицину. Хотя насчет медицины – поверьте, с медициной у нас еще все нормально».

Сама модель к медицине имеет некоторое, хотя и опосредованное, отношение – она возглавляет фонд The Heart Fund для детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.