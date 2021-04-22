«Лето горячих парней»: короткие шорты становятся трендом

В соцсетях активно обсуждается новый тренд мужской моды, который определили сами пользователи. Накануне, 21 апреля, они обнаружили фото актера Майло Вентимильи, сделанное папарацци, — на нем он выходит из спортзала в ультракоротких шортах камуфляжной расцветки. Это уже второй раз, когда звезда «Героев» потрясает пользователей соцсетей своим рельефом — на фото нельзя не заметить великолепно проработанные четырехглавые мышцы бедра, — и в соцсетях не стихают возгласы восхищения и требования к мужчинам как можно активнее носить грядущим летом открывающие ноги короткие шорты.

Good night to everyone but especially to @MiloVentimiglia pic.twitter.com/cHsP8amvUg — toast (@jatostado) April 7, 2021

Интернет-общественность начала восхищаться ногами Майло Вентимильи еще 5 апреля, когда в сетях появилась его первая фотография в коротких шортах. Тогда он тоже шел из спортзала в Западном Голливуде, а на лице у него была черная защитная маска. Примерно тогда же свое фото в этой одежде выложил Дуэйн «Скала» Джонсон — оказалось, он тоже выбирает короткие шорты для тренировки. Позже в Twitter появился еще один кадр мускулистого актера — звезды «Ведьмака» Генри Кавилла. Публикации черно-белых фотографий, на которых он занимается спортом на свежем воздухе, демонстрируя мощные квадрицепсы, сопровождались требованиями, чтобы он чаще носил короткие шорты.

Как объяснил Fox News глава аналитической компании Avant-Guide Institute Дэниэл Левайн, короткие мужские шорты находятся в тренде среди потребительских интернет-запросов уже некоторое время: «Это тренд, который подстегивают знаменитости. Крошечные штанишки — безотказный способ для качков в спортзале привлечь внимание к своим бедрам. Думаю, биткоин растет пропорционально тому, как укорачиваются шорты».

Женщины в Twitter эту тенденцию только приветствуют.

«Мужчины будут в баскетбольных майках, маленьких шортах и золотых или белых цепочках», — дала свой прогноз на мужскую моду лета 2021 года пользовательница Twitter Астасия Уилл. Она добавила, что это будет «лето горячих парней».

Petition for Henry Cavill to wear more short shorts pic.twitter.com/K64p6y8ySL — Dagger (@daggervengeance) April 15, 2021

Похожее мнение высказала в Twitter австралийская певица Холидей Сайдуайндер. «Мне не стыдно признаться, что короткие шорты заставляют мое сердце биться чаще», — написала она в соцсети. «Рассчитываю на лето мужчин в коротких шортах», «Не могу дождаться, когда можно будет бесстыдно объективировать мужчин с мощными бедрами этим летом. Вы уже лучше носите короткие шорты. Я люблю плотненькие бедра», требуют другие пользовательницы.

В прошлом году короткие шорты обрели популярность в TikTok. Тогда под хэштегом #5inchseam (#5-дюймовый шов, что означает длину внутреннего шва на шортах, равную 12,7 см) люди выражали свою любовь к этому предмету одежды и публиковали свои фото или снимки актера Пола Мескаля или певца Гарри Стайлза с открытыми ногами. Отдельными поклонниками коротких шорт стали те, кто увлеченно работает над телом в спортзале. И для экспертов это было объяснимо. «Они хотят шорты, которые заканчиваются ровно над квадрицепсами, чтобы можно было видеть результаты их работы», — говорил New York Post Десмонд Брукс, совладелец одного из ателье нью-йоркского района Трайбека.

Сейчас популярность этой одежды объясняют последствиями пандемии.

«Показывая свои ноги на публике, мужчины таким образом реагируют на то, что наше поведение в обществе в прошлом году было весьма ограниченно, — сказал The Guardian профессор Эндрю Гровз, директор Архива мужской одежды в Университете Вестминстера. — Они хотят почувствовать дуновение ветра на своих бедрах».

Специалисты по этикету по-прежнему, однако, считают, что носить короткие шорты в городе неуместно. «В большинстве городских условий для мужчин будет более приемлемо надевать шорты длиной до колена», — уверена эксперт по этикету Элизабет Уайз. С ней согласился Шейн Си Куруп, заместитель редактора отдела стиля журнала Men's Health. «Покойный дизайнер с Сэвил-Роу сэр Харди Эмис, как известно, рекомендовал мужчинам: «Никогда не носите шорты, если только вы не на пляже и не на прогулке», — напомнил эксперт.

То же самое говорил модельер Том Форд журналу Another Magazine в 2011 году. Он также предостерегал от искушения надеть в городе короткие штаны и заявлял, что они предназначены только для пляжа или теннисного корта.