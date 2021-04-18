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«Избежали худшего»: как восстанавливают собор Парижской Богоматери

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Что происходит с собором Парижской Богоматери

С тех пор как мир в потрясении наблюдал за тем, как горит собор Парижской Богоматери, прошло два года. В ночь пожара президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что храм будет восстановлен к 2024 году. Теперь он с удовольствием отмечает работу, которая была проведена в пандемию — все это время здание готовили к реставрации. Остается восстановить шпиль, крышу, часть сводов, очистить орган и витражи и сделать новые часы взамен утраченных.

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На минувшей неделе Париж отмечал печальную дату: в ночь с 15 на 16 апреля 2019 года горел собор Парижской Богоматери, один из символов французской столицы и шедевр средневековой готической архитектуры. Сейчас архитекторы, реставраторы, рабочие готовятся к новому этапу реконструкции здания собора — а 15 апреля 2021 года былое пожарище посетил президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы впечатлены тем, что видим, и работой, которая была проделана за два года, — сказал он рабочим. — Браво. Мы сделали много и избежали худшего».

Все это время архитекторы, проектировщики, историки и рабочие занимались укреплением несущих конструкций собора, чтобы исключить вероятность их обрушения во время реставрации. Однако находиться в здании до сих пор не совсем безопасно, хотя работы подходят к завершению — в мае 2021 года планируется начать восстановление того, что разрушил огонь. Техникам остается укрепить некоторые своды, которые находятся вблизи от поврежденных, деревянными рамами в форме арок, и растянуть парус-тент над трансептом. После того, как проведение реставрационных работ в соборе будет окончательно признано безопасным, его начнут восстанавливать.

О том, что в ближайшее время в пострадавшем памятнике готической архитектуры начнутся восстановительные работы, говорилось еще в середине января этого года. Как сообщал тогда «Коммерсант», были завершены споры архитекторов, археологов, историков, реставраторов и строителей о методах восстановления храма. Было решено, что оно будет воссоздано в том же виде, что и до пожара — это касается, прежде всего, деревянной конструкции обрушившегося шпиля, придуманного в XIX веке архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком. Идея возвести современную конструкцию была отвергнута.

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Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года
Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года
Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года
Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года
Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года
Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года
Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года
Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года
Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года
Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года
Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года
Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года Собор Парижской Богоматери во время реконструкции, 15 апреля 2021 года

В 2020 году работы по подготовке храма к реставрации притормозила пандемия — однако рабочим все же удалось разобрать висевшую под крышей металлическую конструкцию строительных лесов, деформированных пожаром — она весила 200 тонн и грозила обрушиться. Кроме того, подперли деревянными рамами верхний ярус аркбутанов, а несущую систему контрфорсов укрепили деревянными конструкциями. Закрыли и окна, а главный орган отправили на чистку и реконструкцию — предполагается, что работы будут закончены в конце 2023 года.

За неделю до годовщины пожара, 7 апреля 2021 года, главный архитектор Парижа Филипп Вильнев, ответственный за реконструкцию, и его коллега Реми Фромон отчитались перед наблюдательной комиссией под предводительством депутата Национального собрания Брижитт Кюстер о состоянии храма, сообщало издание La Croix. Они рассказали, что своды здания сохранились в относительно хорошем состоянии — по их словам, в Средние века они намеренно конструировались так, чтобы в случае пожара устоять в огне, и это случилось и на этот раз. «Своды прекрасно устояли, — рассказали они. — Единственное, что им повредило — это шок».

Филипп Вильнев также оценил вред, нанесенный жаром и водой, которой поливали пылающие угли каменным конструкциями: в различных зонах (хоров и нефов) усадка составила до 20 см.

Тем не менее, архитектор пообещал, что все будет восстановлено в прежнем виде. «То там, то тут, встречаются зоны усадки, но мы сможем их демонтировать и выложить заново», — уверил он.

Несмотря на то что еще в январе было известно, что собор восстановят в том виде, в каком он был до пожара, Национальная комиссия по архитектуре и наследию Франции лишь 25 марта этого года утвердила принцип «разумной реконструкции». Так, для восстановления деревянной конструкции шпиля собора Парижской Богоматери было срублено 200 столетних дубов — как говорил La Croix Реми Фромон, это только первый этап, в дальнейшем нужно будет подготовить бревна и для реконструкции нефов (это будет сделано к концу года). Деревья выбираются по всем регионам Франции, что должно символизировать национальное единство перед бедой. Первая партия уже обрабатывается — ее осталось хорошо просушить.

Два года назад, пока спасатели боролись с огнем, начавшимся в мансарде у основания шпиля, президент Франции Эммануэль Макрон провозгласил, что собор восстановят к 2024 году, когда в Париже должны пройти Олимпийские игры. Руководитель работ генерал Жан-Луи Жоржелен прогнозирует, что 15 апреля 2024 года в соборе Парижской Богоматери действительно пройдет первая служба. «Мы идем по графику, чтобы провести первую службу в соборе в 2024 году, — цитирует его Le Point. — Хотя будет еще оставаться много работы».

Перед архитекторами, плотниками, строителями и реставраторами стоит сложная задача — выложить нервюрный свод в таком виде, в котором он был создан в XIII веке. Вслед за этим нужно будет восстановить из деревянных балок стропила кровли. Приведут в порядок витражи, а шпиль вновь покроют свинцом, хотя этот материал и вызывал некоторые опасения при обсуждении.

Как уточняет Le Point, после реконструкции собор все же не будет идентичен тому, что был до пожара — Филипп Вильнев решил, например, для так называемых «лесов» выбрать рисунок, близкий к утраченному — но не тот же самый. Предусмотрено также создание новых систем вентиляции, освещения и безопасности, необходимых собору — их разрабатывает инженерная компания Autodesk France.

На реконструкцию собора было собрано 833 млн евро, однако предполагается, что этих денег не хватит. Поэтому 7 мая 2021 года Фонд Собора организует благотворительный аукцион, на котором выставят 200 лотов — картины, ювелирные изделия, произведения из золота и другие ценные предметы.

В реставрационных работах задействованы и российские мастера — часовщики завода «Ракета». Они участвуют в проекте воссоздания сгоревшего часового механизма. «Сейчас большая работа ведется именно по изучению, проектированию, технологии производства, — рассказывал сотрудник пресс-службы петербургского предприятия «Интерфаксу» в декабре 2020 года. — Это будут новые часы». Прежде собор украшали часы Collin, выпущенные в 1867 году.