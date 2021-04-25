«Человек исключительной теплоты и таланта»: умер модельер Альбер Эльбаз

В Париже скончался модельер Альбер Эльбаз — он ушел из жизни в субботу, 24 апреля, в одной из больниц французской столицы, сообщает издание WWD. Дизайнеру было 59 лет.

Кончину Эльбаза подтвердили в швейцарском холдинге Richemont, которому принадлежит запущенный недавно модельером новый бренд AZ Factory. «Я потерял не только коллегу, но и любимого друга, — сказал в своем заявлении для прессы основатель Richemont Йоханн Руперт. — Альбер заслужил репутацию одного из самых ярких и любимых представителей индустрии. Меня всегда восхищали его интеллект, чувствительность, щедрость и неукротимая жажда творчества. Он был человек исключительной теплоты и таланта, и его своеобразное видение, чувство прекрасного и способность к сопереживанию оставляли неизгладимое впечатление». Причина его смерти не раскрывается.

В историю моды Альбер Эльбаз войдет, прежде всего, как креативный директор старинного французского модного дома Lanvin, который он возглавлял с 2001 по 2015 год — ему удалось вдохнуть в него новую жизнь и вывести в число самых заметных брендов, демонстрирующих коллекции на Неделях моды в Париже.

Он родился 12 июня 1961 года в Марокко, в Касабланке, в еврейской семье. В детстве переехал вместе с родными в Израиль — семейство обосновалось в городе Холоне. Отец Альбера Эльбаза был парикмахером, а мать — художницей, но после смерти мужа ей пришлось пойти работать кассиршей в супермаркет, чтобы прокормить четверых детей. Именно она уговорила сына, после того как он отслужил в армии и отучился в колледже инженерного дела и дизайна «Шенкар» в Рамат-Гане, отправиться в Нью-Йорк, чтобы строить карьеру. В 1985 году Альбер Эльбаз покинул Израиль и улетел в Америку, имея при себе выданные матерью $800.

Проработав некоторое время в фирме по пошиву свадебных платьев, Альбер Эльбаз получил место старшего помощника у известного нью-йоркского дизайнера Джеффри Бина, где проработал семь лет. В 1996 году по приглашению модельера Ральфа Толедано он возглавил модный дом Guy Laroche, а двумя годами позже — в 1998-м — партнер и соратник Ива Сен-Лорана Пьер Берже переманил перспективного дизайнера в Yves Saint Laurent, где он занялся коллекциями готового платья.

Правда, через три года Альберу Эльбазу пришлось покинуть модный дом — YSL приобрела Gucci Group, и на место креативного директора пришел Том Форд.

После этого Альбер Эльбаз возглавил Lanvin — в 2001 году один из старейший французских модных домов, основанный в 1889 году Жанной Ланвен, приобрел предприниматель с Тайваня Шо Лан Ван. Модельер выведет дом из забвения, добьется того, чтобы вечерние платья Lanvin надевали на красные дорожки праздников и фестивалей звезды мировой величины — и покинет Lanvin в 2015 году, не сойдясь во взглядах на развитие бренда с владельцем, после чего возьмет паузу на пять лет, занимаясь небольшими проектами совместно с другими брендами.

Крупнейшим французским модным домом Lanvin стал в начале 2000-х, благодаря нежным женственным коллекциям вечерних и коктейльных платьев и ярким, карнавальным показам. Он стремился делать наряды, в которых женщинам было бы удобно — поэтому, например, он широко использовал застежки-молнии, которые можно было бы быстро застегнуть и расстегнуть. «Это было просто для того, чтобы женщина могла расслабиться», — объяснял Альбер Эльбаз в одном из интервью. В 2007 году он говорил о своем подходе к дизайну одежды для женщин так: «У меня нет задачи создать один образ. Нужно прислушиваться к их потребностям. В этом вся идея дизайна».

В январе 2021 года Альбер Эльбаз после пятилетнего перерыва показал свою новую коллекцию — для запущенного им бренда AZ Factory. Созданная на стыке высокой моды и спортивного стиля, она делалась для широкого круга почитателей таланта Альбера Эльбаза. За пять лет, что он не работал для какого-либо модного дома, он создал аромат Superstitious для Frédéric Malle, придумал лимитированную линию косметики Converse, сотрудничал с обувными брендами Tod's и Converse, запустил линейку дорожных сумок LeSportsac.

«Мне нужно было время на то, чтобы помечтать и вновь влюбиться в моду», — объяснил Альбер Эльбаз свой перерыв Tatler в январе этого года.

Он рассказал, что все это время чем только ни занимался — медитировал, преподавал, занимался йогой. Модельер шутил, что пытался сделать из себя спортсмена. «Но мой тренер сказал, что у меня мозг атлета, но не тело», — говорил он.

Коллекцию AZ Factory Альбер Эльбаз создал в большом разнообразии размеров, стремясь к тому, чтобы в его одежде хорошо было женщине любой комплекции. Сам он жаловался, что стесняется своей фигуры. «Я боюсь получить в соцсетях все эти ужасные сообщения о том, что мне нужно похудеть. Я в ужасе, я этого не выдержу», — признавался он Tatler. И заключал: «Мы слишком погружены в мир, где слишком много лайков и недостаточно любви к себе. Нам нужно научиться говорить себе: это мой размер, и мне это нравится».