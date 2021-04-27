Двое неизвестных: особняк главы PornHub подожгли на фоне угроз

Полиция Монреаля расследует причины пожара, разгоревшегося в особняке в престижном районе Аюнзик-Картьевилль в ночь на понедельник, 26 апреля. Предполагается, что в доме, который принадлежит одному из топ-менеджеров PornHub Ферасу Антуну, был совершен поджог.

Как рассказали изданию Vice в местной полиции, правоохранителей вызвали в 23.30 25 апреля, когда на территории частного владения были замечены двое посторонних. По словам Джулиана Левеска, представителя полиции Монреаля, когда сотрудники сил правопорядка прибыли по указанному адресу, они обнаружили, что особняк уже охвачен пламенем.

Пожар был настолько сильным, что для борьбы с огнем вызвали 80 спасателей, а жителей близлежащих домов пришлось срочно эвакуировать. Пострадавших при пожаре не оказалось – однако на то, чтобы потушить пламя потребовалось несколько часов.

Подозрения в том, что причиной происшествия стал поджог, появились у полицейских – те из них, что прибыли по первому вызову, заметили, что огонь распространялся изнутри здания. «Наша команда, занимающаяся поджогами, взялась за расследование дела, — сообщил Джулиан Левеск. – Утром они побывали на месте происшествия, проанализировали его, пообщались со свидетелями, чтобы понять, каковы были причины и обстоятельства возгорания».

Ферас Антун подтвердил Vice, что серьезно пострадавший при пожаре особняк принадлежит именно ему. «Это жилище находилось в стадии реконструкции, — уточнил он. – К счастью, я, моя семья и соседи находимся в безопасности». О расследовании дела он говорить не стал, ссылаясь на тайну следствия.

Издание выяснило при этом, что особняк главы канадского отделения компании Mindgeek, которой принадлежит PornHub, недавно был выставлен на продажу – по неизвестной причине. Судя по риэлторским документам, имение продается за $19,8 млн. В доме располагаются восемь спален, одиннадцать ванных комнат, а также просторный спортзал, где можно играть в баскетбол, волейбол или бадминтон – он может быть трансформирован в зал для приемов. Теперь, правда, все это подлежит новой реконструкции – по словам Джулиана Левеска, здание серьезно пострадало.

В Канаде у PornHub и до этого были неприятности – не далее, как в феврале 2021 года Ферас Антун давал показания парламентской комиссии по охране информации и этике, запустившей в конце прошлого года расследование в связи с тем, что компания якобы не запретила к просмотру видеоролики с изнасилованиями и «другим запрещенным контентом». Он сообщил комиссии, что портал делает все возможное, чтобы не допускать на сайт ролики, пропагандирующие культуру насилия. «Наша система несовершенна, как и любая другая платформа с видеоконтентом, для взрослых и нет,— объяснялся Антун. – Мы всегда можем исправиться и стать лучше».

Расследование комиссии было запущено под нажимом организаций, борющихся с распространением порнографии – Национальным центром сексуальной эксплуатации (National Center for Sexual Exploitation) и группой Exodus Cry, которые заявили, что сцены насилия широко распространяются на сайтах, принадлежащих Mindgeek, в частности, на PornHub. После этого компания усилила меры безопасности и удалила все ролики неизвестного происхождения. При этом компании Mastercard, Visa и Discover отказались сотрудничать с сайтом, что повредило работникам секс-индустрии, ограничив для них возможность получать оплату своего труда.

Группа Exodus Cry, как сообщает издание Motherboard, связана с крайне правыми силами и использует в борьбе с порнографией, которую ее члены считают разновидностью секс-торговли, расистскую риторику.

В последнее время представители группы и те, кто разделяет их взгляды, активно публикуют угрозы в адрес сотрудников PornHub в крайне правой соцсети Gab. Они обещают, что работники секс-индустрии понесут наказание за свои действия.

Так, в феврале конкретным сотрудникам порносайта грозили в Gab. «РАЗЫСКИВАЕТСЯ, — говорилось в посте с фотографией одного из топ-менеджеров PornHub, где было указано его полное имя. – За преступления против женщин и детей. Помогите нам привести в суд порнозвезд. Спасите своих детей от ЛГБТ-идеологии. Спасите свою дочь от судьбы шлюхи. Спасите белую расу!» В том же посте была и другая фотография – мужчины в камуфляже и черной лыжной маске с оружием в руке.

В посте на Gab говорилось, что если канадские власти не приговорят деятелей PornHub к смертной казни, то активистам крайне правого движения против порнографии придется взять дело в свои руки. Подобные публикации появляются в сети регулярно – некоторые содержат свастики и нацистские приветствия. Авторы их призывают покончить со всей секс-индустрией, включая продюсеров, режиссеров и актеров порнофильмов.

Сотрудники PornHub подтверждают, что в последние несколько месяцев угрозы в их адрес заставляют волноваться за свою жизнь. «В процветающей антипорнографической риторике радикальным образом увеличилось число угроз смерти и распространение личных данных наших сотрудников», — сказал один из представителей компании Motherboard. Он добавил, что это серьезно вредит порно-моделям, которые «используют платформу, чтобы обеспечивать себя». При этом работники жалуются, что власти не уделяют достаточно внимания их безопасности. Как заявили изданию в Ассоциации работников и артистов секс-индустрии, «многим людям был нанесен непоправимый вред насилием, дискриминацией в банках, неравным отношением, диспропорциональными нападками и арестами».