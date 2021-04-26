«Ее взгляды чудовищны»: Кейтлин Дженнер отказали в поддержке

Одна из самых известных трансгендерных женщин мира, 71-летняя представительница клана Кардашьян-Дженнер Кейтлин Дженнер, подтвердила подозрения в своих политических амбициях – и немедленно столкнулась с тем, что ЛГБТК-сообщество отказалось ее поддержать. В Twitter растет возмущение ее намерениями баллотироваться на пост губернатора Калифорнии на внеочередных выборах, которые, скорее всего, состоятся этой осенью – достаточное количество подписей под петицией, необходимое для запуска этой процедуры, уже собрано и сейчас проходит проверку.

После того, как в пятницу, 23 апреля, Кейтлин Дженнер заявила, что будет участвовать в гонке за губернаторское кресло, в соцсети раскритиковали ее политические взгляды: ЛГБТК-активисты заявили в Twitter, что голосовать за нее не будут.

«Во избежание недоразумений: мы ждем-не дождемся, возможности выбрать трансгендерного губернатора Калифорнии, — написали, например, представители организации Equality California («Равноправие Калифорнии»). – Но Кейтлин Дженнер годами уговаривала ЛГБТК-сообщество поддерживать Трампа. Мы знаем, к чему это привело. Как мы можем ей доверять?» «Кейтлин Дженнер – глубоко неквалифицированное недоразумение, которой нет дела ни до кого, кроме себя самой, — раскритиковала телезвезду трансгендерная активистка Шарлотт Клаймер. – Ее взгляды чудовищны. Она ужасный кандидат».

Не поддержала Дженнер даже ее подруга и соратница Дженнифер Финни Бойлан, профессор колледжа Барнард, которая появлялась в реалити-шоу «Я – Кейт», посвященном жизни представительницы клана Кардашьян. «Лично я ей желаю только добра, — написала она NBC News. – Но я не вижу, как консервативные взгляды, которых она, похоже, придерживается, помогут калифорнийцам».

Кейтлин Дженнер критикуют за то, что она поддерживала Дональда Трампа, а теперь нанимает его помощников в предвыборной гонке – в частности, республиканского стратега Бреда Парскела (ранее Politico сообщили, что звезда успела с ним встретиться). Многие не понимают, как Дженнер вообще может поддерживать республиканцев – ведь сейчас они принимают во многих штатах законы, ограничивающие права трансгендерных девушек соревноваться в женских спортивных командах.

В пятницу, 23 апреля, Кейтлин Дженнер опубликовала заявление, в котором подтвердила, что намерена бороться за кресло губернатора Калифорнии: «Я в деле», — начиналось оно.

«Все последнее десятилетие мы наблюдали, как сияние Золотого штата уменьшалось под руководством одной партии, которая ставит политику выше прогресса и свои интересы выше людей, — заявила Дженнер, имея в виду демократов. – Сакраменто нужен честный лидер с чистым видением». Она обосновала свое право баллотироваться в губернаторы также тем, что живет в этом штате почти 50 лет.

ЛГБТК-сообщество не может простит Кейтлин Дженнер высказывания в поддержку Дональда Трампа, сделанные в 2016 году, хотя с тех пор она публично заявляла, что ее взгляды изменились. В 2018 году — в середине президентского срока Трампа — Дженнер заявила в интервью изданию Broadly, что это «худший президент, который у нас когда-либо был».

Тогда же она написала в колонке для Washington Post, что ошибалась в своем положительном отношении к президенту – и что его отношение к трансгендерным людям оказалось неприемлемым. «Реальность в том, что транс-сообщество подвергается неустанным атакам со стороны этого президента, — написала Кейтлин Дженнер. — Наш национальный лидер не проявляет никакого уважения к людям, которые и так уже достаточно маргинализированы и вынуждены отстаивать себя. Он игнорирует нашу человечность. Он оскорбляет наше достоинство».

Дженнер призналась, что поначалу оптимистично рассчитывала, что благодаря своему звездному статусу сможет повлиять на отношение к трансгендерным людям внутри Республиканской партии и администрации Трампа. «К сожалению, я ошибалась», — заключила она.

Тем не менее, телезвезда продолжает поддерживать Республиканскую партию. В интервью People в 2020 году Кейтлин Дженнер определила себя в беседе с изданием как «экономически консервативную, социально прогрессивную» женщину. «Нам нужно равенство для всех, независимо от того, кто находится в Белом доме», — призвала знаменитость.