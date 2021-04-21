Привет, гламурная Россия: как Наталья Водянова показывала детям страну

В YouTube разместили трейлер шоу, в котором снялась модель и благотворительница Наталья Водянова вместе со своими детьми от первого брака Лукасом, Невой и Виктором. В проекте авторства журналистов Родиона Чепеля и Михаила Зыгаря, а также продюсера шоу «Орел и Решка» Нателлы Крапивиной будет восемь серий.

«Я возвращаюсь в Россию, чтобы показать мою Родину моим детям — Люкасу, Неве и Виктору. Они бывали в разных уголках Земного шара, но мне жаль, что Россию они видели только из окон отелей», — говорит Водянова в ролике.

Показанное в трейлере возмутило некоторых зрителей. Авторов сериала обвинили в излишней гламурности и игнорировании социальных проблем, о которых сама Водянова, родившаяся в Нижнем Новгороде и вынужденная в 15 лет бросить школу и торговать на рынке, чтобы помогать семье, знает не понаслышке. Хотя в трейлер вошло далеко не все, комментаторы из YouTube уже составили мнение, что сериал — «лубок для туристов, кокошники, потемкинские деревни». Особенно их удивило, что взрослые дети Водяновой не говорят по-русски и их слова в ролике переводят с английского.

Сериал снимали в живописных местах западной части России — на Кавказе и на русском Севере — в Пятигорске, Адыгее, Северной Осетии, Мурманске, на Кольском полуострове, в Карелии. «Посмотрите, какая красота! Если показать эти картинки иностранцу, он скажет, что это Южная Африка или Новая Зеландия, Швейцария или предгорья Анд. И никто не подумает, что это может быть Россия, — удивляется Водянова в ролике. — Я хочу это исправить. Хочу, чтобы мои дети увидели, что Россия бывает очень разной и чтобы они, когда обсуждают какое-то место в мире, могли сказать: «О, вообще-то это совсем как в России!»

Дети Водяновой, родившиеся в ее браке с британским аристократом Джастином Портманом, Россию знают плохо, в чем сами признаются. «Я не особо знаю про Россию сейчас, нас в школе не учат тому, как тут устроена жизнь», — говорит 19-летний сын Водяновой Лукас. «Возможно, по улицам будет гулять белый медведь», — добавляет 13-летний сын Виктор.

Идея сериала, по словам Водяновой, принадлежит ей. «Мои дети понимают, что они русские, но при этом они не знают, что это значит. И мне пришла в голову идея, а Михаил Зыгарь ее поддержал — снять документальный сериал, где я показываю Россию, которую я знаю. И глазами детей мы покажем ее миллионам зрителей», — поделилась модель в интервью. Судя по ролику, семья Водяновой перемещалась и на машине, и на поезде, заезжала в школы и церкви, купалась в источниках и танцевала на местных дискотеках.

Фигура Натальи Водяновой для такого проекта подходит по многим причинам, ведь она известна за границей и могла бы привлечь внимание к продвижению туризма в России. Проект рассчитан как на иностранцев, так и на россиян, признаются создатели сериала. Как рассказал «Газете.Ru » Родион Чепель, сооснователь креативной студии «Амурские волны», которая снимала шоу, «создатели руководствовались задачей сделать универсальный продукт для разных аудиторий – как для русскоязычной, так и для иностранной, и именно с этими героями эта задача была реалистичной».

«Мы раскрывали те локации, в которых оказывались Наталья и ее дети в культурно-историческом контексте, следуя традиции, заложенной еще Петром Вайлем в его «Гении места», — добавил Чепель.

Однако некоторым зрителям показалось, что слова Водяновой и ее детей в ролике звучат наивно и неискренне. «Наталья настолько любит Россию, что дети не говорят по-русски. И так много негатива в комментах только потому, что наш народ не терпит двуличия и не будет об этом молчать», — написал один из комментаторов. «А что ж так сладенько-то? Тема хорошая, но вот я отъехал от Москвы на 200 км — а там вообще другая картинка, чем у вас в трейлере. И дальше она такая же на тыщи км — вообще не глянцевая. А тут какие-то туристические красоты и бабы в сарафанах. Сарафанов за МКАДом точно нет, ребята. Если только не «иностранный гость приехал» и надо «ему показать Россию», — отметил другой.

«Вообще-то люди здесь такие же, как мы, нормальная жизнь — со своей историей, и люди здесь не только пьют водку, как все думают», — резюмирует свое впечатление 15-летняя дочь Водяновой Нева, названная в честь реки. «Я надеюсь, что мои дети смогут почувствовать себя частью этой страны. Почувствовать себя русскими», — заключает Водянова.

С точки зрения писателя Александра Цыпкина, критика фильма не связана с объективными причинами, а обусловлена эмоциональной оценкой комментаторов. «Мне кажется, нужно оценить тот факт, что Наталья повезла своих детей по стране, а не только в Москву и Петербург. Это уже достойно уважения, — считает писатель, который был косвенно причастен к проекту на начальном этапе. — Здорово, что фильм носит исторический характер — путешествие обусловлено определенными событиями. То, что их критикуют, — это совершенно понятно, у нас критикуют абсолютно все. Что бы ты ни сделал, будет два фланга: одни будут говорить, что все ужасно и плохо, другие — что в России все хорошо. Ни то, ни другое не имеет отношения к действительности». Поэтому нужно смотреть разные источники, приходит к выводу Цыпкин.

«Насколько я знаю, в фильме нет приукрашенной картины, но каждый зритель должен составить свое мнение, я уже давно перестал слушать критические отзывы о чем-либо. В сети никому верить нельзя, там исключительно эмоциональные оценки», — резюмирует он.

По мнению француженки Сесиль Рог, которая уже давно живет в России и занимается организацией поездок по стране и за рубеж как для россиян, так и для иностранцев, привлекательно с точки зрения туристов выглядит аутентичность: они хотят увидеть настоящую жизнь, включая ее неприглядные стороны, но не все к этому действительно готовы.

«Ролик оставляет странное впечатление. С одной стороны, я бы не сказала, что Россия в нем показана гламурно — все-таки там есть и школа, и простой народ, чуть ли не доярки. Но с другой стороны, есть что-то искусственное в ее словах, даже в произношении... И дети, которые по-русски не говорят — хочется спросить: а где ты была все эти годы, почему у тебя дети по-русски не говорят?» — прокомментировала трейлер сериала Сесиль Рог в беседе с «Газетой.Ru».

«Мне нравится показывать Россию людям, которые ценят аутентичность. Так и на Мальдивах можно найти много кривых моментов, а многие видят только рифы и белоснежные пляжи. И во Франции есть такие места, может, они не так заметны. Инфраструктура во Франции все-таки более развита, — отмечает Сесиль. — Но хорошо, что в России наконец-то поняли, что нельзя делать туризм без хороших дорог и туалетов. Русские туристы сами прекрасно понимают, в какой стране они живут, поэтому более лояльно и спокойно относятся к тому, что могут возникать трудности, и заранее делают на это скидку. Часто они бывают приятно удивлены: думали, что будет хуже, а на самом деле оказалось лучше».